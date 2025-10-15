Căn bệnh nguy hiểm nhưng bị lầm tưởng là biểu hiện của 'sức khỏe tốt'

Khi làm xét nghiệm máu, hãy cảnh giác nếu hồng cầu quá cao. Lượng hồng cầu dư thừa có thể là triệu chứng của bệnh đa hồng cầu. Căn bệnh này có thể gây ra tình trạng tắc mạch máu.

Bệnh đa hồng cầu khiến máu đặc và dính hơn, dễ gây ra tình trạng tắc mạch máu. Ảnh minh họa: L.C.

Khi điều trị chứng huyết hư, Đông y không bao giờ chỉ kê cho bệnh nhân thuốc bổ huyết, sẽ không yêu cầu bệnh nhân chỉ uống a giao, táo đỏ, long nhãn, cũng không bao giờ tin việc chỉ cần bổ sắt như uống sắt (II) sunfat là có thể giải quyết được vấn đề huyết hư.

Các loại thuốc và thực phẩm bổ huyết đơn thuần chỉ giúp bạn không bị thiếu máu, giúp tế bào máu đạt tiêu chuẩn, có kết cấu bình thường, nhưng không thể thay đổi tình trạng huyết hư của bạn. Dù mọi chỉ tiêu đều bình thường, nhưng bạn vẫn thấy uể oải, mệt mỏi, vì chức năng của cơ thể bạn đã suy giảm, giống như việc có gạo nhưng không có bếp hoặc gạo nhiều lửa ít thì cơm không thể chín được.

Bởi vậy, dù không bị thiếu máu, chỉ cần bị huyết hư, thiếu hỏa lực, thì vẫn ở trong hàng ngũ cần bổ huyết.

Hơn nữa khi tiến hành bổ huyết, ngoài các vị thuốc bổ huyết như a giao, sinh địa, long nhãn, còn cần bổ sung các loại thuốc bổ khí như hoàng kỳ, đẳng sâm... thì phương thuốc này mới hoạt động hiệu quả, mới tăng cường khả năng vận chuyển oxy của tế bào máu. Đông y coi trọng vấn đề “Khí là chủ soái của huyết”, tức là máu cần có khí thúc đẩy, chỉ huy, thì mới lưu thông được khắp cơ thể, mới phát huy được công dụng của mình.

Đông y có một phương thuốc tên là Đương Quy Bổ Huyết thang, phương thuốc này chỉ bao gồm hai vị thuốc, một là đương quy (được coi như "thánh dược" phụ khoa, có tác dụng bổ can huyết rất hiệu quả), một là hoàng kỳ để bổ khí.

Điều thú vị ở đây là, tuy phương thuốc này tên là canh bổ huyết, nhưng liều lượng của vị thuốc bổ khí là hoàng kỳ lại nhiều gấp năm lần vị thuốc bổ huyết là đương quy, điều này cho thấy cần phải bổ khí thì cuối cùng mới sinh huyết.

Có một loại bệnh tên là bệnh đa hồng cầu, nếu chỉ nghe tên bệnh thì bạn sẽ nghĩ: Nhiều hồng cầu thì có gì không tốt? Khỏi lo thiếu máu còn gì? Nhưng bạn không biết rằng khi mắc phải loại bệnh này, cơ thể có quá nhiều hồng cầu, máu sẽ trở nên đặc dính, dòng máu lưu thông chậm hơn, mạch máu khắp người sẽ sưng phù tụ máu.

Máu không những không cung cấp đủ oxy tới các cơ quan trong cơ thể mà còn gây tắc nghẽn vi tuần hoàn do có quá nhiều tế bào máu, dễ gặp tình trạng tắc mạch máu, nên cần điều trị bằng cách đưa hết lượng máu dư thừa ra khỏi cơ thể.

Thực ra cơ sở lý luận của tình trạng này cũng rất đơn giản: Hỏa lực trong cơ thể chỉ đủ để nấu chín một lượng gạo nhất định, nhưng nếu có quá nhiều gạo mà lại thiếu lửa thì cơm được nấu ra sẽ nửa sống nửa chín.