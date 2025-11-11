Campuchia lên tiếng về căng thẳng ở biên giới với Thái Lan

Tối 10/11, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia đã ra Thông cáo bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước thông tin về việc Thái Lan đình chỉ thực thi Tuyên bố chung Kuala Lumpur giữa hai nước.

Lễ ký kết Tuyên bố chung Kuala Lumpur​. Ảnh: VOV.

Tuyên bố chung về hòa bình này được ký ngày 26/10/2025, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald J. Trump và Thủ tướng Malaysia, Chủ tịch ASEAN Anwar Ibrahim.

Phía Thái Lan viện dẫn lý do đình chỉ là do vụ nổ mìn xảy ra vào sáng 10/11 tại khu vực biên giới, khiến một số binh sĩ Thái Lan bị thương. Thái Lan cho rằng sự cố này buộc họ phải hủy kế hoạch trao trả 18 binh sĩ Campuchia đang bị giam giữ, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 12/11 tới.

Tuy nhiên, Chính phủ Campuchia đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc từ Thái Lan cho rằng Campuchia mới rải mìn tại khu vực biên giới. Thông cáo Campuchia nhấn mạnh, phần lớn mìn dọc biên giới hai nước là tồn dư từ các cuộc nội chiến kéo dài suốt thập niên 1970 và 1980. Công tác rà phá vẫn còn nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở và việc phân giới cắm mốc chưa hoàn tất.

Bộ Ngoại giao Campuchia tái khẳng định nước này kiên định thực hiện Tuyên bố chung Kuala Lumpur. Đồng thời, với tư cách là quốc gia thành viên Công ước Cấm mìn sát thương cá nhân, Campuchia khẳng định "chưa bao giờ và sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ loại mìn sát thương mới nào".

Campuchia kêu gọi các bên duy trì đối thoại và tiếp tục các cơ chế hợp tác đã được nhất trí nhằm bảo đảm hòa bình bền vững dọc tuyến biên giới chung.