Căn bệnh khiến nghệ sĩ Lê Giang phải ngừng đóng phim

Lê Giang được chẩn đoán teo cơ chân do thoát vị đĩa đệm. Đây là bệnh lý cột sống gây chèn ép rễ thần kinh, làm xuất hiện đau lan, tê bì và yếu cơ, nếu không điều trị kịp có thể gây nhiều biến chứng.

Thời gian gần đây, nghệ sĩ Lê Giang gần như vắng bóng khỏi các dự án phim ảnh. Quản lý xác nhận với Tri Thức - Znews nữ nghệ sĩ phải tạm dừng mọi hoạt động vì cơn đau thoát vị đĩa đệm diễn tiến nặng, khiến cô không thể đi lại và đứng lâu để ghi hình. Lê Giang đang tập trung điều trị bằng vật lý trị liệu, châm cứu và phục hồi chức năng.

Nữ nghệ sĩ cho biết cơn đau bắt đầu từ vùng thắt lưng và lan xuống chân trái, kéo dài nhiều tháng khiến việc di chuyển trở thành cực hình. Có thời điểm cô phải đi cà nhắc, thậm chí lết trong nhà tắm. Hiện sức khỏe đã cải thiện nhưng vẫn chưa thể trở lại công việc.

Căn bệnh phát triển âm thầm

PGS.TS Nguyễn Thị Bay, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (cơ sở 3), cho biết thoát vị đĩa đệm là tình trạng nhân nhầy giữa hai đốt sống thoát ra ngoài khỏi bao xơ và chèn ép lên rễ thần kinh, mạch máu hoặc ống sống. Đây là một trong những nguyên nhân gây đau cột sống phổ biến nhất.

Đĩa đệm nằm giữa các đốt sống, đóng vai trò như một lớp “giảm xóc” giúp cơ thể xoay, cúi và vận động linh hoạt. Khi lớp bao sợi quanh đĩa đệm bị tổn thương, phần nhân nhầy thoát ra ngoài và chèn ép rễ thần kinh, từ đó gây nên những cơn đau dữ dội.

Người bệnh không chỉ đau tại vùng cột sống mà còn đau lan theo đường đi của dây thần kinh. Với thoát vị cột sống thắt lưng, cơn đau thường xuất phát từ thắt lưng rồi lan xuống mông, mặt sau đùi, cẳng chân và bàn chân.

Nghệ sĩ Lê Giang phải điều trị vật lý trị liệu vì thoát vị đĩa đệm. Ảnh: @legiang.

Trong khi đó, thoát vị cột sống cổ gây đau vùng cổ, vai, lan xuống cánh tay và bàn tay, kèm theo cảm giác tê bì hoặc yếu cơ. Bệnh thường đau tăng khi cúi người, hắt hơi, ho, nằm nghiêng hoặc đi lại lâu.

"Nhiều bệnh nhân nghĩ đó chỉ là đau lưng thông thường, trì hoãn điều trị, đến khi chụp MRI mới phát hiện nhân nhầy chèn ép nghiêm trọng", bác sĩ Bay giải thích.

Theo PGS Bay, thoát vị đĩa đệm không còn là bệnh lý của riêng người lớn tuổi mà ngày càng xuất hiện nhiều ở nhóm dưới 40. Nguyên nhân chủ yếu đến từ lối sống hiện đại, ngồi làm việc quá lâu và ít vận động, sai tư thế khi sử dụng máy tính hoặc điện thoại, mang vác nặng, tập luyện thể thao quá sức, hay thừa cân dẫn đến yếu nhóm cơ lưng - bụng.

Vị chuyên gia nhấn mạnh những người ngồi liên tục 6-10 giờ mỗi ngày có nguy cơ thoát vị đĩa đệm cao gấp nhiều lần so với nhóm duy trì vận động thường xuyên.

"Thói quen cúi gập người liên tục khiến cột sống chịu áp lực dồn dập, nhanh thoái hóa và gây rách bao đĩa đệm", PGS Bay cho biết.

Không điều trị sớm có thể dẫn đến liệt

Theo bác sĩ Bay, biến chứng của thoát vị đĩa đệm không chỉ là những cơn đau. Khi nhân nhầy chèn ép mạnh và kéo dài, người bệnh có thể mất cảm giác ở vùng chân hoặc tay, giảm sức cơ, teo cơ, rối loạn đại - tiểu tiện và thậm chí mất hoàn toàn khả năng vận động.

"Đã có trường hợp chịu đau suốt nhiều năm, nghĩ rằng chỉ cần uống thuốc giảm đau. Khi nhập viện, dây thần kinh đã tổn thương đến mức mất khả năng phục hồi", bác sĩ Bay cảnh báo.

Cơn đau ở thắt lưng lan xuống mông là dấu hiệu bị thoát vị đĩa đệm. Ảnh: Freepik.

Hiện nay, điều trị thoát vị đĩa đệm được chia thành ba nhóm chính. Thứ nhất, sử dụng thuốc Tây hoặc Đông y nhằm giảm viêm và đau, áp dụng cho các trường hợp đau cấp hoặc tái phát. Thứ hai, phương pháp không dùng thuốc như nhiệt trị liệu, châm cứu, vật lý trị liệu, laser hay cấy chỉ, phù hợp với người đau kéo dài nhưng chưa có biến chứng.

Thứ ba, phẫu thuật nhằm giải phóng chèn ép, được chỉ định khi điều trị bảo tồn thất bại hoặc xuất hiện yếu liệt.

Bác sĩ Bay nhấn mạnh phương pháp điều trị hiệu quả nhất là phối hợp nhiều kỹ thuật và duy trì lâu dài để phòng tái phát, đồng thời người bệnh không nằm bất động quá lâu, vì sẽ làm yếu cơ và kéo dài thời gian hồi phục.

Ngoài việc điều trị, người bệnh cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Bác sĩ Bay khuyến cáo nên ngủ trên nệm cứng, tránh nệm mềm, không cúi gập nâng vật nặng, hạn chế ngồi lâu quá 45-60 phút, nên đứng lên đi lại nhẹ nhàng.

Đồng thời, mọi người cần tăng cường vận động cơ lưng - bụng hàng ngày và duy trì cân nặng hợp lý.

"Điều quan trọng là không phớt lờ cơn đau. Đau lưng kéo dài kèm tê chân, đau lan xuống mông hoặc tay là dấu hiệu cần khám sớm và chụp MRI để đánh giá tổn thương", bác sĩ Bay chia sẻ.