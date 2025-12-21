Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Cân nhắc khi 'nhảy việc' ở tuổi trung niên

  • Chủ nhật, 21/12/2025 13:49 (GMT+7)
Bước vào tuổi ngoài 40, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định nhảy việc. Nếu lựa chọn sai lầm, bạn sẽ rơi vào tình thế "tiến thoái lưỡng nan" và dễ gặp khó khăn về tài chính.

Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định nhảy việc. Ảnh minh họa: C.F.

Anh X, người phụ trách thứ hai về tài chính của một công ty niêm yết, đã nhảy việc sang một công ty chuẩn bị niêm yết để trở thành một giám đốc tài chính khi con đường phát triển sự nghiệp gặp phải những vướng mắc. Thật không may, công ty đó đã trì hoãn kế hoạch niêm yết do những thay đổi đột ngột trong môi trường vĩ mô.

Lúc này, anh X quyết định xem xét các cơ hội trên thị trường, nhiều công ty đã thể hiện thiện ý muốn hợp tác với anh. Trong số đó, anh cân nhắc 3 công ty. Công ty thứ nhất là công ty ban đầu anh làm việc, anh có cơ hội làm Tổng giám đốc nghiệp vụ.

Công ty thứ hai là một công ty đã niêm yết, thuê anh làm CFO với mức lương cao. Công ty cuối cùng là một công ty đã niêm yết (quy mô tương đương với quy mô của công ty ban đầu mà anh công tác) mời anh làm CFO. Anh X suy nghĩ kỹ càng cả ba lựa chọn.

Các bạn nhân viên công sở, hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó và thử nghĩ xem, nếu bạn là anh ấy, bạn sẽ đưa ra lựa chọn nào?

Việc lựa chọn nơi làm việc đối với các chuyên gia ở độ tuổi 35 đến 40 là rất quan trọng. Ở độ tuổi này, hầu hết họ đã nỗ lực, phấn đấu vươn tới vị trí giám đốc, phó chủ tịch, tổng giám đốc của công ty. Điều họ muốn không phải là giải quyết vấn đề kiếm sống, mà là sự phát triển. Họ có tầm nhìn xa, khoa học, quy hoạch chiến lược và chiến thuật có tính thực dụng.

Như chúng ta đều biết, vị trí làm việc càng cao thì các nguồn lực lại khan hiếm hơn. Khả năng phát triển đi lên không chỉ phụ thuộc vào nỗ lực và cơ hội của bạn, còn cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Anh X gặp vấn đề tương tự. Giám đốc tài chính (CFO) của công ty trước kia anh phục vụ là cấp trên trực tiếp của anh, một nhân vật kỳ cựu trong công ty, có thành tích xuất sắc.

Anh thấy không gian phát triển ở đây hạn chế. Anh X lựa chọn xem xét những cơ hội mới bên ngoài là hợp lý, cũng hợp lý mắc một hoặc 2 sai lầm trong lựa chọn khi nhảy việc. Do đó, bạn nên chọn cách hiểu bản thân, tha thứ cho bản thân, đối diện với chuyện nhảy việc không thuận lợi với một tâm thái bình thản.

Chúng tôi biết rõ rằng việc lựa chọn nhảy việc là quan trọng. Hãy thảo luận về ưu và nhược điểm 3 cơ hội của anh X. Lựa chọn quay trở lại làm việc cho công ty cũ, anh có tín nhiệm của ông chủ, tiền lương cũng không phải lo lắng nhiều. Điều duy nhất anh cần cân nhắc chính là mức độ thích ứng khi chuyển vị trí chức năng sang vị trí nghiệp vụ.

Không có gì lạ khi các giám đốc tài chính được thăng chức trở thành lãnh đạo nghiệp vụ. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu có hệ thống và khoa học về việc chuyển đổi có thực sự thành công hay không. Trên thực tế, có rất nhiều người thành công và số người thất bại cũng chiếm số lượng không ít.

Quá trình làm việc trong ngành tư vấn tìm kiếm săn đầu người trong nhiều năm giúp tôi có cơ hội tiếp xúc với số lượng lớn giám đốc điều hành cấp trung và cấp cao của các doanh nghiệp. Tôi thấy trừ khi bạn hạ quyết tâm sẽ làm đến cùng để thay đổi, nếu không thì đừng tùy tiện thử nghiệm.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

