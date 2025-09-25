Tìm ra lý do iPhone 17 Pro dễ trầy

Theo các chuyên gia, lớp mạ anode trên vỏ nhôm của iPhone 17 Pro dễ bị trầy xước, đặc biệt ở cụm camera vì một lí do bất ngờ.

YouTuber JerryRigEverything đã thực hiện một bài kiểm tra độ bền chi tiết trên iPhone 17 Pro. Ảnh: YouTube/JerryRigEverything.

Nhiều người đã phát hiện những mẫu máy trưng bày tại Apple Store có vết xước ở khu vực sạc MagSafe. Những chiếc máy này được hàng nghìn người cầm nắm mỗi ngày và gắn vào giá đỡ kim loại.

Theo MacRumors, Apple đã xác nhận với họ việc iPhone 17 Pro, iPhone Air trưng bày tại cửa hàng bị có vết ở mặt lưng là do gắn với bộ đế sạc không dây MagSafe. Hãng khẳng định đây không phải "vết xước", mà là "việc các chất liệu từ bộ sạc vào điện thoại", và các vết này có thể lau sạch.

Hiện vẫn chưa có phản hồi nào trên các diễn đàn hay trang hỗ trợ của Apple về các trường hợp iPhone bán tới tay khách hàng bị trầy xước ở mặt lưng.

Tuy nhiên, đây vẫn là vấn đề được quan tâm và nhiều người muốn thử nghiệm. YouTuber JerryRigEverything đã thực hiện một bài kiểm tra độ bền và kết quả cho thấy iPhone 17 Pro có một khu vực dễ bị trầy xước, nhưng không phải là nơi những chiếc iPhone trưng bày tại Apple Store gặp hư hại.

Theo JerryRigEverything, các mẫu iPhone 17 Pro được làm bằng nhôm, sử dụng quy trình mạ anode để tạo màu. Quá trình này tạo ra một lớp hoàn thiện cứng, chống trầy xước, tương tự sapphire. Bản thân anh cũng chứng minh hầu hết vỏ của iPhone 17 Pro sẽ chịu được những vết xước nhỏ, bao gồm cả khu vực có lớp cắt dành cho sạc MagSafe.

Tuy nhiên, phần cụm camera lại là một điểm yếu. Cụm camera này có một cạnh sắc, nhô cao và không được vát, khiến lớp mạ anode tại đây không bám chắc và dễ bị trầy xước.

iFixit đã thực hiện một cuộc điều tra chi tiết về vấn đề xước trên iPhone 17 Pro, sử dụng kính hiển vi công nghiệp để mang đến cái nhìn cận cảnh. Các chuyên gia đã chỉ ra rằng các vết xước quanh cụm camera không chỉ đơn thuần là trầy xước bề mặt, mà còn là hiện tượng bong tróc lớp mạ anode.

Để tìm hiểu nguyên nhân, iFixit đã trao đổi với David Niebuhr, một kỹ sư và giáo sư cơ khí. Ông Niebuhr giải thích rằng vấn đề nằm ở cạnh sắc của cụm camera. Tại vị trí này, quá trình mạ anode dùng để tạo màu và độ bền cho lớp nhôm diễn ra không đồng đều.

Những vết xước trên cụm camera dưới kính hiển vi cho thấy lớp mạ anode của Apple dễ bị bong tróc. Ảnh: iFixit.

"Apple đáng lẽ có thể ngăn chặn điều này bằng cách tạo ra một đường cong thoải hơn và tránh một góc tương đối sắc", ông Niebuhr nhận định.

Điều này cho thấy dù Apple đã chọn vật liệu nhôm có độ bền cao cho iPhone 17 Pro, thiết kế ở khu vực camera lại là một điểm yếu bất ngờ, khiến lớp phủ dễ bị tróc. Trừ khi người dùng sử dụng ốp lưng, cụm camera nhiều khả năng sẽ bị trầy xước trong quá trình sử dụng.

Ngoài ra, iFixit cũng khẳng định chủ sở hữu iPhone 17 Pro sẽ không phải lo lắng các vết trầy xước trên phần kính lưng khu vực Magsafe giống như những chiếc iPhone trưng bày tại Apple Store. Các mẫu máy bị trầy xước tại các cửa hàng bán lẻ có khả năng đã bị hư hại do cọ xát với kim loại trên bộ sạc mà Apple đang sử dụng.

Đối với iPhone Air, Apple không sử dụng quy trình mạ anode giống như các mẫu iPhone 17 Pro bằng nhôm. Thay vào đó, hãng áp dụng công nghệ lắng đọng hơi vật lý (PVD) để phủ một lớp titan màu mỏng lên thân máy.