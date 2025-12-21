Campuchia, Nga bác tin đồn 'lính đánh thuê' giữa xung đột biên giới

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn và Đại sứ Nga tại Campuchia Anatoly Borovik có cuộc gặp tại Thủ đô Phnom Penh, thu hút nhiều sự chú ý của dư luận.

Phó Thủ tướngPrak Sokhonn. Ảnh: Bộ Ngoại giao Campuchia

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, ngày 20/12/2025, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn đã có buổi tiếp và làm việc cùng Đại sứ Liên bang Nga Anatoly Borovik. Cuộc gặp đã truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự gắn kết giữa hai quốc gia trước những biến động phức tạp của khu vực.

Tại cuộc gặp, cả hai phía cùng lê tiếng bác bỏ những cáo buộc từ truyền thông cho rằng, công dân Nga đang tham gia làm lính đánh thuê tại Campuchia.

Trong bối cảnh "cuộc chiến thông tin" đang diễn ra song song với các xung đột thực địa, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn và Đại sứ Anatoly Borovik bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về tác động tiêu cực của tin giả (fake news) và các thông tin sai lệch nhằm chia rẽ quan hệ quốc tế.

Việc trực tiếp bác bỏ thông tin này được xem là một bước đi chiến lược nhằm bảo vệ hình ảnh và uy tín của cả hai quốc gia trên trường quốc tế.

Quang cảnh buổi tiếp và làm việc. Ảnh: Bộ Ngoại giao Campuchia

Không dừng lại ở việc xử lý khủng hoảng truyền thông, hai nhà lãnh đạo đã cùng nhìn về tương lai với cột mốc kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực vì lợi ích chung. Đại sứ Nga khẳng định sự ủng hộ đối với một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thúc đẩy các giải pháp hòa bình cho xung đột Campuchia - Thái Lan hiện nay.

Cũng trong cuộc gặp, Phó Thủ tướng Prak Sokhonn đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đại sứ quán Nga vì những đóng góp cứu trợ quý báu dành cho các gia đình bị di dời do xung đột thông qua Hội Chữ thập đỏ Campuchia.