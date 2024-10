Cận cảnh 3 dự án chung cư mới giá tối thiểu gần 70 triệu/m2 ở Hà Nội

Quanh khu đất xây The Senique là các dãy nhà ở thấp tầng, chủ yếu là biệt thự và shophouse. Cách đó không xa là các tòa chung cư thuộc dự án The Pavilion, Masteri Waterfront, The Zenpark... hiện có giá trung bình 53-75 triệu đồng/m2 trên thị trường thứ cấp.