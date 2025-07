Camila Cabello quấn quýt bạn trai tỷ phú trên bãi biển

Camila Cabello và bạn trai tỷ phú Henry Junior Chalhoub gây chú ý khi thể hiện tình cảm ngọt ngào trên bãi biển Ibiza.

Theo PageSix, mới đây, ngôi sao nhạc pop Camila Cabello và bạn trai - doanh nhân Henry Junior Chalhoub - vừa có kỳ nghỉ lãng mạn tại đảo Ibiza (Tây Ban Nha). Bộ đôi thu hút sự chú ý khi liên tục thể hiện tình cảm trước ống kính.

Đôi uyên ương bị bắt gặp ôm hôn say đắm trên bãi biển Địa Trung Hải. Theo những người gần đó, cặp đôi không ngần ngại trao nhau nhiều cử chỉ tình tứ suốt buổi chiều.

Hình ảnh Camila Cabello bên bạn trai tỷ phú. Ảnh: Backgird.

Chuyến nghỉ dưỡng diễn ra không lâu sau khi họ cùng đến Monaco hồi tháng 5 để tham dự Giải đua xe điện Công thức E Thế giới FIA 2025. Một số nguồn tin cho rằng cả hai có thể đang kỷ niệm một năm bên nhau, khi mối quan hệ của họ bắt đầu được chú ý từ tháng 8/2024. Khi đó, Camila bị bắt gặp đi nghỉ cùng Chalhoub - không lâu sau lần chia tay với nam ca sĩ Shawn Mendes.

Dù thường xuyên bị bắt gặp đi du lịch và dự sự kiện cùng nhau, Camila Cabello vẫn chưa chính thức công khai bạn trai trên mạng xã hội. Được biết, Henry Chalhoub không sử dụng bất kỳ tài khoản mạng xã hội công khai nào.

Dù ban đầu được giới truyền thông gọi là “người đàn ông bí ẩn”, danh tính của Henry nhanh chóng được hé lộ. Anh là người thừa kế của tập đoàn Chalhoub, đế chế bán lẻ xa xỉ thống trị ngành thời trang và mỹ phẩm tại Trung Đông - với những thương hiệu như Chanel, Louis Vuitton, Sephora và Fendi nằm trong hệ sinh thái.

Tháng 1 năm nay, cả hai đi nghỉ tại Saint Barts. Từ đó đến nay, họ liên tục bị bắt gặp trong các chuyến du lịch tình tứ tại Rome, Paris và nhiều sự kiện thời trang quốc tế.

Camila Cabello sinh năm 1997, nổi tiếng với loạt hit như Havana, Señorita và Never Be the Same. Cô từng là thành viên nhóm nhạc Fifth Harmony và hiện là một trong những ngôi sao nhạc pop có ảnh hưởng tại Mỹ.

Trước khi đến với Chalhoub, cô có mối tình kéo dài từ năm 2019 đến 2021 với ca sĩ Shawn Mendes. Hai người từng tái hợp ngắn ngủi năm 2023, nhưng nhanh chóng chia tay không lâu sau đó. Trong một cuộc phỏng vấn tháng 10/2024, Mendes vẫn gọi Camila là “một trong những người bạn thân thiết nhất”.