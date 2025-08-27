Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Camavinga 'biến mất' ở Real Madrid

  • Thứ tư, 27/8/2025 19:15 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Tiền vệ Eduardo Camavinga của Real Madrid chưa thi đấu phút nào sau khi dính chấn thương ở trận gặp Getafe hồi tháng 4.

Camavinga chưa hẹn ngày trở lại thi đấu. Ảnh: Reuters.

Theo xác nhận từ trang chủ Real Madrid, cầu thủ người Pháp bị rách hoàn toàn gân cơ đùi bên trái, khiến anh phải nghỉ thi đấu cho đến hết mùa giải trước. Thời gian phục hồi dự kiến của Camavinga là ba tháng.

Ở mùa hè vừa qua, Camavinga tham dự FIFA Club World Cup 2025 cùng với các đồng đội tại Mỹ nhưng chủ yếu tập phục hồi. Anh có tên trong danh sách thi đấu của Real Madrid cho những trận cuối cùng tại giải, nhưng không ra sân phút nào.

Sau khi trở về Madrid và nghỉ hè, Camavinga tham gia tập luyện trở lại. Ban đầu, anh được cho là hồi phục hoàn toàn. Nhưng hôm 10/8, Camavinga gặp phải chấn thương mắt cá chân phải trong buổi tập và tiếp tục phải ngồi ngoài điều trị.

Đội ngũ y tế của Real dự đoán Camavinga phải nghỉ khoảng hai tuần, đồng nghĩa anh bỏ lỡ trận đấu mở màn La Liga gặp Osasuna. Tiền vệ này dự kiến trở lại ở trận gặp Oviedo tại vòng 2 vào cuối tuần trước. Nhưng đến nay, tuyển thủ Pháp vẫn chưa thể tập luyện cùng đội.

Mundo Deportivo cho biết Camavinga đang phải tập luyện một mình tại trung tâm Valdebebas. Chưa có thông tin chính thức về thời gian trở lại của tiền vệ này.

Cú đúp của Mbappe giúp Real hủy diệt CLB Áo Rạng sáng 13/8, cú đúp của Kylian Mbappe cùng các bàn thắng của Éder Militão và Rodrygo Goes mang về chiến thắng thuyết phục 4-0 cho Real Madrid trước WSG Tirol trong trận giao hữu.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách mang tựa đề “Zidane” của các tác giả Patrick Fort và Jean Philippe, được chỉnh lý và cập nhập thông tin mới vào năm 2018. Cuốn sách này mang đến cho độc giả những câu chuyện xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của huyền thoại người Pháp trong màu áo Juventus, Real Madrid và ĐTQG Pháp.

Duy Luân

Camavinga Juventus Camavinga real madrid

