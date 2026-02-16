Bắt giữ hai kẻ cầm súng hành hung, đòi nợ ở Hưng Yên

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố và bắt giam hai đối tượng trong vụ nhóm người cầm súng xông vào tiệm cắt tóc hành hung để đòi nợ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Thành Long (SN 1977), Dương Đức Việt (SN 2007) và Phạm Nam Khánh (SN 2010, cùng trú tại phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên) về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Công an đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thành Long, Dương Đức Việt; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Nam Khánh.

Trước đó, khoảng 17h25 ngày 14/2, Công an phường Hồng Châu (Hưng Yên) nhận tin báo của người dân về một vụ xô xát xảy ra tại Tổ dân phố 2 trên địa bàn.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Hồng Châu, Phòng Cảnh sát hình sự áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương truy xét, làm rõ nội dung vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, chiều 14/2, Lê Thành Long cùng với Phạm Nam Khánh, Dương Đức Việt, Lê Minh Đ. (SN 2007) và Nguyễn Khánh V. (SN 2007) đến quán cắt tóc của anh D.V.T. (SN 1996, trú tại Tổ dân phố 2, phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên).

Tại đây, nhóm thanh niên sử dụng hung khí đe doạ, uy hiếp tinh thần và đánh gây thương tích cho anh T. để đòi nợ số tiền 10 triệu đồng mà trước đó anh T. đã vay của Long.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định.

Theo hình ảnh camera ghi lại tại tiệm cắt tóc trên địa bàn, khoảng 17h26 ngày 14/2, bên trong cửa hàng lúc này có 3 người. Bất ngờ 1 người đàn ông mặc quần áo màu ghi mở cửa bước vào, ra lệnh nhóm đứng ngoài: “đưa đồ cho tao”, rồi lấy trong túi áo khoác của người đi cùng một vật giống súng ngắn và thao tác như đang lên đạn.

Ngay sau đó, người này quay lại khống chế một thanh niên trong tiệm, dí vật giống súng vào người và liên tục quát hỏi: “Hôm nay có tiền không?”. Chỉ vài giây sau, khoảng 4 người đeo khẩu trang xông vào, lao tới hành hung nạn nhân.

Chưa dừng lại, kẻ này chạy ra ô tô màu đỏ đỗ trước cửa, lấy thêm vật giống tuýp sắt quay lại tiếp tục đánh, vừa hành hung vừa đe dọa. Một người khác đi cùng liên tục ghì cổ, đấm vào mặt nạn nhân.

Khi có người can ngăn và hô công an, kẻ này vẫn không dừng lại mà còn quay sang dí vật giống súng uy hiếp. Sự việc chỉ kết thúc khi nạn nhân vùng vẫy chạy thoát ra ngoài.