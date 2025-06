Xác định chủ ôtô tông loạt xe máy, làm hai mẹ con tử vong ở TP.HCM

Ôtô thuộc dòng xe Jeep tông hàng loạt xe máy ở quận Bình Tân, làm hai người chết là chủ một chủ quán bar ở Quận 1, TP.HCM.

Ngày 16/6, Công an TP.HCM vẫn đang điều tra vụ ôtô tông hàng loạt xe máy ở phường An Lạc (quận Bình Tân), khiến hai người tử vong.

Xe Jeep lao lên vỉa hè sau khi tông hàng loạt xe máy. Ảnh: C.A.

Nạn nhân được xác định là bà B.T.C. (72 tuổi) và bà N.T.T. (con gái bà C., 49 tuổi, cùng ngụ quận Tân Bình). Thời điểm gặp nạn, hai mẹ con bà C. đang trên đường về nhà sau khi đi thăm người thân.

Ghi nhận tại hiện trường, ôtô gây tai nạn mang biển số 51K-314.07, dòng xe Jeep. Ôtô này thuộc sở hữu của ông L.H.T., ngụ quận Tân Phú. Ông T. cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Blacker 1111, là quán bar cùng tên nằm trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1. Xe Jeep trên được đăng ký lần đầu vào giữa năm 2022, hiện vẫn đứng tên ông L.H.T.

Theo kết quả tra cứu phạt nguội trên trang web của Cục CSGT, ôtô này chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h khi di chuyển qua thị trấn Chơn Thành (nay là Thị xã Chơn Thành), tỉnh Bình Phước vào tháng 4/2024. Tháng 11/2023, ôtô này chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h khi di chuyển trên quốc lộ 1 (tỉnh Ninh Thuận). Cả hai vi phạm này đều bị xử phạt.

Công an khám nghiệm hiện trường tai nạn. Ảnh: C.A.

Trước đó vào khoảng 18h30 ngày 15/6, chiếc xe Jeep biển số 51K-314.07 lưu thông trên đường Kinh Dương Vương (hướng từ Bến xe miền Tây về vòng xoay An Lạc) thì bất ngờ húc đổ dải phân cách, lao sang làn dành cho xe hai bánh và tông vào nhiều người đi xe máy.

Ôtô này chỉ dừng lại sau khi cuốn một xe máy vào gầm và lao thẳng lên vỉa hè. Tai nạn làm hai mẹ con bà C. tử vong tại chỗ, một người đàn ông khác bị thương nặng, nhập viện cấp cứu.

Một số người dân tại hiện trường cho hay, có khoảng 6-7 xe máy bị ôtô này tông và một số người bị trầy xước nhẹ đã rời đi. Sau khi tai nạn xảy ra, có hai người đàn ông bước ra từ xe Jeep và rời khỏi hiện trường.

Xe Jeep gây tai nạn của chủ một quán bar ở quận 1. Ảnh: C.A.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường An Lạc, Đội CSGT An Lạc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM và các đơn vị nghiệp vụ liên quan có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và trích xuất dữ liệu camera an ninh để làm rõ.

Cơ quan công an đang xác định tài xế điều khiển xe Jeep và người đi cùng vào thời điểm xảy ra tai nạn để mời làm việc, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

