Ghi nhận tại 7 dự án cầu vượt sông Hồng tại Hà Nội trong tháng 11, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp hoàn thành trước Hội nghị APEC 2027. Các công trình này góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, tăng kết nối giữa các khu vực, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.