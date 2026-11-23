Trước thềm chương trình "Muôn sắc Việt Nam" tại sân Mỹ Đình, vé miễn phí bị rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Giá sang nhượng từ 400.000-600.000 đồng, có vé lên tới cả triệu đồng.

Những ngày qua, trên các hội nhóm mua bán, trao đổi vé concert, hàng loạt bài đăng rao bán vé chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam xuất hiện. Người bán đưa ra nhiều mức giá khác nhau tùy theo vị trí, phân khu và khoảng cách tới sân khấu.

Theo sơ đồ do ban tổ chức công bố, chương trình có 5 khu vực dành cho khán giả gồm Cội nguồn, Bản sắc, Tinh hoa, Rạng rỡ và Hội nhập.

Trong đó, những khu vực gần sân khấu được người bán sử dụng làm lợi thế để mời chào khách mua vé.

Không chỉ xuất hiện trên các fanpage, hoạt động rao bán vé còn được đưa vào những hội, nhóm trao đổi trên các nền tảng mạng xã hội.

“Bạn em có việc đột xuất nên pass vé 500.000 đồng, view (tầm nhìn) sát sân khấu”, một tài khoản đăng bài kèm hình ảnh vé khu vực Bản sắc A.

Một tài khoản khác rao bán vé khu vực Bản sắc B với giá 450.000 đồng, đồng thời cho biết có thể giao dịch trực tiếp. Cặp vé khu vực Cội nguồn D được rao bán với giá 1,2 triệu đồng, tương đương 600.000 đồng/vé.

Với vé vị trí ngồi, giá được đẩy cao hơn, không ít người rao từ 2-5 triệu đồng/cặp. Một số tài khoản khoe hình ảnh sở hữu hàng chục tấm vé đang chờ bán.

Bên cạnh những bài đăng sang nhượng, nhiều khán giả cũng chủ động tìm mua vé. Sáng 23/11, một tài khoản cho biết cần tìm bốn vé đứng với mức giá dưới 400.000 đồng/vé, đề nghị người có nhu cầu bán lại để lại bình luận để liên hệ riêng.

Các bài đăng thường kèm hình ảnh vé cứng, thông tin phân khu, cổng vào sân. Một số người bán đưa ra lý do bận việc đột xuất, không thể tham dự hoặc có vé dư.

Tình trạng mua bán, sang nhượng vé diễn ra dù Muôn sắc Việt Nam là chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng miễn phí và ban tổ chức đã cảnh báo vé không được phép mua bán.

Sức hút của chương trình được thể hiện ngay từ thời điểm mở cổng đăng ký trực tuyến trên nền tảng Hanoi Go sáng 19/11. Theo ban tổ chức, chỉ sau 8 phút, toàn bộ vé trực tuyến đã được đăng ký hết. Hệ thống ghi nhận 568.580 lượt truy cập, có thời điểm gần 150.000 người xếp hàng chờ đăng ký.

Nhóm khán giả trẻ hào hứng khoe những tấm vé tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Hoàng Nam.

Trong hai ngày 21-22/11, ban tổ chức tiến hành đổi vé cứng tại trụ sở Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ. Hoạt động đổi vé khép lại tối 22/11.

Ban tổ chức và Công an TP Hà Nội đã cảnh báo tình trạng các đối tượng lợi dụng sức hút của chương trình để lập fanpage giả mạo, rao bán vé, yêu cầu đặt cọc hoặc thu phí giữ chỗ.

Một số thủ đoạn khác được cảnh báo là gửi đường dẫn giả mạo trang đăng ký vé, yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khán giả được khuyến cáo không mua vé từ những nguồn không chính thức, không chuyển tiền đặt cọc, phí giữ chỗ, đồng thời cảnh giác với các đường dẫn lạ được gửi qua mạng xã hội.