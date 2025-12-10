Cận cảnh đặc vụ Mỹ đột kích bắt người nhập cư

Trong cuộc gặp gỡ cử tri ở bang Pennsylvania ngày 9/12, ông Trump khẳng định lại về việc ông đã ra lệnh dừng vĩnh viễn việc tiếp nhận người di cư từ các nước thuộc thế giới thứ ba.



Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ vừa đột kích một nhà dân ở thành phố Burnsville, bang Minnesota, Mỹ, ngày 6/12. Ảnh: NBC News.

NBC News đưa tin, sự việc xảy ra tại một ngôi nhà ở thành phố Burnsville, bang Minnesota, Mỹ. Theo bà Sofia Alvarado, vợ của chủ nhà, họ cho một cặp vợ chồng thuê tầng một của căn nhà. Khi cặp vợ chồng thuê nhà trên đường từ siêu thị về nhà ngày 6/12, các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã đi theo.

Đoạn video trích xuất từ camera do gia đình bà Alvarado cung cấp cho thấy khi cặp vợ chồng thuê nhà về tới cửa nhà, các đặc vụ lao vào khống chế người chồng. Trong khi đó, người vợ chạy vội vào nhà. Sau đó, cặp vợ chồng này bị đưa đi, để lại cậu con trai 7 tuổi.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, bà Alvarado đang ở tầng trên cùng ba người thân khác, bà nghe thấy tiếng đập cửa dữ dội. Gia đình Alvarado cáo buộc các đặc vụ đã xông vào tư gia mà không xuất trình lệnh khám xét. Bộ An ninh Nội địa Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi về sự việc này.

Ông Angel, em trai của bà Alvarado, cũng có mặt khi vụ việc xảy ra. Ông cho biết các đặc vụ đã dẫn mẹ, chị gái, con gái và cháu gái của ông vào bếp, yêu cầu họ giao nộp điện thoại. Cả bốn người sau đó đều xuất trình được giấy tờ chứng minh họ có quốc tịch Mỹ.

“Họ đều sợ hãi, khóc lóc”, ông Angel nhớ lại và cho biết thêm rằng các đặc vụ đã chĩa súng về phía họ trong lúc tiến hành cuộc đột kích.

Ngoài cặp đôi bị bắt sau khi đi siêu thị, hai người đàn ông khác cũng bị các đặc vụ bắt giữ trong cuộc đột kích. Vợ của một người đàn ông bị bắt giữ đang mang thai và còn phải chăm sóc hai con nhỏ. Cô cho biết gia đình cô đến từ Honduras, họ đã nhập cảnh trái phép vào Mỹ để tìm kiếm việc làm. Người phụ nữ cho biết các đặc vụ khuyến khích cô tự nguyện rời khỏi nước Mỹ.

“Các đặc vụ của chính phủ liên bang đã có mặt để tiến hành các hoạt động thực thi luật di trú. Chúng tôi hiểu rằng điều này đã tạo ra nỗi sợ hãi và sự bất an cho nhiều người trong cộng đồng”, thông cáo nêu rõ.

Tổng thống Trump trong cuộc gặp gỡ cử tri bang Pennsylvania ngày 9/12. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc gặp gỡ cử tri ở bang Pennsylvania ngày 9/12, ông Trump khẳng định lại về việc ông đã ra lệnh dừng vĩnh viễn việc tiếp nhận người di cư từ các nước thuộc thế giới thứ ba.

Ông Trump nhắc lại câu hỏi ông từng đặt ra trong quá khứ xung quanh vấn đề về người nhập cư vào Mỹ: "Tại sao chúng ta chỉ tiếp nhận được những người đến từ những quốc gia tồi tệ? Tại sao không thể đón nhận người từ Na Uy, Thụy Điển? Chúng ta lúc nào cũng nhận người từ những nơi thảm họa, khủng khiếp, đầy rẫy tội phạm”.