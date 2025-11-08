Đọc gì để viết tốt hơn?

Học hỏi kỹ năng từ các tác giả nổi tiếng giúp cải thiện khả năng viết lách, hữu ích với cả người mới bắt đầu "cầm bút" và người đã dày dạn kinh nghiệm.

Học hỏi kinh nghiệm từ các tác giả có tiếng sẽ giúp nâng cao vốn từ, kỹ năng viết của bạn. Ảnh: Pexels.

Dù mới bắt đầu viết lách hay đã là chuyên gia dày dạn kinh nghiệm đang tìm kiếm cơ hội thăng tiến, ai cũng có thể hưởng lợi từ việc lắng nghe những chia sẻ sâu sắc của các tác giả khác.

Theo Bookstr, dưới đây là những cuốn sách, tất cả đều từ những tác giả giàu kiến ​​thức và kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật viết lách đỉnh cao, thực tế công việc và lời khuyên thiết thực khác mà mọi nhà văn đầy tham vọng đều có thể học hỏi.

Wonderbook của Jeff VanderMeer

Wonderbook: The Illustrated Guide to Creating Imaginative Fiction tận dụng lợi thế về mặt hình ảnh của thể loại giả tưởng với hướng dẫn minh họa đầy đủ, bao gồm hình ảnh minh họa, sơ đồ, bản đồ và hình vẽ.

Sách cũng bao gồm các bài luận từ những cây bút xuất sắc trong lĩnh vực tiểu thuyết, chẳng hạn George RR Martin, Karen Joy Fowler, Lev Grossman và nhiều tác giả khác. Sách không chỉ thiết thực, đặc biệt đối với các nhà văn viết truyện giả tưởng, mà còn rất đẹp mắt khi đặt trên bàn cà phê.

"Nếu bạn đang tìm kiếm một hướng dẫn hữu ích không chỉ để sáng tác tiểu thuyết tưởng tượng như khoa học viễn tưởng, kỳ ảo và kinh dị, mà còn để viết lách nói chung, hãy nhớ mua một bản sao Wonderbook được biên soạn tỉ mỉ bởi tác giả Jeff VanderMeer của Steampunk Bible", tạp chí văn hóa trực tuyến Flavorwire nhận định.

Hình ảnh minh họa, sơ đồ, bản đồ và hình vẽ đa dạng trong Wonderbook rất hữu ích cho các nhà văn viết truyện giả tưởng. Ảnh: Michael Kurt.

Mastering the Process: From Idea to Novel của Elizabeth George

George dẫn dắt độc giả qua từng bước của quá trình viết, từ ý tưởng đến tiểu thuyết dài tập, bằng cách sử dụng các ghi chú, phân tích nhân vật và nhiều bản thảo khác nhau từ cuốn sách của cô. Khi kể lại quá trình phát triển tiểu thuyết, George chia sẻ những điều hiệu quả với cô trong việc nghiên cứu địa điểm, phát triển nhân vật, biên tập, giải quyết vấn đề và soạn thảo.

"Tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách viết lách nào sâu sắc, chu đáo và trên hết là hữu ích đến vậy", Lisa See, tác giả sách bán chạy nhất The Island of Sea Women của tờ New York Times, chia sẻ.

Storyville!: An Illustrated Guide to Writing Fiction của John Dufresne

Storyville! làm sáng tỏ quá trình viết lách đầy khó khăn khi Dufresne đưa ra những góc nhìn sâu sắc về các yếu tố cấu thành nên tiểu thuyết với đồ họa sinh động trên từng trang giấy và nét dí dỏm đặc trưng. Cuốn sách vừa là cẩm nang, vừa là sổ tay ghi chép đầy những gợi ý và bài tập viết giúp rèn luyện kỹ năng viết và giúp trang giấy trắng trở nên bớt nhàm chán hơn. Cuốn sách này phù hợp với mọi trình độ viết.

"Sự chú ý sâu sắc của Dufresne đến vô số chi tiết trong tác phẩm hư cấu khiến đây trở thành lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ ai nghĩ rằng họ có thể viết tiểu thuyết hoặc truyện ngắn nhưng không biết bắt đầu từ đâu", tạp chí Publisher’s Weekly nhận định.

The Art of Perspective của Christopher Castellani

Castellani xem xét cách các tác giả quan sát, mô tả của các nhà văn như Grace Paley và EM Forster, cùng nhiều người khác, và cách họ kiểm soát khoảng cách kể chuyện và mô tả nhân vật. The Art of Perspective đặt câu hỏi làm thế nào chúng ta chọn giọng kể chuyện: bao quát toàn câu chuyện, ngôi thứ nhất hay thông qua một nhân vật?

"Nghệ thuật phối cảnh mang đến một lớp học bậc thầy. Castellani biết cách thu hút người đọc", tờ Boston Globe nhận định.

Cuốn The Art of Perspective của Christopher Castellani. Ảnh: Carrie Callahan.

Advanced Fiction của Amy Waldon

Advanced Fiction vừa là cẩm nang viết lách vừa là tuyển tập. Cuốn sách này dành cho những người viết đã có kinh nghiệm hơn và đang muốn nâng cao trình độ. Cẩm nang này sẽ giúp trau dồi kỹ năng với những lời khuyên dễ hiểu từ Waldon qua những giai thoại, gợi ý và bài tập viết.

Mỗi chương đề cập đến một chủ đề khác nhau, chẳng hạn xây dựng thế giới quan, sự nghiệp viết lách, góc nhìn của mỗi người... Các truyện ngắn được chọn lọc trải dài trên nhiều thể loại từ nhiều tác giả khác nhau.

"Đây là văn bản tuyệt vời dành cho bất kỳ ai - sinh viên đại học, những nhà văn đầy tham vọng, hoặc thậm chí là những nhà văn đã xuất bản - quan tâm đến việc rèn luyện và phát triển kỹ năng viết tiểu thuyết", John Fulton, Giám đốc Chương trình MFA tại Đại học Massachusetts - Boston và là tác giả của The Flounder, cho biết.

The Writing Life của Annie Dillard

The Writing Life là một tập hợp các bài luận được đóng bìa, khắc họa cuộc đời độc đáo của một nhà văn bằng cách chia sẻ những trải nghiệm của chính tác giả trong quá trình sáng tác. Câu chuyện phi hư cấu này không hẳn là cẩm nang hướng dẫn về nghề viết mà thiên về việc khám phá sự phi lý và cống hiến trong cuộc đời của một nhà văn.

Nếu nghiêm túc với việc viết lách - hoặc một câu chuyện thú vị tương tự - cuốn sách này sẽ cho bạn cái nhìn thoáng qua về sự nghiệp của mình từ góc nhìn của một tiểu thuyết gia từng đoạt giải Pulitzer.

"Mỗi độc giả sẽ bị cuốn hút bởi những góc cạnh tươi sáng khác nhau. Được kể lại một cách duyên dáng và giản dị, những câu chuyện nhỏ này soi sáng cuộc sống viết lách. Lời khuyên của bà dành cho các nhà văn thật khích lệ và tiếp thêm sinh lực", tờ Plain Dealer chia sẻ.