Cán bộ diện Chính phủ quản lý sẽ được đánh giá hàng tháng

Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đánh giá hằng tháng, hằng quý, hằng năm với cán bộ thuộc diện Chính phủ quản lý theo quy định của Đảng.

Sáng 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương. Các báo cáo, ý kiến tại hội nghị đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội tính chung 9 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, GDP quý III/2025 ước tăng khoảng trên 8%, tính chung 9 tháng tăng trên 7,8%. Thu ngân sách 9 tháng đạt 1,92 triệu tỷ đồng , bằng 97,9% dự toán năm, tăng 30,5% so với cùng kỳ...

Tăng tốc, bứt phá trong quý IV

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng nhìn nhận, sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỷ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài. Thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã chủ trì lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tăng tốc, bứt phá hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về công việc thời gian tới, Thủ tướng nêu rõ, quý IV/2025 phải tăng tốc, bứt phá trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Những chỉ tiêu nào đã hoàn thành thì hoàn thành tốt hơn, những chỉ tiêu xấp xỉ đạt thì phải hoàn thành, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao", bám sát phương châm "chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả".

Cơ bản đồng ý các nhiệm vụ, giải pháp theo báo cáo của Bộ Tài chính và các ý kiến phát biểu, Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%.

Đồng thời, cần đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Xử lý hiệu quả Ngân hàng SCB, gỡ vướng cho 3.000 dự án

Về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả. Chính sách tài khoá cần phát huy hơn nữa vai trò thúc đẩy tăng trưởng; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Cùng với đó, cần theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: VGP.

Thủ tướng cũng lưu ý triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hoàn thành chi trả chế độ, chính sách cho người nghỉ việc trước 10/10. Rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn, nâng cao chất lượng cán bộ.

Về nội dung này, Bộ Nội vụ được giao tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng kế hoạch và hướng dẫn đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý, hằng năm với cán bộ thuộc diện Chính phủ quản lý theo quy định của Đảng.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém.

Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751, triển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.