Cảm nhận ký ức văn hóa - ẩm thực Việt Nam bằng tất cả giác quan

Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 mở ra hành trình cảm nhận Việt Nam bằng tất cả giác quan, với vị giác là “cánh cổng” dẫn vào dòng chảy di sản liền mạch.

Tình cờ trong lúc tìm kiếm quán ăn trên mạng, Lily, Amy, Jacob, Joshua và Rowan (Anh) lại “lạc” vào một lễ hội đặc biệt tại TP.HCM mà họ không hề lên kế hoạch trước. Điều giữ chân họ không chỉ là những món ăn ngon miệng, mà là cảm giác như đang bước vào một Việt Nam thu nhỏ, hiện lên sống động giữa lòng thành phố.

Di chuyển bằng metro để đến lễ hội, cả nhóm nhanh chóng bị cuốn vào không khí rộn ràng tại đây. Sau hành trình nhiều tháng vui chơi tại Thái Lan và giờ là Việt Nam, họ thừa nhận đây là một trong những điểm dừng chân đáng nhớ nhất.

“Ẩm thực, con người, không khí… mọi thứ đều rất gần gũi và chân thật. Chúng tôi thực sự chưa muốn rời đi”, Lily chia sẻ.

Không chỉ riêng du khách quốc tế, nhiều người dân TP.HCM như chị Dương Hồng Ánh (quận Bình Thạnh, TP.HCM) cũng tìm thấy ở lễ hội cảm giác khác biệt, khi phố thị nhường chỗ cho ký ức làng quê. Chính hành trình ấy mở ra một cách khám phá Việt Nam trọn vẹn hơn - bằng mắt, bằng tai, bằng vị giác và cả cảm nhận rất riêng trong từng khoảnh khắc.

Để thị giác du ngoạn giữa bức tranh làng quê Việt

Vừa bước qua cổng, trước mắt du khách là miền ký ức về làng quê Bắc Bộ xưa được “phục dựng” bằng những chi tiết rất đỗi quen thuộc. Mái nhà tranh thấp thoáng, đòn gánh nằm gọn hai bên lối nhỏ, rơm rạ trải vàng dưới chân, tường ngói rêu phong… tất cả nhuốm màu thời gian, đủ để gợi lên cảm giác bình yên khó gọi tên.

Không gian ấy khiến mọi người có cảm giác như phố thị dường như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho một miền ký ức mộc mạc, gần gũi. Với nhiều du khách quốc tế, đó còn là trải nghiệm gần như lần đầu chạm vào “ký ức” của một đất nước. “Tôi thật sự bất ngờ. Cảm giác như đang bước vào một Việt Nam xưa cũ, rất khác với hình dung của tôi về một thành phố hiện đại”, anh Matthew Caruana (Australia) vừa nói, vừa khoe “chiến lợi phẩm” là bông hoa nhỏ và con rồng được đan từ lá dừa - món quà thủ công mà anh dự định sẽ mang về cho bạn gái ở quê nhà.

Còn với chị Dương Hồng Ánh, giữa nhịp sống quen thuộc hàng ngày ở phố thị, việc bước vào một không gian mang dáng dấp làng quê khiến bản thân có cảm giác như được đi đâu đó rất xa, dù thực tế cách nhà rất gần.

“Ở thành phố hiếm khi có dịp trải nghiệm hoạt động thú vị như thế này, nên tôi dẫn con đến để bé hiểu thêm về văn hóa truyền thống. Hai mẹ con học nhảy sạp đến mướt mồ hôi, nhưng vui lắm”, chị Hồng Ánh chia sẻ.

Để thính giác đắm chìm trong nét đẹp nghệ thuật ba miền

Rời không gian chợ quê, hành trình tiếp tục được dẫn dắt bằng thanh âm - điệu múa đậm đà nét đẹp di sản. Mở đầu là quan họ Bắc Ninh da diết, liền anh liền chị khi mời gọi, lúc vấn vương, gợi nên nét duyên thầm của miền Kinh Bắc. Không gian lắng lại với Ca Huế trầm bổng, như khoảng lặng để cảm nhận chiều sâu văn hóa cố đô. Đờn ca tài tử thì mộc mạc, da diết tựa lời tự sự nhẹ nhàng của miền sông nước phương Nam. Nhịp điệu đôi lúc được khuấy động bởi tiếng cồng chiêng Tây Nguyên vang vọng, hòa cùng âm thanh đàn đá, nhạc ngũ âm Khmer, mang theo hơi thở đại ngàn và sắc màu văn hóa bản địa.

“Đoàn chúng tôi khoảng 20 người, tất cả đều gác công việc nương rẫy để về đây biểu diễn. Ai cũng rất háo hức khi được mang âm sắc cồng chiêng của người Xê Đăng xuống phố. Hơn hết, lễ hội là cơ hội để chúng tôi lan tỏa nét đẹp văn hóa, vừa góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống của dân tộc”, anh Nguyễn Đức Trung - đại diện Hợp tác xã Toong Xăng Xanh (xã Măng Ri, Quảng Ngãi) - chia sẻ.

Những sắc màu đa dạng của nghệ thuật dân gian từ hát bài chòi, múa Chăm, múa xòe, múa khỉ đến màn hò đối đáp, giao duyên trên mặt nước… tạo nên bức tranh văn hóa - nghệ thuật vừa gần gũi, vừa sinh động. Xen kẽ là múa khỉ và các tiết mục biểu diễn tương tác, góp phần giữ nhịp không khí lễ hội luôn rộn ràng, cuốn hút.

“Đây là lần thứ tư chúng tôi đến với lễ hội, nhưng cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu”, chị Sơn Thị Diệu (Khanh Sophia), Chủ nhiệm CLB Văn hóa - Văn nghệ chùa Bốn Mặt (Sóc Trăng cũ), tâm sự.

Với chị, việc tạm rời quê nhà để mang điệu múa, tiếng nhạc của đồng bào Khmer đến đây là mang theo cả một phần văn hóa của vùng đất để lan tỏa cho khách thập phương, đồng thời học thêm rất nhiều điều hay từ các đoàn bạn. “Thấy du khách biết đến và yêu thích văn hóa Khmer, đó là điều khiến chúng tôi hạnh phúc nhất”, chị nói thêm.

Để vị giác được “lấp đầy” với phong vị ẩm thực đa sắc màu

Ngay khi bước vào khu ẩm thực, khứu giác gần như “bị đánh thức” bởi làn khói bếp quyện cùng mùi thảo mộc, gia vị bản địa… Tất cả tạo nên bức tranh ẩm thực đa sắc hương, đưa du khách đắm mình vào 10 chương trong hành trình khám phá trọn vẹn hương vị Việt.

“Năm nào tôi cũng tham gia lễ hội này. Món ăn thì gần như không cần ‘thẩm định’ vì đều đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Điều tôi thích nhất là chỉ ở một nơi mà có thể thưởng thức trọn vị ba miền, tuy nhiên phải đi 2-3 ngày mới khám phá hết”, anh Nguyễn Hoàng (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) hóm hỉnh.

Năm nay, lễ hội quy tụ hơn 500 món ngon đến từ 50 đơn vị trong hệ thống Saigontourist Group cùng các đối tác trên cả nước, cho phép thực khách tự “thiết kế” hành trình vị giác theo cách riêng. Tại lễ hội, mỗi cụm gian hàng được sắp đặt như một lát cắt văn hóa riêng biệt. Từ Tây Bắc - vùng địa đầu Tổ quốc, đến món ngon miền Trung đậm đà, miền Nam dân dã với đặc sản sông nước, ẩm thực biển tươi ngon, ẩm thực hoàng gia - cung yến cầu kỳ, làng bánh dân gian thơm lừng… Điểm mới là không gian “ẩm thực không biên giới”, tạo thành lát cắt giao thoa, giúp ẩm thực Việt thêm phần nổi bật trong bức tranh đa văn hóa.

Để xúc giác được “chạm” vào di sản văn hóa truyền thống

Không chỉ dừng ở việc tham quan - thưởng lãm ẩm thực, lễ hội mang đến cơ hội để du khách trực tiếp “chạm tay” và tự tay tạo nên sản phẩm tại các làng nghề.

Ở khu làm bánh, từng công đoạn được tái hiện chân thật - từ trộn bột, đổ khuôn đến hoàn thiện thành phẩm. Mỗi thao tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khiến người tham gia cảm thấy thích thú hơn khi được tự tay làm và thưởng thức món bánh dân gian tưởng chừng quen thuộc.

Tại khu làm gốm, dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân, người lớn và trẻ nhỏ được tận tay nặn, xoay, tạo hình trên bàn xoay. Với các em nhỏ, những bàn tay bé xíu ban đầu còn lóng ngóng nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm thích thú khi từng khối đất dần thành hình.

“Con từng được đi làm gốm nhưng tượng bé xíu thôi, hôm nay mẹ cho con nặn một cái ly to lắm. Con cũng thích nặn tò he nữa, nhưng hơi khó làm”, bé Mộc Trà (phường Dĩ An, TP.HCM) chia sẻ.

Còn với Kim Chi (TP Thủ Đức, TP.HCM), cô nàng chưa từng nghĩ sẽ được tự tay làm hoa giấy Thanh Tiên xứ Huế khi đến lễ hội. “Lúc bắt đầu thì hơi vụng về, nhưng càng làm càng thấy cuốn và hiểu hơn vì sao những món đồ tưởng đơn giản lại cần nhiều công sức đến vậy”, Gen Z này chia sẻ.

Hội tụ nhiều nét văn hóa, hoạt động đặc sắc, Lễ hội Văn hóa Ẩm thực, Món ngon Saigontourist Group 2026 mang đến “kỳ nghỉ thu nhỏ” giữa lòng thành phố. Ở đó, du khách có thể thưởng thức trọn vẹn hương vị ba miền, đắm mình trong không gian nghệ thuật truyền thống, tìm hiểu về các làng nghề, tìm lại ký ức tuổi thơ qua trò chơi dân gian và mang về những món quà nhỏ mang đậm dấu ấn văn hóa. Mỗi trải nghiệm đều góp phần lưu giữ hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc trong lòng du khách trong nước và quốc tế.

Lễ hội diễn ra đến hết ngày 29/3, tiếp tục chào đón người dân và du khách đến khám phá, cảm nhận và kết nối văn hóa - ẩm thực Việt trong một hành trình trọn vẹn nhất.

