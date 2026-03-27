Căng thẳng bùng phát trong cuộc họp kín về Iran tại Quốc hội Mỹ

Căng thẳng đã bùng phát trong một cuộc họp kín tại Đồi Capitol khi các quan chức quốc phòng và tình báo Mỹ báo cáo với các nghị sĩ về tình hình chiến sự Iran.

Trong ảnh: Tòa nhà Quốc hội Mỹ trên Đồi Capitol ở Washington, D.C. Ảnh: THX/ TTXVN

Bất đồng xoay quanh khả năng triển khai bộ binh

Theo NBC News, các nguồn tin quốc hội cho biết cuộc họp dành cho các thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện nhanh chóng trở nên căng thẳng khi nội dung thảo luận xoay quanh khả năng Mỹ triển khai lực lượng bộ binh tới Iran. Đây được xem là bước leo thang đáng kể, tiềm ẩn nhiều rủi ro quân sự và chính trị.

Nhiều nghị sĩ đặt câu hỏi về mục tiêu cụ thể nếu triển khai bộ binh, vai trò tác chiến của lực lượng này cũng như khả năng bảo vệ binh sĩ Mỹ trong một môi trường chiến sự phức tạp như Iran. Những lo ngại này càng gia tăng khi phía quan chức báo cáo không đưa ra được các chi tiết cụ thể.

Một quan chức quốc hội tham dự cuộc họp cho biết, các nghị sĩ không nhận được bất kỳ kế hoạch chiến lược rõ ràng nào. “Không có kế hoạch, không có chiến lược, không có mục tiêu cuối cùng và họ cũng không đưa ra câu trả lời. Không rõ là thực sự không có kế hoạch hay là có nhưng họ không muốn chia sẻ”, người này nói.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran đang tiến gần mốc một tháng, với cường độ xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chính quyền Mỹ hiện vừa theo đuổi các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, vừa tăng cường hiện diện quân sự tại Trung Đông, tạo ra nhiều kịch bản chiến lược khác nhau.

Quốc hội đòi hỏi minh bạch chiến lược

Sự thiếu rõ ràng trong các buổi báo cáo đã khiến cả hai đảng tại Quốc hội bày tỏ sự không hài lòng. Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nghị sĩ Mike Rogers, thừa nhận có sự thất vọng kéo dài trong nhiều tháng qua đối với cách thức chính quyền cung cấp thông tin.

Ông nhấn mạnh rằng việc chỉ trích không nhằm vào bản thân chiến dịch quân sự, mà chủ yếu liên quan đến chất lượng các buổi báo cáo. “Tôi hoàn toàn ủng hộ những gì chính quyền đang làm tại Iran. Nhưng khi báo cáo trước Quốc hội, họ cần chuẩn bị tốt hơn, cung cấp thông tin thực chất và trả lời đầy đủ các câu hỏi”, ông nói.

Trong khi đó, nghị sĩ Nancy Mace thể hiện lập trường cứng rắn hơn. Sau khi rời cuộc họp, bà tuyên bố sẽ không ủng hộ việc đưa quân Mỹ tham chiến trên bộ tại Iran, đặc biệt trong bối cảnh thiếu thông tin như hiện nay.

Những phản ứng này cho thấy áp lực ngày càng gia tăng đối với chính quyền trong việc đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trước Quốc hội, nhất là khi quyết định liên quan đến việc triển khai lực lượng có thể kéo theo hệ quả lớn về nhân mạng và địa chính trị.

“Lằn ranh đỏ” trong nội bộ Quốc hội

Theo các nguồn tin, dù không cung cấp chi tiết cụ thể, các quan chức quốc phòng và tình báo cũng không loại trừ khả năng Mỹ có thể triển khai bộ binh tới Iran. Chính điều này đã làm dấy lên lo ngại trong nội bộ Quốc hội.

Một nghị sĩ được thông báo lại nội dung cuộc họp cho biết việc đưa bộ binh vào Iran có thể trở thành “lằn ranh đỏ” đối với nhiều nhà lập pháp, kể cả những người hiện đang ủng hộ chiến dịch quân sự.

“Đó sẽ là thời điểm họ rút lại sự ủng hộ. Có lo ngại rằng khả năng này chưa bị loại trừ”, nghị sĩ này nói.

Điều này phản ánh sự chia rẽ tiềm tàng trong Quốc hội Mỹ, khi một số nghị sĩ ủng hộ các biện pháp quân sự giới hạn, nhưng phản đối mạnh mẽ việc sa lầy vào một cuộc chiến trên bộ kéo dài, kịch bản từng gây nhiều tranh cãi trong các cuộc xung đột trước đây của Mỹ tại Trung Đông.

Tương lai chiến lược còn bỏ ngỏ

Trước những chỉ trích, Nhà Trắng khẳng định đã chủ động cung cấp thông tin cho Quốc hội thông qua khoảng 20 cuộc họp lưỡng đảng. Người phát ngôn Anna Kelly cho biết chính quyền sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nghị sĩ trong thời gian tới.

Theo bà, chiến lược hiện tại tập trung vào việc làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, bao gồm hệ thống tên lửa đạn đạo, lực lượng hải quân và mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực. Đồng thời, Mỹ cũng hướng tới việc ngăn chặn tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân của Tehran.

Tuy nhiên, các nghị sĩ tham dự cuộc họp cho rằng những mục tiêu này vẫn chưa được cụ thể hóa thành một chiến lược tổng thể rõ ràng, đặc biệt là về lộ trình và điểm kết thúc của cuộc chiến.

Một trong những điểm gây tranh cãi lớn là việc chính quyền được cho là đưa ra những lý giải chưa nhất quán về nguyên nhân khởi phát xung đột. Điều này làm dấy lên nghi vấn về tính nhất quán trong hoạch định chính sách.

Các quan chức quốc phòng giải thích rằng việc tăng cường lực lượng Mỹ tại Trung Đông nhằm tạo thêm các lựa chọn cho Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, đối với nhiều nghị sĩ, cách tiếp cận này chưa đủ để trấn an những lo ngại về nguy cơ leo thang ngoài kiểm soát.

Trong bối cảnh chiến sự kéo dài và áp lực chính trị gia tăng, yêu cầu về một chiến lược rõ ràng, minh bạch và có điểm kết thúc cụ thể đang trở thành vấn đề cấp thiết đối với chính quyền Mỹ. Nếu không đáp ứng được những yêu cầu này, sự ủng hộ từ Quốc hội, yếu tố then chốt cho mọi quyết định quân sự lớn, có thể sẽ bị lung lay.

Iran phóng tên lửa sau khi ông Trump thúc ép chốt thỏa thuận Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hội giào (IRGC) công bố video phóng tên lửa giữa lúc ông Trump gây sức ép buộc Tehran “nghiêm túc” với kế hoạch ngừng bắn.