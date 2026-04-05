Cái đẹp hun đúc bản lĩnh, cá tính người miền Nam

Tập hợp các biên khảo, tùy bút và truyện ngắn chưa in thành sách của Sơn Nam, sách “Đẹp xưa” phác họa hành trình lần tìm cái đẹp trong đời sống Nam Bộ.

Đẹp xưa là tên một truyện ngắn trong tuyển tập. Tác phẩm được chọn làm nhan đề chung vì tính khái quát khái nguồn mạch cảm hứng sáng tác của tác giả. Theo nhà thơ Lê Minh Quốc, các sáng tác của Sơn Nam đều hướng về cốt lõi văn hóa, phong tục Nam Bộ, cũng là nét đẹp chung của người Việt, nên toàn tập thống nhất trong mạch cảm hứng “về nguồn”, lần tìm cái đẹp đã hun đúc bản lĩnh và lề thói con người.

Ông già Nam Bộ Sơn Nam. Nguồn: PLO.

Cái đẹp hun đúc bản lĩnh và cá tính miền Nam

Đẹp xưa được hình thành từ nỗ lực của những người sưu tầm và biên soạn trong việc thu nhặt, “khai quật” lại các bài viết còn rải rác trên báo chí trước năm 1975, nhằm lấp dần những khoảng trống của văn học miền Nam trong tiến trình nghiên cứu. Ở đó, Sơn Nam hiện lên không chỉ như một nhà văn, mà còn như một người cần mẫn gom góp từng mảnh ký ức văn hóa, trả lại cho đời sống hôm nay những gì có nguy cơ bị lãng quên.

Cấu trúc sách gồm ba mảng: biên khảo, tùy bút và truyện ngắn, nhưng thống nhất ở một trục xuyên suốt: vùng đất và con người miền Nam trong dòng chảy lịch sử - văn hóa Việt Nam.

Trong địa hạt biên khảo, Sơn Nam ghi lại đời sống vật chất, tinh thần và lễ hội với một độ dày tư liệu đáng kể. Từ “Ngày hội tháng Giêng ở Sài Gòn”, “Về làng quê tìm cổ tích”, “Viếng Mũi Cà Mau” đến những khảo cứu về nông cụ như cây phảng, phát thế, ông không chỉ miêu tả mà còn lý giải. Những nông cụ tưởng chừng thô sơ ấy lại chứa đựng kinh nghiệm thích nghi của cư dân vùng đất mới, phản ánh cả quá trình khai khẩn đất hoang, mở mang ruộng đồng.

Điểm đáng chú ý là trong toàn bộ những ghi chép ấy, người miền Nam hiện lên như một cộng đồng vừa dựng xây đời sống mới, vừa không đánh mất gốc rễ văn hóa. Từ vùng đất khai phá, họ tạo dựng làng mạc ngày càng sung túc, nhưng vẫn giữ được những giá trị khởi nguồn từ văn minh sông Hồng. Chính ở đây, cái nhìn biện chứng của Sơn Nam phát huy hiệu quả: dấu vết văn hóa không chỉ là ký ức mà còn là tấm gương phản ánh thăng trầm của lịch sử.

Ở mảng tùy bút, Sơn Nam thể hiện rõ dấu ấn cá nhân và trải nghiệm của một người lặng lẽ, tự mình đi và viết trong suốt hành trình sáng tác. Những bài viết về nhà thơ, học giả hay nhân vật địa phương không dừng lại ở việc ghi chép mà còn góp phần bổ sung cho chân dung đời sống văn học miền Nam. Đồng thời, chúng cũng là những mảnh ghép giúp hiểu rõ hơn quan niệm sáng tác, cách ứng xử với thời cuộc và sự gắn bó bền bỉ của ông với vùng đất này.

Với truyện ngắn, tiêu biểu là Đẹp xưa, ngòi bút Sơn Nam trở nên mềm mại, giàu nhạc điệu nhưng vẫn giữ chất liệu đời sống làm trung tâm. Từ hò chữ, hò môi, hò mép đến những sinh hoạt làng quê, lễ hội, nông cụ..., tất cả hiện lên như một thế giới văn hóa sống động. Ở đó, cái đẹp không nằm ở sự trau chuốt hình thức mà ở chính đời sống đang vận hành, ở sự kiên cường, sáng tạo và cách con người ứng xử với thiên nhiên, cộng đồng.

Nhà văn Bình Nguyên Lộc từng nhận xét: “Cái đẹp Sơn Nam bất hủ, giống lọ sứ Cảnh Đức Trấn Tây Giang, tinh tế và bền vững, ít người thưởng thức hết”. Nhận xét này gợi mở một cách nhìn quan trọng: cái đẹp trong Đẹp xưa không ồn ào, không phô diễn, nhưng bền bỉ và có chiều sâu, đủ sức hun đúc nên bản lĩnh và cá tính con người miền Nam qua nhiều thế hệ.

Sách Đẹp xưa. Ảnh: ML.

Văn hóa miền Nam không chỉ là di sản mà còn là sức sống

Không dừng lại ở giá trị thưởng thức, Đẹp xưa còn là hành trang để hiểu, học và gìn giữ. Từng trang viết, từ biên khảo đến truyện ngắn, đều gợi nhắc cách neo giữ bản sắc và trân trọng di sản tinh thần. Văn hóa trong sách không hiện lên như một khái niệm trừu tượng, mà gắn với những gì cụ thể nhất: một điệu hò, một lễ hội, một nông cụ, một thói quen sinh hoạt.

Chính sự cụ thể ấy làm nên sức sống của văn hóa. Nó không nằm yên trong quá khứ mà tiếp tục vận động trong hiện tại, chi phối cách con người suy nghĩ, hành động và ứng xử. Qua cách nhìn của Sơn Nam, văn hóa miền Nam không phải lớp vỏ bên ngoài, mà là nền tảng hình thành nhân cách cộng đồng.

Trong bối cảnh hiện nay, khi nhịp sống hiện đại dễ làm phai nhạt ký ức văn hóa, những gợi mở từ Đẹp xưa trở nên đáng suy ngẫm hơn bao giờ hết. Sơn Nam từng bày tỏ: “Là con dân của một đất nước bị xáo trộn, tôi muốn bám vào lịch sử để mà sống, đề phòng trường hợp bị bứng gốc”. Ẩn sau lời chia sẻ ấy là một lựa chọn rõ ràng: bám vào lịch sử như một cách tự bảo vệ căn cước văn hóa.

Từ lễ hội dân gian đến tập quán làng xã, từ nông cụ lao động đến những điệu hò dân dã, tất cả trong Đẹp xưa đều cho thấy văn hóa miền Nam không chỉ là di sản để lưu giữ, mà còn là nguồn lực nội sinh, hun đúc trí tuệ, bản lĩnh và cách ứng xử của con người trong đời sống cộng đồng.

Tóm lại, Đẹp xưa không chỉ là một tuyển tập sưu tầm, mà là hành trình trở về cội nguồn, nơi cái đẹp được nhận diện như một yếu tố tạo nên bản lĩnh, cá tính và tập quán của người miền Nam. Qua biên khảo, tùy bút đến truyện ngắn, Sơn Nam cho thấy lịch sử không chỉ là chuỗi sự kiện, mà là dòng chảy văn hóa sống động. Cái đẹp vì thế không chỉ để thưởng thức, mà còn để gìn giữ và tiếp nối, như một cách neo giữ cội nguồn trong những biến động của thời đại.