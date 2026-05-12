Cancelo bùng nổ mâu thuẫn với Saudi Arabia

Hậu vệ Joao Cancelo công khai chỉ trích đội chủ quản Al Hilal vì cho rằng anh không được đối xử minh bạch.

Cancelo gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn từ Al Hilal hồi tháng 1. Hậu vệ 31 tuổi tiết lộ từng được phía đội bóng Saudi Arabia hứa hẹn được đăng ký thi đấu tại giải quốc nội, nhưng cuối cùng điều đó không xảy ra.

“Ở Al Hilal, có những người không nói thật với tôi. Họ nói tôi sẽ được đăng ký thi đấu tại Saudi Pro League, nhưng rồi mọi thứ lại khác hoàn toàn. Sau đó, tôi luôn là người bị chỉ trích”, Cancelo chia sẻ.

Trong thời gian thi đấu dưới quyền HLV Simone Inzaghi tại Al Hilal, Cancelo gặp nhiều khó khăn do CLB sử dụng hết suất ngoại binh. Bên cạnh đó, những chấn thương liên tiếp cũng khiến hậu vệ người Bồ Đào Nha không thể hiện được phong độ tốt nhất. Điều này khiến anh dần mất vị trí và buộc phải tìm kiếm cơ hội mới tại Barcelona trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Dù vậy, Cancelo nhanh chóng hồi sinh tại sân Camp Nou và trở thành mắt xích quan trọng trong hành trình vô địch La Liga của đội bóng xứ Catalonia. Cựu cầu thủ Man City tự hào khi trở thành một trong số ít cầu thủ giành chức vô địch quốc gia ở Anh, Tây Ban Nha, Đức và Italy.

“Barcelona là CLB rất đặc biệt với tôi. Ngay cả trước khi tới đây, tôi đã là một người hâm mộ Barca. Với tôi, đây là đội bóng lớn nhất thế giới”, Cancelo khẳng định.

Tương lai của Cancelo hiện vẫn chưa được xác định. Anh còn hợp đồng với Al Hilal tới năm 2027, nhưng Barcelona đang tìm cách giữ anh ở lại thông qua một bản hợp đồng cho mượn mới hoặc mua đứt. Tuy nhiên, mức giá khoảng 15 triệu euro mà đại diện Saudi Arabia đưa ra được xem là trở ngại lớn.

