3 lý do lấy tên TP Cần Thơ khi sáp nhập Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng

Thành phố Cần Thơ vừa gửi tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chủ trương mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng vừa thông qua “Thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương trên cơ sở sáp nhập đơn vị hành chính tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang và TP Cần Thơ”.

Theo phương án này, đơn vị hành chính TP Cần Thơ trong tương lai có diện tích 6.400,83km2 (đạt 426,72% so với tiêu chuẩn), quy mô dân số hơn 4 triệu người; 99 đơn vị hành chính trực thuộc - 30 phường, 69 xã.

Trong phương án cũng nêu 3 lý do lấy tên đơn vị hành chính cấp tỉnh mới thành lập là TP Cần Thơ.

Thứ nhất, kế thừa lịch sử, truyền thống văn hóa lâu đời. Trong đó, nêu Cần Thơ là trung tâm lịch sử - văn hóa quan trọng của vùng ĐBSCL, có bề dày phát triển lâu đời.

Thứ hai, có tính thương hiệu cao - là một trong 6 TP trực thuộc Trung ương và được xác định là trung tâm kinh tế - tài chính - logistics của ĐBSCL. Việc lựa chọn tên gọi Cần Thơ sẽ giúp đơn vị hành chính cấp tỉnh mới tận dụng lợi thế thương hiệu, tiếp tục thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trung tâm kinh tế của vùng.

Thứ ba, bảo đảm nguyên tắc sử dụng một tên trong các tên đã có, dễ nhận diện, ngắn gọn, dễ đọc, dễ nhớ. Việc chọn tên đơn vị hành chính cấp tỉnh mới là TP Cần Thơ (một trong ba tên sẵn có trước hợp nhất) giúp giảm thiểu xáo trộn giấy tờ, tiết kiệm ngân sách, nhân lực… Qua đó, bảo đảm nguyên tắc hạn chế tác động ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp do phải chuyển đổi giấy tờ, chỉ dẫn địa lý…

Cũng theo phương án, trung tâm hành chính - chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới ở TP Cần Thơ sẽ đặt tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Lý do đưa ra là để đáp ứng tốt các điều kiện về cơ sở, vật chất và hạ tầng đô thị.

Theo đó, TP Cần Thơ là TP trực thuộc Trung ương, giữ vai trò trung tâm hành chính và chính trị quan trọng của vùng và là nơi đặt trụ sở của nhiều cơ quan Trung ương.

Đồng thời, TP Cần Thơ có đầy đủ hạ tầng quản lý hành chính và nguồn nhân lực, bảo đảm bộ máy của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới vận hành thông suốt, hạn chế sự xáo trộn nhân sự và tiết kiệm chi phí xây dựng mới.

TP Cần Thơ có vị trí địa lý trung tâm, thuận lợi trong việc kết nối giao thông, liên kết vùng và giữ vai trò đầu mối kết nối liên tỉnh. TP Cần Thơ có hệ thống hạ tầng giao thông đa dạng và hiện đại, kết nối chặt chẽ nội vùng và liên vùng; hạ tầng giao thông đồng bộ và vị trí trung tâm.

"Việc lựa chọn trung tâm hành chính - chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới tại TP Cần Thơ là bảo đảm kết nối nhanh chóng, thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp", phương án đưa ra. Đồng thời, đặt trung tâm hành chính - chính trị tại TP Cần Thơ là phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế lâu dài, bền vững.

Theo chủ trương của Đảng về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thì TP được định hướng đến năm 2030 sẽ là đô thị hạt nhân ĐBSCL. Qua đó, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, thương mại - dịch vụ, khoa học - công nghệ của các địa phương khác trong vùng...

"Việc lựa chọn đặt trung tâm hành chính - chính trị của đơn vị hành chính cấp tỉnh mới tại TP Cần Thơ là phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phát triển vùng ĐBSCL, tập trung nguồn lực và tạo động lực mạnh mẽ để TP Cần Thơ mới phát triển vươn tầm khu vực, quốc tế”, văn bản dự thảo của UBND TP Cần Thơ nêu.

Phương án này đã được Cần Thơ gửi Sóc Trăng và Hậu Giang để tổ chức thông tin tuyên truyền và lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến, góp ý, bổ sung của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, Cần Thơ đã tổng hợp, hoàn thiện dự thảo đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Để chuẩn bị việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và thông qua HĐND các cấp đối với đề án nói trên, Cần Thơ đề nghị tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục để tạo sự đồng thuận của cử tri trên địa bàn; tổ chức lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Cần Thơ cũng đề nghị tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, xã trong việc thực hiện lấy ý kiến cử tri và tổng hợp báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND cấp huyện, xã theo quy định.

Hai tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang được đề nghị chủ động phối hợp với Thường trực HĐND cùng cấp tổ chức kỳ họp để thông qua đề án cấp tỉnh; hoàn thiện gửi về UBND TP Cần Thơ trước ngày 20/4. Tổ chức lấy ý kiến cử tri về dự thảo đề án cấp tỉnh, từ ngày 15/4 -đến hết 16/4.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo qua Sở Nội vụ TP Cần Thơ để phối hợp tháo gỡ kịp thời.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.