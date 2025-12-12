Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cẩm nang cho nhà hảo tâm, quỹ từ thiện

Tác động tinh gọn là cuốn sách dành cho những ai mong muốn tạo ra giá trị xã hội một cách hiệu quả hơn, đặc biệt phù hợp với các lãnh đạo và nhân sự trong tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội.

Tinh gon anh 1

Nhiều tổ chức cùng chung tay xử lý tình trạng khủng hoảng nước sạch ở Uganda . Ảnh: EPRC.

Trong thế giới đang chuyển động nhanh hơn bao giờ hết, những vấn đề xã hội lại ngày càng trở nên phức tạp và khó dự đoán. Từ đói nghèo, giáo dục, y tế đến biến đổi khí hậu, tất cả đều đòi hỏi không chỉ sự tận tâm mà còn cần tư duy đổi mới liên tục.

Để giải quyết vấn đề lớn, chúng ta không thể tiếp tục dựa vào mô hình vận hành chậm chạp, bị giới hạn bởi quy trình và nỗi sợ rủi ro. Điều mà các tổ chức cần là một cách tiếp cận linh hoạt, học hỏi nhanh và hướng đến tác động thật sự.

Tác giả Ann Mei Chang trong quyển sách Tác động tinh gọn (Lean Impact do NXB Wiley xuất bản năm 2018) đã nhấn mạnh rằng cần xem “tác động” không phải là kết quả may mắn mà là mục tiêu của một quy trình thử nghiệm, học hỏi liên tục và nghiêm túc.

Tinh gon anh 2

Sách Tác động tinh gọn.

Tác động tinh gọn được Quỹ Khởi Sự Từ Tâm dịch thuật, phối hợp cùng NXB Thái Hà in ấn, phát hành tiếng Việt. Với mong muốn thúc đẩy tư duy đổi mới trong lĩnh vực thiện nguyện và phát triển cộng đồng, Quỹ nỗ lực mang đến những đầu sách có giá trị thiết thực cho các tổ chức xã hội phi lợi nhuận, doanh nghiệp và cá nhân quan tâm đến các vấn đề phát triển bền vững.

Tác động tinh gọn là cuốn sách dành cho những ai mong muốn tạo ra giá trị xã hội một cách hiệu quả hơn. Sách đặc biệt phù hợp với các lãnh đạo và nhân sự trong tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội, những người đang trực tiếp vận hành các dự án cộng đồng.

Các nhà tài trợ, quỹ từ thiện và tổ chức phát triển sẽ tìm thấy trong sách một góc nhìn mới quản trị tổ chức. Những nhà hoạch định chính sách và bộ phận CSR của doanh nghiệp có thể vận dụng tri thức trong sách để thiết kế chương trình có tác động rõ ràng hơn. Sinh viên, nhà nghiên cứu và những ai đang ấp ủ sáng kiến xã hội cũng sẽ được truyền cảm hứng bởi tư duy “nghĩ lớn - bắt đầu nhỏ - học nhanh”.

