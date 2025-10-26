CAHN bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Từ ngày 25 đến 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, diễn ra Lễ mở ký Công ước Hà Nội với sự tham gia của khoảng 1.800 đại biểu trong nước và quốc tế, trong đó có Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, nhiều nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo cấp cao của hơn 80 nước và 100 đoàn đại biểu các tổ chức quốc tế.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án tổng thể nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn đại biểu và khách quốc tế; không để xảy ra đột biến, bất ngờ; chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động phá hoại, khủng bố, kích động gây rối.

Ngay từ sáng sớm, Công an Hà Nội đã triển khai lực lượng, phương tiện, bố trí chốt trực, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực tổ chức.

Lực lượng Cảnh sát giao thông bố trí xe dẫn đoàn, môtô hộ tống, phân luồng tại các nút giao trọng điểm, bảo đảm thông suốt tuyệt đối các tuyến đường di chuyển của đại biểu, không để xảy ra ùn tắc hoặc tai nạn. Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thường trực tại các khu vực trọng điểm.

Công an Hà Nội bảo đảm an ninh cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025.

Tại các khách sạn nơi lưu trú của đại biểu, lực lượng an ninh, công an các phường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an trực 24/24h, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và thông tin. Tăng cường kiểm soát an ninh mạng, ngăn chặn thông tin xấu độc, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an ninh, trật tự. Các đơn vị trong công an thành phố đảm bảo quân số 50% trực chiến đấu, sẵn sàng trong mọi tình huống.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần chủ động, kỷ luật và trách nhiệm cao, Công an Thành phố Hà Nội quyết tâm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho Lễ mở ký Công ước Hà Nội 2025, góp phần vào thành công của sự kiện ngoại giao mang tầm vóc quốc tế.