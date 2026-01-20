Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thải độc cơ thể, thức tỉnh tinh thần

Việc thải độc thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và nuôi dưỡng một cơ thể khỏe mạnh. Cuốn sách này đem đến những kiến thức bổ ích liên quan đến quá trình thải độc và điều hòa cơ thể, giúp chúng ta phòng nhiều bệnh tật.

Cách xử lý vết côn trùng đốt hiệu quả

  • Thứ ba, 20/1/2026 21:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Vết côn trùng đốt chứa các loại protein ngoại sinh, khiến cơ chế tự vệ của cơ thể sản sinh ra phản ứng viêm tại chỗ. Cần xử lý các vết côn trùng đốt đúng cách để tránh viêm nặng.

Con trung dot anh 1

Các vết côn trùng đốt cần được xử lý đúng cách để tránh viêm nặng và nhiễm trùng. Ảnh minh họa: P.M.

Mùa hè và mùa thu là thời điểm các loài côn trùng sinh sôi mạnh mẽ. Sau khi bị côn trùng đốt, trên da thường nổi các nốt ban đỏ, xuất hiện các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Các triệu chứng dị ứng phổ biến bao gồm buồn nôn, tiêu chảy, ngứa, sưng tấy khớp, phù mạch, khó thở…

Tuy nhiên, mỗi loài côn trùng có phương thức lây nhiễm khác nhau nên các triệu chứng dị ứng trên da cũng khác nhau. Bị đốt bởi những loài côn trùng chứa nhiều độc tố có thể dẫn đến hôn mê, khó nuốt, khàn cổ, khó thở, sưng tấy nặng, sốc, thậm chí gây tử vong.

Côn trùng thường sinh trưởng ở những nơi ẩm thấp, tối tăm, sử dụng phân và các chất thải khác làm nơi sinh sống. Chúng có độc tính cao, truyền độc tố vào cơ thể người qua vết đốt. Mùa hè và mùa thu, đặc biệt là vào mùa mưa, côn trùng sinh sôi trong nước và lây lan nhiều loại bệnh khác nhau.

Khi đốt, côn trùng đồng thời truyền một loại dịch chứa protein ngoại sinh, khiến cơ chế tự vệ của cơ thể hình thành phản ứng viêm tại chỗ, cũng là phản ứng dị ứng. Vậy nên sau khi bị côn trùng đốt, da dễ bị mẩn đỏ do phản ứng với độc tố và nhiễm trùng sơ cấp, lúc này nếu gãi sẽ gây nhiễm trùng thứ cấp.

Côn trùng truyền bệnh qua bốn đường chính. Cách thứ nhất: muỗi, ruồi cát, rệp, bọ cánh cứng, kiến, ong bắp cày, bọ chét, ve, ghẻ và nhện tự tiêm nọc độc vào cơ thể người thông qua các vết cắn, đốt trên da.

Cách thứ hai: Các loài như sâu róm truyền độc tố vào da thông qua lớp lông độc bao bên ngoài. Cách thứ ba: khi con người đập những con côn trùng như kiến ba khoang và một số loài cánh cứng khác ngay trên bề mặt da, chất độc trong chúng sẽ thấm vào da. Cách thứ tư: Côn trùng sinh sống ngay bên trong da, như cái ghẻ.

Sau khi bị côn trùng đốt, da không chỉ nổi mẩn đỏ mà còn ngứa ngáy. Lúc này không nên gãi để tránh bị nhiễm khuẩn dẫn đến lở loét. Khi bị côn trùng đốt, bạn có thể áp dụng các cách sau để giảm ngứa.

- Vết côn trùng cắn thường nổi mẩn đỏ, sưng tấy, ngứa, đau. Lúc này bạn có thể nhúng nước xà phòng trong vài phút để tiêu đỏ và sưng. Do khi đốt, côn trùng tiết ra acid formic (HCOOH), hàm lượng muối natrium cao trong acid béo của xà phòng có thể phản ứng với chất này, làm dịu đi vết cắn.

- Nước nha đam có tác dụng giảm ngứa. Sau khi bị muỗi đốt, nổi mẩn đỏ, sưng tấy, ngứa ngáy, hãy lấy một lá nha đam, rửa sạch, cắt một miếng nhỏ, bẻ ra rồi lấy phần thịt nha đam thoa lên vết đỏ cùng vùng bị sưng để giảm sưng và ngứa.

- Chườm hoặc ngâm nơi bị côn trùng cắn vào nước muối có thể làm mềm vết đốt và giảm ngứa. Ngoài ra, bạn có thể dùng ngón tay ấn nhẹ vào vết đốt, sau đó thoa cồn hoặc dầu gió.

Trương Đình/ Skybooks & NXB Dân trí

