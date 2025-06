Camera hành trình ghi lại cảnh xe Jeep đâm loạt xe máy ở TP.HCM

Camera hành trình của ôtô lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (Bình Tân, TP.HCM) đã ghi lại hình xe Jeep chạy tốc độ cao rồi bất ngờ tông dải phân cách, đâm vào hàng loạt xe máy.

Ngày 16/6, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra vụ xe Jeep tông hàng loạt xe máy trên đường Kinh Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân), khiến hai người tử vong, một người nhập viện cấp cứu.

Danh tính tài xế được xác định là người đàn ông tên H. (31 tuổi, ngụ Bình Dương). Sau khi tai nạn xảy ra, người này bỏ trốn xuống miền Tây và ra trình diện tại Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Xe Jeep lao trên đường Kinh Dương Vương trước khi gây ra tai nạn. Ảnh cắt từ clip.

Chiều cùng ngày, Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tiến hành di lý đối tượng này về TP.HCM để phục vụ công tác điều tra.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đang xác minh đoạn clip dài gần một phút ghi cảnh xe Jeep tông hàng loạt xe máy trên đường. Theo nội dung clip, ôtô này đang lưu thông tốc độ cao trên đường Kinh Dương Vương thì bất ngờ tông văng dải phân cách bằng thép.

Sau đó, phương tiện này lao sang làn dành cho xe hai bánh và húc văng nhiều xe máy rồi lao lên vỉa hè.

Xe Jeep lao lên vỉa hè sau khi tông nhiều xe máy. Ảnh: C.A.

Vụ tai nạn làm bà B.T.C. (72 tuổi) và bà N.T.T. (con gái bà C., 49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình) tử vong tại chỗ, anh Trần Chánh Đoan (30 tuổi, quê Long An) nhập viện cấp cứu trong tình trạng gãy xương háng, xương vai, phù nề vùng mặt...

Được biết, hai mẹ con bà C. đi thăm người thân và đang trên đường về nhà, còn anh Đoan cũng đang đi xe máy về nhà ở Long An thì bị xe Jeep húc văng xuống đường. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế H. rời khỏi hiện trường.

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.