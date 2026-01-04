Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Xuất bản

Cần chú ý gì để không sa chân khi 'nhảy việc'?

  • Chủ nhật, 4/1/2026 06:20 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngoài lương bổng, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi kèm theo, có nhiều điều bạn cần lưu tâm trước khi nhảy việc. Sự khác biệt về quan điểm với nhà tuyển dụng sẽ khiến bạn hối hận.

Nhay viec anh 1

Hãy thẳng thắn và khôn ngoan khi phỏng vấn, bạn sẽ "nhảy việc" thành công. Ảnh minh họa: C.F.

Đừng chỉ tập trung để ý hình ảnh mà truyền thông tiết lộ. Hãy chú ý nhiều hơn đến đánh giá của nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và những người khác đã tiếp xúc trực tiếp với anh ấy. Tóm lại, lắng nghe từ nhiều phía những lời nói truyền miệng về anh ấy. Một điểm cần lưu ý ở đây là người sáng lập không nhất thiết đại diện cho việc doanh nghiệp của anh ta, cá nhân và tập thể có những điểm tách bạch.

Một số ông chủ có đầy sức quyến rũ cá nhân, nhưng có thiếu sót trong các phương diện như quản lý doanh nghiệp, vận hành nền tảng, kiểm soát rủi ro… Doanh nghiệp như vậy cần được xem xét cẩn thận. Đừng bị thu hút đến độ u mê bởi sự quyến rũ cá nhân của sếp.

Điều bạn cần là một môi trường cho phép bạn phát triển một cách lành mạnh, thay vì ngước nhìn lên ai đó, một nơi có hào quang của đội nhóm, hào quang là của người khác, không có chút liên quan gì đến bạn.

Góc độ thứ tư là tính chất của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 3 doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn. Khi bạn đã phục vụ bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào trong một thời gian dài, đều sẽ bị ảnh hưởng thầm lặng bởi phong cách của nó.

Khi bạn nhảy việc sang loại hình doanh nghiệp khác với doanh nghiệp ban đầu sẽ gặp phải sự va chạm của văn hóa doanh nghiệp. Các công ty có cùng bản chất, văn hóa tương tự nhau, sẽ có chi phí thích nghi thấp nhất. Các doanh nghiệp có cùng tính chất cũng có những giá trị riêng của bản thân họ. Điểm cốt lõi phụ thuộc vào việc bạn có một suy nghĩ cởi mở, sẵn sàng thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường mới hay không.

Nói chung, vị trí điều hành càng cao đòi hỏi các hiểu biết ngành nghề tương đối thấp hơn. Phần lớn hoạt động quản lý được liên kết với nhau, do đó bạn không cần phải tự hạn chế mình chỉ được hoạt động trong một lĩnh vực nhất định. Ngoài ra, về phía công ty cũng không nên bám mãi vào những quy định xưa cũ để lựa chọn nhân tài.

Ứng viên cho vị trí quản lý cấp trung và cấp cao của doanh nghiệp có thể ưu tiên xem xét đối với các ngành nghề mà họ quen thuộc, nhưng khi bạn thấy rằng ngành của bạn đi đến độ bão hòa, suy vong hoặc đi ngược lại với môi trường vĩ mô, bạn cần chủ động chuyển sang những ngành nghề liên quan hoặc nền tảng thị trường có triển vọng phát triển tương đối lạc quan trong tương lai.

Một điều quan trọng nữa cần chú ý là giá trị gia tăng công ty tạo ra. Ví dụ, đối với các doanh nghiệp trong top 500 thế giới, đứng đầu trong ngành nghề, mạng lưới tài nguyên khan hiếm, nền tảng kinh doanh đổi mới, đột phá và sáng tạo đều là những giá trị gia tăng mà họ mang lại cho bạn. Ngay cả khi mức lương thấp hơn một chút, vị trí không được thỏa đáng thì đây đều là những cơ hội đáng trân trọng.

Vương Xảo Lâm/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nhảy việc Nhảy việc Loại hình doanh nghiệp U mê Suy vong Tách bạch

