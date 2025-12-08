Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Nửa lo âu, nửa trưởng thành

Xuất phát từ podcast “The Psychology of Your 20s” với hơn 50 triệu lượt nghe trên toàn thế giới, “Nửa lo âu, nửa trưởng thành: Hành trình tìm mình ở tuổi hai mươi” là tấm bản đồ tâm lý sâu sắc, chi tiết và thiết thực, giúp bạn đọc khám phá từng góc khuất trong tâm trí mình.

Xuất bản

'Căn bệnh' của thời đại mới

  • Thứ hai, 8/12/2025 16:36 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vào năm 2020, Hiệp hội Tâm lý học Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát và ghi nhận được rằng khoảng 79% số nhân viên của họ từng trải qua một dạng hội chứng kiệt sức nào đó.

Kiệt sức hay vẫn đang đốt sức?

HỘI CHỨNG KIỆT SỨC là dịch bệnh của thế hệ này. Vào năm 2020, Hiệp hội Tâm lý học Mỹ đã tiến hành một cuộc khảo sát và ghi nhận được rằng khoảng 79% số nhân viên của họ từng trải qua một dạng hội chứng kiệt sức nào đó và hầu hết đều đã báo cáo những tác động tiêu cực do chính nó gây ra.

Có vẻ như nhóm dễ gặp nguy cơ nhất là phụ nữ, nhưng đồng thời cũng có cả người lao động dưới độ tuổi 30. Kết quả này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chúng ta vừa mới bước chân vào môi trường công sở và đang cố gắng tìm kiếm cho mình một chỗ đứng, khao khát chạm tới các giới hạn cũng như ranh giới của bản thân, dù vẫn chưa thể nào nhận thức (hay diễn đạt) được chúng.

Bất kỳ ai tuyên bố rằng thế hệ chúng ta đang có một cuộc sống dễ dàng chắc chắn đều chưa từng sống trọn một ngày nào trong hoàn cảnh chúng ta, cố gắng để tồn tại trong một thế giới kỳ vọng ở ta nhiều hơn bao giờ hết, với một tương lai không chắc chắn cùng những sự nghiệp đòi hỏi ở ta nhiều sự hy sinh hơn.

Bận rộn giờ đây đã trở thành một biểu tượng địa vị - càng có thể thúc đẩy chính mình, lịch trình của bạn càng dày đặc, giờ giấc ngủ nghê càng ít, bạn càng dễ dàng tự tô vẽ bản thân là một người chăm chỉ, thành công và đáng được khen ngợi, ngay cả khi cuộc sống của bản thân đang dần sụp đổ đi chăng nữa.

Điều này đã khiến nhiều người ở lứa tuổi 20 phải đối mặt với một loại căng thẳng mãn tính không mong đợi ở ngay lứa tuổi này. Thật khó để nói lời từ chối và hiểu được giới hạn của bản thân khi bạn vẫn đang còn non nớt, vừa mới chập chững bước chân vào thế giới của người trưởng thành.

Nhưng điều quan trọng là chúng ta cần phải tìm ra cách để tự bảo vệ mình khỏi hội chứng kiệt sức, cũng như tránh trở thành một người chỉ biết nói “có”, trước khi những điều đó ăn sâu và trở thành một phần trong bản dạng cá nhân, cả ở môi trường làm việc lẫn bên ngoài. Chúng ta buộc phải chống lại việc trở thành người “bận rộn” toàn thời gian, làm việc quá sức, cứ mãi cho đi tất cả mà không để lại một chút gì cho chính mình.

Kiet suc anh 1

Kiệt sức vì lao động không ngừng nghỉ. Ảnh: Timesheet Mobile.

Tại sao lại kiệt sức, tại sao là bây giờ?

Trong những năm gần đây, văn hóa làm việc không ngừng nghỉ đã trở thành chuẩn mực: quan niệm rằng chúng ta lúc nào cũng phải “chủ động tạo ra bước tiến mới” hoặc nỗ lực hướng tới một thành tựu lớn lao, danh hiệu, sự thăng tiến hay thành công kế tiếp. Những giờ giấc, lịch trình của chúng ta đều cần phải kín đặc; việc bạn thức dậy vào lúc 5 giờ sáng, luyện tập thể lực và tăng ca đã chẳng còn xa lạ. Điều đó khiến chúng ta chỉ còn lại rất ít thời gian cho một cuộc sống riêng tư trọn vẹn.

Văn hóa làm việc không ngừng nghỉ đề cao chuyện làm việc quá sức như là một huân chương danh dự. Hồi còn làm ở công ty cũ, tôi đã từng chứng kiến những người ở lại làm việc tới khuya trong văn phòng, ngay cả khi họ không còn gì để làm, chỉ để chứng minh với sếp và đồng nghiệp rằng họ sẵn sàng nỗ lực, và cả những người bỏ lỡ các cột mốc quan trọng của bản thân chỉ để đổi lấy một lời khen ngợi nơi công sở.

Thứ mà quan niệm này vẫn thường tạo ra chính là môi trường của những nỗi sợ, cảm giác tội lỗi và xấu hổ, như thể bạn lúc nào cũng bị chậm chân hơn một bước so với người phía trước. Và khi càng ngày càng có nhiều người trong chúng ta cảm thấy bị ép buộc phải tham gia vào nó, hệ quả sẽ là tình trạng kiệt sức tập thể ở những người trong lứa tuổi 20.

Một điều tệ hơn nữa là, ngay cả khi không chạy theo văn hóa “dậy là cày”, bạn vẫn có nguy cơ rơi vào hội chứng kiệt sức. Áp lực vô hình còn đến từ việc bạn kỳ vọng phải sở hữu được tất cả mọi thứ ngoài môi trường công việc: một nhóm bạn đông đảo, những sở thích, thời gian cho bản thân, thói quen tập thể dục thường xuyên, một người đồng hành yêu thương và mối quan hệ khăng khít, sức khỏe tâm thần tốt cùng một nghề tay trái, tất cả những điều này trong khi vẫn không ngừng phát triển và thử thách bản thân, cũng như duy trì mọi khía cạnh khác trong cuộc sống một cách gọn gàng ngăn nắp. Nếu như điều đó nghe có vẻ bất khả thi với bạn, bạn không phải người duy nhất đâu.

Kiệt sức là một mối nguy cơ cả trong khía cạnh công việc lẫn đời sống cá nhân của thế hệ chúng ta, nó được sinh ra từ một áp lực ngày càng lớn là phải trở nên thật xuất chúng, cũng như có được sự nghiệp và lối sống khắt khe kỷ luật hơn. Trên thực tế, Tổ chức Y tế Thế giới đã liệt kê kiệt sức như là một nguy cơ nghề nghiệp trong bảng Phân loại Quốc tế về Bệnh tật.

Chuyện gì đã xảy ra với cái mong muốn đơn thuần là được sống một cuộc đời chậm rãi hay có được một công việc vừa đủ để trang trải chi tiêu mà không cần bạn phải bán cả linh hồn? Bởi trong những ngày này và ngay thời đại này, việc chỉ hài lòng với những gì bạn đang có, dường như đã trở thành một điều khá cực đoan.

Chính chúng ta đề cao việc “có tất cả”, để rồi khiến rất nhiều người đồng trang lứa phải chật vật để có được cuộc sống lý tưởng này mà không rơi vào trạng thái kiệt sức hoàn toàn về thể chất, cảm xúc, tinh thần và xã hội. Mặc dù biết mình đang quẩn quanh trong vòng xoáy tiêu cực của cảm giác tội lỗi vì không làm việc đủ chăm chỉ hoặc chưa có tất cả, nhưng nếu làm được điều đó, chúng ta lại rơi vào trạng thái kiệt sức cực độ.

Jemma Sbeg/NXB Trẻ

Kiệt sức Hội chứng Kiệt sức Thời đại

    Đọc tiếp

    Hoi chung Ngay Chuot Chui hinh anh

    Hội chứng Ngày Chuột Chũi

    10:23 4/12/2025 10:23 4/12/2025

    0

    Hội chứng Ngày Chuột Chũi, được đặt theo tên của bộ phim nổi tiếng trong đó nhân vật chính, do Bill Murray thủ vai, rơi vào vòng lặp sống lại cùng một ngày hết lần này tới lần khác, mắc kẹt, buồn chán và tuyệt vọng.

    Vung dat 700 nam duy tri, phat trien roi nuoc hinh anh

    Vùng đất 700 năm duy trì, phát triển rối nước

    57 phút trước 17:35 8/12/2025

    0

    Trong không gian nhà thủy đình vừa được nâng cấp, tu sửa, tiếng trống rối vang lên rộn ràng đón khách. “Nghe tiếng trống rối, cơm sôi cũng bỏ” gợi lên sức hấp dẫn đặc biệt của loại hình nghệ thuật dân gian này. Thế nhưng, phía sau âm thanh rộn rã ấy, thấp thoáng nỗi lo giữ nghề của các nghệ nhân phường rối nước Nguyên Xá.

    SÁCH HAY

    Mot chien dich o Bac Ky hinh anh

    Một chiến dịch ở Bắc Kỳ

    07:39 17/9/2020 07:39 17/9/2020

    0

    Thị dân và quan lại mặc lễ phục lui tới thăm viếng nhau, tặng nhau những lá thiếp lớn màu đỏ và quà cáp.

    Di nhu to giay trang hinh anh

    Đi như tờ giấy trắng

    20:50 21/9/2020 20:50 21/9/2020

    0

    Một trong những chuyến đi vào mùa Giáng sinh ghi dấu mãi trong tôi chính là về Đường Lâm, hay đúng hơn là về những ngôi làng quanh vùng Ba Vì, Sơn Tây.

    Nhung ba chu khong gian hinh anh

    Những bá chủ không gian

    20:00 30/8/2020 20:00 30/8/2020

    0

    Khi Blue Origin phóng và hạ cánh thành công tên lửa New Shepard, Jeff Bezos chỉ viết vài dòng trên Twitter. Trái lại, Elon Musk "tuôn" cả tràng dài trên mạng xã hội.

    Nguoi tre thoi 4.0 - Uy quyen long lay hinh anh

    Người trẻ thời 4.0 - Uy quyền lộng lẫy

    08:53 30/8/2020 08:53 30/8/2020

    0

    Trong số những kỹ năng mà người lao động phải có nếu không muốn bị bỏ lại phía sau, tư duy phản biện được nhiều người đặc biệt lưu ý.

    Di bo xuyen Viet voi cay dan guitar hinh anh

    Đi bộ xuyên Việt với cây đàn guitar

    20:33 12/8/2020 20:33 12/8/2020

    0

    Thiên nhiên luôn biết cách chữa lành những tổn thương trong tôi. Thiên nhiên là mẹ, là người thầy hướng dẫn mỗi khi tôi lạc lối trong cuộc đời này.

    Loan 12 su quan hinh anh

    Loạn 12 sứ quân

    11:02 16/8/2020 11:02 16/8/2020

    0

    Sau khi Ngô Xương Xí chết, họ Ngô hết người kế vị. Trong nước một ngày không thể không có vua, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, lấy tôn hiệu là Vạn Thắng Vương.

    Nhung ngay cach ly hinh anh

    Những ngày cách ly

    19:42 5/8/2020 19:42 5/8/2020

    0

    Phải chăng chỉ cần có độ lùi của thời gian và trải nghiệm, con người có thể nhìn sự việc bằng góc độ hoàn toàn khác?

    Machiavelli hinh anh

    Machiavelli

    18:04 17/8/2020 18:04 17/8/2020

    0

    Leonardo và Michelangelo - hai nghệ sĩ tài năng - cùng làm việc trong một tòa nhà. Điều đó cho thấy Florence từng quy tụ nhiều ngôi sao sáng.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý