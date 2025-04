Cần Thơ chốt danh sách xã, phường sau sắp xếp

Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ, ông Châu Việt Tha, hôm nay (14/4) thông tin về nội dung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh.

Theo đó, TP Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang sẽ hợp nhất để thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, lấy tên TP Cần Thơ. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại TP Cần Thơ hiện nay.

Đơn vị hành chính TP Cần Thơ trong tương lai có diện tích 6.400,83 km2 (đạt 426,72% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số hơn 4 triệu người, có 99 đơn vị hành chính trực thuộc (30 phường, 69 xã).

Sau sáp nhập, thành phố còn 32 đơn vị (16 phường và 16 xã).

Trong đó, phường Ninh Kiều trên cơ sở sáp nhập các phường Tân An, Thới Bình và Xuân Khánh (quận Ninh Kiều). Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại trụ sở UBND quận Ninh Kiều.

Phường Hưng Lợi sáp nhập với phường An Khánh (quận Ninh Kiều), lấy tên phường Tân An. Trung tâm chính trị - hành chính đặt tại UBND phường Hưng Lợi.

Các phường An Hòa, Cái Khế (quận Ninh Kiều) và một phần diện tích phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thuỷ) sáp nhập, lấy tên phường Cái Khế. Trung tâm chính trị - hành chính phường này đặt tại trụ sở UBND phường An Hòa...

Một số đơn vị hành chính sau sáp nhập dự kiến như sau:

Hiện tại, TP Cần Thơ có diện tích tự nhiên hơn 1.440 km2, dân số gần 1,5 triệu người. Thành phố gồm 9 đơn vị hành chính cấp huyện (5 quận và 4 huyện) cùng 80 đơn vị hành chính cấp xã (39 phường, 5 thị trấn, 36 xã).

