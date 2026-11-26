Ghi nhận trên công trường cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 tại địa bàn phường Yên Nghĩa và Chương Mỹ, nhà thầu đang triển khai các hạng mục phụ trợ gồm vỉa hè, cáp kỹ thuật, đường ống hạ tầng và hệ thống thoát nước, bảo đảm kết nối đồng bộ khi công trình đưa vào khai thác.