UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt phương án xử lý các công trình, phần diện tích tại tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng. Dự án do Công ty Cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư. Đây là 1 trong 12 dự án xảy ra sai phạm liên quan đến Tập đoàn Mường Thanh của "đại gia" Lê Thanh Thản.