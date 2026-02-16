CAHN triển khai các giải pháp bảo đảm ANTT phục vụ Nhân dân đón Tết

Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, tạo chuyển biến rõ nét tình hình an ninh trật tự (ANTT) địa bàn Thành phố.

Xuân Bính Ngọ 2026 là năm đầu tiên Thành phố tổ chức bảo vệ Tết theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với Công an cấp xã theo địa giới hành chính mới và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được bố trí, kiện toàn phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Qua 1 tháng thực hiện cao điểm, tình hình tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với tháng liền kề trước và so với cùng kỳ năm trước.

CATP Hà Nội đã điều tra khám phá trên 82% số vụ phạm tội về trật tự xã hội, triệt phá 52 nhóm tội phạm, xử lý 173 vụ liên quan đến tệ nạn xã hội. Nhiều ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh bị triệt phá, góp phần ổn định tình hình địa bàn. Các hành vi cưỡng đoạt tài sản, "tín dụng đen" núp bóng doanh nghiệp cũng được điều tra, xử lý nghiêm minh.

Nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông được đặt lên hàng đầu. Ảnh: CAHN.

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm kinh tế và môi trường, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 800 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế; xử lý 1.415 vụ vi phạm về môi trường; khởi tố nhiều vụ án liên quan đến buôn lậu, sản xuất hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm.

Trong dịp cận Tết, tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển pháo trái phép được tăng cường kiểm tra. Lực lượng chức năng đã phát hiện 57 vụ vi phạm, thu giữ số lượng lớn pháo và thuốc pháo, góp phần phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy được đẩy mạnh với hơn 1.300 đối tượng bị bắt giữ; tang vật thu giữ hơn 48,7 kg ma túy các loại; gần 700 đối tượng được vận động, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện, góp phần làm giảm nguồn phát sinh tội phạm.

Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự tiếp tục được siết chặt. Số vụ tai nạn giao thông giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước; lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 26.499 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông, phạt tiền hơn 66 tỷ đồng .

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được duy trì thường xuyên, lực lượng Cảnh sát PCCC, CNCH, Công an cấp xã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra hàng nghìn lượt cơ sở trọng điểm về PCCC, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, hạn chế thấp nhất nguy cơ do cháy, nổ gây ra.

Song song với nhiệm vụ bảo đảm ANTT, CATP Hà Nội đã tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 197 Thành phố và các Sở, ban, ngành liên quan tập trung xử lý các "điểm nghẽn" về ùn tắc giao thông và trật tự đô thị tại một số khu vực, tuyến giao thông trọng điểm, nhất là tại các nút giao thông phức tạp, khu vực trung tâm, nơi tập trung đông người dân mua sắm, vui chơi dịp Tết.

Các lực lượng ra quân cao điểm. Ảnh: CAHN.

Việc tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, xử lý lấn chiếm lòng đường, hè phố được thực hiện quyết liệt, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, trật tự đô thị được giữ vững.

Đặc biệt, với vai trò Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 197 Thành phố, Công an TP Hà Nội đã chủ động tham mưu, đề xuất và ban hành văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng tổ chức rà soát, kiểm tra, sơn sửa hệ thống trụ, bốt điện cũ, xuống cấp, không bảo đảm mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên các tuyến phố.

Việc kịp thời chấn chỉnh, chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật này không chỉ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị mà còn bảo đảm an toàn điện, phòng ngừa nguy cơ chập cháy, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026 trong không khí an toàn, văn minh.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, CATP Hà Nội tiếp tục duy trì lực lượng thường trực 100% quân số trong thời gian trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cấp xã theo địa giới hành chính mới và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Những kết quả đạt được trong tháng đầu cao điểm là tiền đề quan trọng để Thủ đô Hà Nội giữ vững ổn định ANTT, TTATGT và trật tự đô thị, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Bính Ngọ 2026 an toàn, bình yên.