Campuchia kêu gọi can thiệp căng thẳng biên giới với Thái Lan

Ngày 16/10, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen kêu gọi sự can thiệp từ những người bạn nhằm ngăn chặn xung đột leo thang với Thái Lan.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen. Ảnh: FBNV

Động thái trên diễn ra sau khi Thượng viện Campuchia thông qua một thông cáo báo chí về kết quả khai mạc kỳ họp thứ 4 tại thủ đô Phnom Penh, trong đó nêu rõ vấn đề biên giới với Thái Lan.

Tại cuộc họp Thượng viện, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen đã nêu rõ gốc rễ và thực trạng của tranh chấp biên giới giữa Campuchia – Thái Lan. Ông cũng tái khẳng định lập trường của Campuchia là giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, thể hiện sự nỗ lực và kiên trì của Phnom Penh trong vấn đề này.

Cũng trong thông cáo báo chí, Thượng viện Campuchia nhấn mạnh về các hoạt động ngoại giao nghị viện tích cực của Samdech Techo Hun Sen trong ba tháng gần đây, bao gồm: 24 lần tham gia các cuộc gặp và thảo luận công việc với các vị khách quốc tế, đại sứ và các tổ chức.

Trong một diễn biến khác, cuộc họp Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) giữa Quân khu 2 Thái Lan và Quân khu 4 Campuchia, dự kiến diễn ra từ ngày 15-17/10 tại cửa khẩu Chong Chom (tỉnh Surin), đã bị hoãn vô thời hạn. Thông tin được xác nhận bởi Trung tướng Weerayuth Raksilp, Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan.

Hàng rào thép gai và lốp xe được giới chức Thái Lan bố trí ở vùng tranh chấp với Campuchia. Ảnh: The Nation

Theo Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, Trung tướng Weerayuth Raksilp, quyết định hoãn họp được đưa ra trong bối cảnh hai bên chưa thống nhất được kế hoạch cụ thể liên quan đến việc điều chuyển vũ khí hạng nặng về vị trí thường trực, dưới sự giám sát của Nhóm Điều phối chung, cũng như chưa hoàn tất các cam kết về hợp tác trong công tác rà phá bom mìn nhân đạo.

Trung tâm Tác chiến Quân khu 2 cũng cho biết, trong tuần qua, hai bên đã tiến hành hai cuộc họp và trao đổi bốn văn bản nhằm xây dựng kế hoạch chi tiết về điều chỉnh lực lượng và triển khai hoạt động rà phá bom mìn. Tuy nhiên, các nội dung liên quan vẫn cần được làm rõ và thống nhất theo tinh thần cuộc họp cấp Ủy ban Biên giới chung (GBC) giữa hai nước.

Phía Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hợp tác trong khuôn khổ quốc tế, với mục tiêu duy trì hòa bình, an ninh và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Phía Campuchia hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về đề xuất hoãn họp từ phía Thái Lan.

Trước đó, ngày 14/10, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết nước này sẽ phối hợp với Mỹ nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn toàn diện hơn giữa Thái Lan và Campuchia tại Hội nghị Cấp cao ASEAN sắp tới, diễn ra từ ngày 26–28/10 tại Kuala Lumpur. Malaysia kỳ vọng rằng hai nước có thể tiến tới ký kết một tuyên bố hoặc hiệp định chính thức – có thể mang tên “Hiệp định Kuala Lumpur” – nhằm củng cố hòa bình lâu dài và duy trì lệnh ngừng bắn ổn định tại khu vực biên giới.