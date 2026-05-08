Căn phòng bừa bộn gây sốc của nữ idol Nhật Bản

Chia sẻ hình ảnh căn phòng gần như không còn chỗ trống vì ngập trong đồ đạc, Okonogi Ruka trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội.

Okonogi Ruka là thành viên nhóm nhạc nữ Jams Collection, thành lập năm 2021. Ảnh: @okonogi_ruka/Instagram.

Ngày 5/5, Okonogi Ruka (28 tuổi), thành viên nhóm nhạc nữ Nhật Bản Jams Collection, "gây bão" trên mạng xã hội X khi chia sẻ hình ảnh căn phòng bản thân sinh hoạt.

Theo đó, căn phòng không quá lớn trông "hỗn loạn", tràn ngập đồ dùng, từ quần áo, túi xách và nhiều vật dụng khác. Khu vực sàn nhà gần như không còn chỗ trống.

Bài đăng về căn phòng nhanh chóng thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận, trong đó nhiều người khuyên cô nên thuê dịch vụ dọn dẹp. Một số công ty vệ sinh thậm chí còn chủ động liên hệ để đề nghị hỗ trợ, theo Koreaboo.

Tuy nhiên, Okonogi tiết lộ cô từng thử thuê dịch vụ dọn dẹp nhưng không cải thiện được nhiều, dù phía công ty còn cho thêm 30 phút miễn phí. Nữ idol cũng cho biết nguyên nhân là do không gian sống quá chật và cô đang tính chuyển nhà trong thời gian tới.

Đây cũng không phải lần đầu nữ thần tượng đăng ảnh căn phòng bừa bộn. Trước đó, Okonogi từng cho biết cô phải ngủ ngay trên sàn vì không còn chỗ trống.

Nữ ca sĩ gây sốc vì độ bừa bộn trong căn phòng ngủ. Ảnh: @ruka_jams/X.

Năm 2024, Beamori Yurumo (sinh năm 1998, Nhật Bản), streamer có 25.000 người theo dõi kênh cá nhân, cũng từng gây chú ý khi livestream cảnh sinh hoạt, làm việc trong căn phòng bừa bộn, bẩn thỉu của mình.

Người xem có thể thấy nhiều hộp, thùng đồ chất đống ở một góc phòng, cũng như túi xách, quần áo và nhiều đồ vật khác nhau nằm la liệt trên sàn nhà. Ngoài ra, bàn máy tính còn vương vãi đầu lọc thuốc lá. Streamer này thậm chí thừa nhận rằng cô khó bước ra khỏi nhà vì đồ đạc đã che lấp cánh cửa phòng.

Sau đó, Yurumo không chia sẻ cô đã không dọn nhà trong bao lâu và cũng không giải thích lý do sống trong một không gian bừa bộn như vậy.