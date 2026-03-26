Cân nhắc kỹ khi giới hạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Từ năm 2026, quy chế tuyển sinh đại học quy định thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng khác nhau thay vì không giới hạn nguyện vọng như các năm trước.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực tại điểm thi Đại học Công nghệ TP Hồ Chí Minh (Hutech). Ảnh tư liệu: Thu Hoài/TTXVN.

Thông tin này đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của học sinh cũng như phụ huynh trước khi chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

Mỗi thí sinh đăng ký tối đa 15 nguyện vọng

Theo quy chế tuyển sinh mới, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng trên hệ thống chung và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Hệ thống xét tuyển sẽ tự động xác định thí sinh trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Riêng với khối ngành đào tạo giáo viên, quy chế mới đưa ra yêu cầu đặc biệt về thứ tự nguyện vọng. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Sư phạm chỉ được đăng ký trong 5 nguyện vọng đầu tiên. Nếu đặt từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không ghi nhận kết quả trúng tuyển. Quy định này thể hiện thông điệp rõ ràng: Sư phạm không nên là lựa chọn dự phòng mà phải là ngành học được ưu tiên thực sự.

Điều kiện “cứng" cụ thể với ngành sư phạm nói chung: Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,5 trở lên.

Riêng nhóm chương trình đào tạo giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật được giảm mức độ hơn khi yêu cầu học lực xếp loại từ khá trở lên cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,5 trở lên.

Với chương trình đào tạo giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, Bộ GD&ĐT yêu cầu kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề); cơ sở đào tạo quy định và chịu trách nhiệm giải trình về ngưỡng đầu vào. Thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 2 năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GD&ĐT, cho rằng thí sinh không nên quá lo lắng với việc giới hạn nguyện vọng. Thay vào đó, việc quan trọng nhất là phải xác định đúng năng lực của bản thân, chuẩn bị thật tốt cho kết quả học tập và kỳ thi tốt nghiệp THPT; chuẩn bị các điều kiện cho những phương thức sẽ sử dụng để xét tuyển trong thời gian sắp tới. Đó chính là chìa khóa, là nguồn lực mà các em nên tập trung ở thời điểm này.

Đối với các chương trình đào tạo giáo viên được Nhà nước hỗ trợ ngân sách đào tạo, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo chia sẻ: Thí sinh cần xác định rõ ràng mục tiêu nghề nghiệp thông qua việc đặt các nguyện vọng ưu tiên. Việc này cũng làm giảm áp lực cho các trường đại học sư phạm trong việc xác định chính xác số lượng sinh viên nhập học hưởng ngân sách và xác định vị trí công tác sau khi tốt nghiệp.

Lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực

Trước những điều chỉnh của quy chế năm nay, lời khuyên của các chuyên gia tuyển sinh dành cho thí sinh đó là, các em cần cân nhắc kỹ để sắp xếp nguyện vọng phù hợp, giúp tăng cơ hội trúng tuyển.

TS Nguyễn Văn Bình, Phó giám đốc Học viện Tài chính, cho biết với quy định thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên đúng với nguyện vọng mong muốn của bản thân, đồng thời cần có sự cân đối giữa các mức điểm dự kiến. Bên cạnh đó, các em cần theo dõi, tìm hiểu kỹ thông tin tuyển sinh chính thức từ các cơ sở giáo dục đại học; đặc biệt là những cơ sở mà mình đang quan tâm để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc trong quá trình đăng ký xét tuyển.

TS Vũ Văn Ngọc, Viện trưởng Viện Đào tạo Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE, Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng những năm trước, số lượng nguyện vọng của thí sinh không bị giới hạn, rủi ro giảm đi rất nhiều. Các em được lựa chọn nhiều trường ở thứ bậc khác nhau. Tuy nhiên năm nay, số lượng nguyện vọng được đăng ký tối đa chỉ có 15 nguyện vọng. Vì vậy, các em sẽ phải lựa chọn, cân nhắc kỹ hơn. Nếu lựa chọn không chính xác, thí sinh rất có thể rơi vào trường hợp với mức điểm của mình thì có thể đỗ ngành mình mong muốn nhưng cuối cùng lại không đỗ bất kỳ nguyện vọng nào.

Vì vậy, TS Vũ Văn Ngọc khuyên phụ huynh, thí sinh cần nghiên cứu kỹ lưỡng các chương trình đào tạo, mức điểm chuẩn hàng năm để lựa chọn phù hợp với năng lực và ngành học mong muốn. Các em thực sự cần tìm hiểu, cân nhắc, lựa chọn thông minh để đạt được mục tiêu nguyện vọng.

Thạc sĩ Nguyễn Quang Trung, Phó trưởng phòng Truyền thông và Tuyển sinh, Đại học Thương mại, chia sẻ thay vì chờ khi có kết quả thi mới bắt đầu lựa chọn, thí sinh nên chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về ngành học và chương trình đào tạo ngay từ bây giờ.

Trong quá trình đăng ký nguyện vọng, thí sinh nên phân chia nguyện vọng thành ba nhóm để tăng cơ hội trúng tuyển. Nhóm thứ nhất là nhóm nguyện vọng mong muốn nhất, khoảng 2 - 5 mã xét tuyển, có thể có mức điểm chuẩn cao hơn năng lực hiện tại nhưng phù hợp với sở thích và định hướng nghề nghiệp của thí sinh. Nhóm thứ hai là nhóm nguyện vọng an toàn, trong đó điểm dự kiến của thí sinh tương đương hoặc cao hơn điểm chuẩn của các năm trước, giúp bảo đảm khả năng trúng tuyển cao. Nhóm thứ ba là nhóm đặc biệt an toàn, khi điểm dự kiến của thí sinh cao hơn điểm chuẩn các năm trước khoảng 1,5 - 2,5 điểm, nhằm bảo đảm chắc chắn có ít nhất một cơ hội trúng tuyển.

Bên cạnh đó, việc tham khảo phổ điểm và điểm chuẩn của các năm gần đây sẽ giúp thí sinh có cơ sở đánh giá tương đối chính xác khả năng của mình. Từ đó, các em có thể lựa chọn nguyện vọng phù hợp, tránh đăng ký dàn trải hoặc thiếu tính toán.

Theo PGS.TS Phạm Thị Hoàng Anh, Phó giám đốc Học viện Ngân hàng, quy định này giúp giảm bớt các nguyện vọng ảo, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình xét tuyển. Tuy nhiên, thí sinh sẽ phải cân nhắc kỹ hơn về năng lực học tập, định hướng nghề nghiệp và thế mạnh của bản thân để đưa ra lựa chọn phù hợp, không nên chạy theo những ngành quá “hot” vì có thể mất cơ hội trúng tuyển.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT, từ ngày 17/6 đến 21/6, thí sinh thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống. Sau khi có kết quả thi chính thức, từ 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Vì vậy, thời điểm này, thí sinh cần theo dõi để nắm rõ thông tin tuyển sinh của các cơ sở đào tạo, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đăng ký xét tuyển theo quy định.