19 'đầu tàu' doanh nghiệp Nhà nước dự kiến lãi 2 tỷ USD sau 9 tháng

Sau 9 tháng, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp ước đạt 50.360 tỷ đồng, tương đương 2 tỷ USD.

Doanh thu công ty mẹ của nhóm tập đoàn, tổng công ty Nhà nước ước đạt gần 1 triệu tỷ đồng sau 9 tháng. Ảnh: PVN.

Theo số liệu mới nhất, sau 9 tháng kinh doanh năm 2024, tổng doanh thu công ty mẹ của 19 tập đoàn, tổng công ty thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) ước đạt 971.593 tỷ đồng , tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 83% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 50.360 tỷ đồng , vượt kế hoạch 20%.

Giá trị nộp ngân sách Nhà nước của nhóm doanh nghiệp này ước đạt 62.904 tỷ đồng, tương đương thực hiện cùng kỳ và vượt 15% kế hoạch năm.

Tính đến hết tháng 9, tổng vốn chủ sở hữu hợp nhất của các tập đoàn, tổng công ty này ước đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng , tăng 12% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 90% kế hoạch năm.

Trong số hơn 800 doanh nghiệp Nhà nước hiện nay, 19 tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban làm đại diện chủ sở hữu nắm giữ khoảng 65% tổng vốn chủ sở hữu cũng như tài sản.

Ủy ban cho biết ở lĩnh vực điện, điện sản xuất lũy kế 9 tháng năm nay ước đạt 232,9 tỷ kWh; điện thương phẩm đạt 209,2 tỷ kWh; sản lượng điện truyền tải đạt 186,56 tỷ kWh. Cả 3 chỉ tiêu đều có mức tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với lĩnh vực dầu khí, sản lượng dầu thô lũy kế 9 tháng ước đạt 7,45 triệu tấn, giảm 6%. Sản lượng khai thác khí đạt 4,8 tỷ m3, giảm 17%.

Ở lĩnh vực xăng dầu, sản lượng xăng dầu hợp nhất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (không bao gồm nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn) ước đạt 4,9 triệu tấn, giảm 10%. Sản lượng xăng dầu hợp nhất của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex đạt 11,5 triệu m3/tấn, tăng 5%.

Về lĩnh vực than, than nguyên khai sản xuất lũy kế 9 tháng đạt gần 27,7 triệu tấn, giảm 3% so với cùng kỳ. Than thành phẩm sản xuất đạt 37,4 triệu tấn, tăng 2%. Than tiêu thụ đạt 34,3 triệu tấn, giảm 6%.

Đối với lĩnh vực hàng không, thông qua toàn bộ mạng lưới các cảng hàng không của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sản lượng vận chuyển hành khách ước đạt 83,52 triệu lượt, giảm 4%. Riêng sản lượng vận chuyển hành khách của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ước đạt 17,2 triệu lượt khách, tăng 9%.

Ngành đường sắt tính đến hết tháng 9 cũng vận chuyển hơn 5,4 triệu lượt khách, tăng 20%.