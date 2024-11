Cái kết cho vai của Doãn Quốc Đam trong 'Độc đạo'

Gần 40 tập phim, Hồng (Doãn Quốc Đam) mới đấu tay đôi trực tiếp với Quân "già" (Vĩnh Xương), trả mối thù khiến anh mất bố, thất lạc em trai ruột. Điểm nhấn của Độc đạo không chỉ dừng ở mối quan hệ phức tạp giữa hai nhân vật này mà phim còn mang đến nhiều bất ngờ về các nhân vật khác trong tập cuối.

Ngay khi Độc đạo khép lại, khán giả đã để lại hàng loạt bình luận trên các nền tảng mạng xã hội. Với việc các nhân vật bất kể chính diện hay phản diện đều phải trả giá, khoảnh khắc Hồng bị đâm trọng thương khiến khán giả tranh cãi.

Trở về nhà sau chuyến hàng đầy chông gai, Hồng có nhiều tâm sự mà anh không thể giãi bày. Trước đó, nhờ cảnh sát Long giúp đỡ mà Hồng tìm được cậu em trai thất lạc năm xưa. Chưa nhận mặt, song khoảnh khắc hai anh em gặp nhau sau nhiều năm xa cách khiến người xem xúc động.

Lo rằng Hồng bị hận thù nuốt chửng, bà Mộc khuyên anh buông bỏ tất cả, trở về cuộc sống bình yên, làm ăn lương thiện. Sau mọi chuyện, Hồng nghe lời, anh thông báo với Long sẽ rút lui khỏi chiến dịch vây bắt Quân “già”. Ngoài ra, Diễm (Việt Hoa) và Hồng đã nảy sinh tình cảm, tuy nhiên cả hai phải tạm gác lại khi mối họa ông trùm vẫn còn đó.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Quân "già" vẫn muốn vận chuyển chuyến hàng cuối cùng như một cú tất tay trước khi ở ẩn. Khi Phùng tới gặp ông Cừ để trao đổi, Long bất ngờ xuất hiện. Trong trận đấu tay đôi, Long trúng đạn và người ra tay không ai khác là Phùng.

Nắm được thông tin này, Quân "già" ngay lập tức ra lệnh triển khai chuyến hàng cuối. Điều đáng sợ là ông ta tiếp tục dùng Khương (Duy Hưng) để thao túng Hồng. Chưa kể, hắn phát lại khoảnh khắc cuối cùng của Lê Toàn cho Hồng và Khương. Tận mắt chứng kiến sự việc, Khương mất lý trí, đập phá, buông lời trách móc Hồng.

Dẫu vậy, cú bắt tay giữa Hồng và K3/Nghĩa đã cho thấy hiệu quả, ban chuyên án đã khoanh vùng được vị trí mà ông trùm đang lẩn trốn. Ngược lại, Quân "già" chỉ cho Hồng một giờ để giao hàng, chưa kể anh phải đeo bom, bất kỳ hành động khả nghi sẽ dẫn đến mất mạng.

Bởi chuyến hàng cuối chưa đủ kịch tính, Độc đạo gây bất ngờ khi Long tái xuất, phối hợp cùng Hồng chống lại Quân "già". Việc Phùng bắn Long trước đó chỉ là một vở kịch, Phùng đã hoàn lương, tích cực phối hợp với ban chuyên án. Đứng giữa Hồng và cơ hội trả thù Quân "già" chỉ còn một người là Khương. Mối quan hệ giữa hai người không thể cứu vãn, song Khương không chống lại Hồng, anh lặng lẽ rời đi cùng lời nói chua chát.

Đáng tiếc, màn đối đầu được mong chờ nhất giữa Hồng và Quân "già" lại diễn ra chóng vánh. Chưa kể, hạ gục ông trùm không có nghĩa Hồng được bình yên. Về nhà, bà Mộc từ mặt Hồng, bà không thể chấp nhận những chuyện xảy ra với gia đình mình do anh gây ra. Cuộc sống nhiều hiểm nguy, Hồng quyết định không nhận mặt em trai ruột, điều này được thể hiện qua bức thư anh gửi tới cậu em thất lạc.

Trên con đường này, Hồng mất hết mối quan hệ gia đình, người thân với anh bây giờ chỉ còn sự đơn độc. Hồng tìm đến với Diễm như niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, song Tân "khẹc" lại đột ngột xuất hiện để trả thù. Kết phim là cảnh Diễm khóc, Hồng ngã gục xuống đất.

Khép lại ở tập 36, Độc đạo vẫn khiến người xem hồi hộp tới giây phút cuối trước khi ca khúc chủ đề Linh hồn và thể xác vang lên. Bộ phim khép lại với thông điệp chính là một lời cảnh báo. Có nhân, ắt có quả và Hồng là một minh chứng cho thông điệp này.

Tuy nhiên, hàng loạt tình tiết, nút thắt được cài cắm chưa mang lại sự hấp dẫn cần có cho hồi kết của Độc đạo. Cụ thể, Quân "già" mưu mô, toan tính tung ra nhiều bài toán khó cho cả Hồng lẫn lực lượng cảnh sát mà trong khoảnh khắc cuối lại để lộ sơ hở, không có kế hoạch dự phòng. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự thất vọng trước màn đối đầu mờ nhạt giữa Hồng và ông trùm.

Ngoài ra, khán giả tranh luận chi tiết liệu Hồng còn sống hay không, bởi cảnh kết không rõ ràng, dường như vẫn "đánh lừa" người xem. Nhiều ý kiến cho rằng Hồng qua đời sau khi bị Tân "khẹc" đâm. Nhưng số khác suy luận Hồng không chết bởi bản án của Tân "khẹc" có chi tiết phải trả viện phí và bồi thường cho Lê Vũ Hồng.

Không ít khán giả cho rằng Hồng có đúng, có sai trong suy nghĩ lẫn hành động, tuy nhiên anh xứng đáng nhận về cái kết có hậu hơn cho mình. "Hồng bảo toàn tính mạng nhưng cô đơn, bị chính những người yêu thương từ chối và sẽ luôn dằn vặt mình về cái chết của cha nuôi", "Hồng sẽ bị day dứt cả đời, quá nghiệt ngã"... là một số bình luận từ người xem.

Ngoài ra, trong tập cuối, nhân vật Tuyết còn khiến người xem khó chịu khi liên tục chỉ trích Hồng vì những điều anh làm với Khương. Hàng loạt bình luận bày tỏ ghét Tuyết, phản đối cách biên kịch xây dựng nhân vật này.

Độc đạo đã kết thúc, tuy còn tranh cãi về chặng cuối, bộ phim vẫn ghi điểm bởi những nhân vật, tình tiết cuốn hút khán giả. Phim cảnh sát hình sự với dàn nhân vật đa dạng, góc tiếp cận mới lạ, tình tiết hấp dẫn vẫn là điểm hẹn được khán giả mong chờ.

Chuyên mục giải trí giới thiệu tập truyện ký Cuộc chiến cam go do Trung tá Phạm Cánh Quân thực hiện. Cuốn sách là những câu chuyện được ghi nhận khi tác giả chuyển công tác sang Công an quận Hoàn Kiếm để điều tra các vụ án về ma túy. Ở cuốn sách hơn 300 trang này, tác giả khái quát sinh động các chất gây nghiện lâu đời cho đến các loại ma túy tổng hợp thế hệ mới và phần sau là chi tiết những vụ án ma túy li kỳ mà ở đó nhiều nhân vật chính đã được nhắc tới trên báo chí một thời.