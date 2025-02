Canh bạc cuối của Joao Felix

Nhưng sau những năm tháng trồi sụt ở Atletico Madrid, Chelsea và Barcelona, người ta bắt đầu đặt câu hỏi đây có phải chỉ là một ngôi sao sớm vụt tắt? Giờ đây, tại AC Milan, Felix đứng trước cơ hội cuối cùng để chứng tỏ mình.

Và người nắm giữ chìa khóa mở ra cánh cửa đó không ai khác ngoài Sérgio Conceição - người được mệnh danh là "Trung sĩ" bởi sự cứng rắn và kỷ luật thép của mình.

Ai cũng biết Felix sở hữu tài năng đặc biệt. Anh có kỹ thuật tốt, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng chơi bóng sáng tạo hiếm có. Nhưng tất cả những điều đó chỉ phát huy hiệu quả khi được đặt vào một môi trường thích hợp.

Ở Atlético Madrid, Felix bị bó buộc trong hệ thống kỷ luật khắt khe của Diego Simeone, không có đủ không gian để sáng tạo. Tại Chelsea, anh là một mảnh ghép lạc lõng trong đội hình thiếu ổn định. Đến Barcelona, Felix khởi đầu bùng nổ nhưng dần trở nên mờ nhạt khi không thể duy trì phong độ.

Vậy mọi chuyện liệu có khác tại AC Milan? Francisco Carvalho, nhà báo người Bồ Đào Nha của Zero Zero, tin rằng câu trả lời có thể là có.

Mối quan hệ giữa Félix và Conceição không phải là mối quan hệ thông thường giữa HLV và cầu thủ. Họ biết nhau từ lâu, thậm chí từng trải qua những kỳ nghỉ hè cùng nhau. Con trai của Conceição, Rodrigo, từng là đồng đội của Felix tại Benfica B. Vì vậy, giữa họ có sự gắn kết nhất định, điều mà chưa HLV nào trước đây có được.

Thời kỳ rực rỡ nhất của Felix là khi khoác áo Benfica dưới thời Bruno Lage. Khi đó, anh không phải là một tiền đạo cắm hay một cầu thủ chạy cánh đơn thuần, mà là một "số 10" cổ điển - một nhạc trưởng đúng nghĩa, được tự do sáng tạo và chơi bóng gần vòng cấm.

Tại AC Milan, Conceição dường như đã nhìn ra điều này. Trong sơ đồ chiến thuật mới của Milan, Felix đá hộ công ngay sau tiền đạo Santiago Giménez, với Rafael Leão và Christian Pulisic hỗ trợ hai bên cánh. Hàng tiền vệ với Fofana và Reijnders sẽ đảm nhận nhiệm vụ phòng ngự, giải phóng Felix khỏi những công việc nặng nề và giúp anh tập trung tối đa vào nhiệm vụ sáng tạo.

"Đây chính là vị trí giúp Felix phát huy hết khả năng. Tại Benfica, anh ấy là một hiện tượng. Khi được trao quyền tự do giữa các tuyến, Félix có thể tỏa sáng rực rỡ tại Milan", Carvalho nhận xét.

Tuy nhiên, có một thách thức lớn chờ đợi Felix. Conceição không nhân nhượng bất kỳ ai. "Félix sẽ phải duy trì đạo đức làm việc cực kỳ cao. Conceição là một HLV yêu cầu sự cống hiến tối đa và sẵn sàng loại bỏ bất cứ ai không đáp ứng được tiêu chuẩn của ông. Đây chính là điều mà Félix đã thiếu khi còn ở Madrid", ông Carvalho nhấn mạnh.

Barcelona từng mang lại hy vọng rằng Felix có thể tìm lại chính mình. Tại Camp Nou, Xavi Hernandez cố gắng xây dựng một hệ thống phù hợp, sử dụng Felix trong sơ đồ kim cương, giúp anh chơi gần vòng cấm hơn và tận dụng tối đa khả năng dứt điểm cũng như kiến tạo.

Ban đầu, kế hoạch này phát huy hiệu quả. Felix có những khoảnh khắc thăng hoa, nhưng rồi anh lại đánh mất sự ổn định. "Theo tôi, Felix đã có những màn trình diễn tốt tại Barcelona, nhưng không đủ để duy trì vị trí chính thức", ông Carvalho nhận xét.

Felix là mẫu cầu thủ có thể liên kết lối chơi và phối hợp tốt với đồng đội, nhưng anh không thể bị bó buộc vào vị trí chạy cánh - nơi đòi hỏi tốc độ cao mà anh không có. Nếu không được đặt vào đúng hệ thống, ngôi sao người Bồ Đào Nha dễ dàng trở thành một mảnh ghép lạc lõng.

Nhưng Conceição dường như đã xác định rõ vai trò cho Felix. Cầu thủ này sẽ là trái tim trong hệ thống tấn công của Milan.

Dù AC Milan vừa nhận thất bại 0-1 trước Feyenoord ở trận lượt đi vòng play-off Champions League hồi giữa tuần, có vẻ như sự kết hợp giữa các ngôi sao trong đội hình của họ đang dần vào guồng. Nếu Felix có thể tận dụng cơ hội này, trở thành nguồn sáng tạo chính và giúp đội bóng tạo ra những bàn thắng quan trọng, anh sẽ có cơ hội chứng minh giá trị thực sự của mình.

Milan đang chờ đợi Felix, đồng đội đang tìm cách kết nối với anh, và bản thân cựu sao Atletico Madrid cũng đang nỗ lực nhiều hơn. Nhưng quan trọng nhất là Conceição không dung thứ cho sự lười biếng.

"Ở San Siro, không ai có vé miễn phí. Nếu không chiến đấu hết mình, anh sẽ bị loại bỏ, đơn giản vậy thôi", Carvalho tin rằng đây là cơ hội cuối cùng của Felix. "Sau khi thất bại tại Chelsea, Atlético và không thể bám trụ ở Barcelona, nếu Felix không thể tỏa sáng trong môi trường lý tưởng này, anh sẽ mãi bị gắn mác ‘tài năng lãng phí’".

Lúc này, tất cả đang chờ đợi câu trả lời từ Felix. Anh có thể lấy lại hình ảnh của một "Cậu bé vàng" từng khiến cả châu Âu ngả mũ? Hay Felix sẽ tiếp tục trượt dài và trở thành một trong những tài năng bị lãng phí nhất bóng đá hiện đại?

"Trung sĩ" Conceição đã sẵn sàng. Còn João Félix thì sao?

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.