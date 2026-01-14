Xử lý thế nào với nám da khi mang thai

Việc thay đổi estrogen khi mang thai khiến da xuất hiện các vết nám. Chúng có thể biến mất sau ba tháng. Nếu nám không biến mất hoàn toàn, cần điều trị từ từ, tránh tổn thương da.

Việc thay đổi hormone khi mang thai gây nên nhiều vấn đề cho da. Ảnh minh họa: P.M.

Thực chất, nám da và rạn da khi mang thai có cùng một nguyên nhân: Do trạng thái sinh lý đặc biệt thời kỳ mang thai, sự thay đổi estrogen dẫn đến lượng melanin trong cơ thể tạm thời gia tăng. Sau khi sinh, mật độ melanin ở tóc, da và mắt sẽ giảm, da trở về màu bình thường. Tuy nhiên, một số vết nám da do thai nghén lại không biến mất hoàn toàn, cần phải áp dụng một số biện pháp để làm giảm tối đa sạm da.

Cách tốt nhất để điều trị các vết nám khi mang thai là bôi kem đặc trị. Mang thai là giai đoạn dễ xảy ra tình trạng viêm da. Cố gắng sử dụng các sản phẩm chăm sóc da tự nhiên, không trang điểm, tránh ánh nắng trực tiếp và tăng cường chống nắng.

Thời gian này cũng không nên thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ vì rất dễ phá hủy kết cấu tế bào da, gây tổn thương vĩnh viễn. Các vết nám khi mang thai sẽ biến mất trong khoảng ba tháng sau sinh. Nếu chúng không biến mất, bạn cần điều trị từ từ.

Đốm đồi mồi xuất hiện khi con người già đi và không gây hại cho cơ thể. Tuy nhiên, nếu xuất hiện đồi mồi với mật độ lớn trong thời gian ngắn, phải lập tức đến bệnh viện để khám chữa kịp thời.

Đối với đồi mồi, bạn nên kết hợp giữa phòng ngừa và chữa trị để làm chậm quá trình lão hóa của tế bào, giảm hoặc làm chậm sự xuất hiện của đồi mồi. Trước tiên, hãy điều chỉnh lượng chất béo hấp thu mỗi ngày, ăn nhiều rau củ quả tươi, sử dụng các loại thuốc ngăn ngừa quá trình peroxy hóa lipid [1] như vitamin E, C, B2 và cystein [2].

Thực hiện các bài tập phù hợp, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời, bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài. Nếu số lượng đồi mồi không nhiều, có thể phẫu thuật bằng laze và áp lạnh. Ngoài ra, cũng có thể tiến hành massage để xóa đồi mồi: dùng tay vỗ đến khi vùng da có vết đồi mồi nóng đỏ lên rồi xoa bóp 100 lần, sau khoảng ba tháng, các vết đồi mồi sẽ tự biến mất.

Mụn là bệnh viêm da mạn tính, thường xuất hiện trong giai đoạn dậy thì, sau đó có xu hướng giảm hoặc tự khỏi. Nguyên nhân chủ yếu gây ra mụn là tiết quá nhiều bã nhờn, tắc nghẽn nang lông và ống dẫn tuyến bã nhờn, nhiễm khuẩn và phản ứng do viêm.

Khi con người bước vào tuổi dậy thì, nồng độ androgen trong cơ thể nhanh chóng tăng cao, thúc đẩy sự phát triển của tuyến bã nhờn, sản sinh ra một lượng lớn bã nhờn. Do độc tố tích tụ trong cơ thể, các tuyến bã nhờn bị tắc nghẽn, không thể bài tiết chất nhờn ra khỏi cơ thể, đồng thời vi khuẩn Propionibactecrium Acnes (P.Acnes) sinh sôi, phân giải bã nhờn để tạo ra các acid béo tự do, khiến tình trạng mụn càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Có nhiều loại mụn trên da như mụn đầu trắng, mụn đầu đen, mụn bọc, nốt sần trên mặt. Việc ngăn ngừa và điều trị mụn đòi hỏi phải tiến hành một cách toàn diện.

Để tránh bị mụn, nên rửa mặt bằng nước ấm một đến hai lần mỗi ngày, làm sạch da, không dùng tay bóp hoặc gãi lên mặt, không dùng các sản phẩm dưỡng da và trang điểm chứa dầu, bột, có chứa corticoid [3].

Khi sử dụng thuốc điều trị, có thể dùng các loại kháng sinh uống và corticoid, thuốc bôi ngoài da như erythromycin [4].

[1] Quá trình oxy hóa khử của lipid - chất béo trong cơ thể.

[2] Được sử dụng để giải độc acetaminophen (tylenol) và ngộ độc carbon monoxide. Thuốc này cũng được sử dụng để trị đau ngực (đau thắt ngực không ổn định), tắc nghẽn ống dẫn mật ở trẻ sơ sinh, bệnh Alzheimer…

[3] Có tác dụng kháng viêm, chống dị ứng, vì dẫn đến giảm sức đề kháng nên nếu dùng quá liều dễ gây nhiễm khuẩn, nhiễm virus và nấm.

[4] Loại kháng sinh hữu ích trong điều trị một số bệnh nhiễm khuẩn như nhiễm trùng đường hô hấp, nhiễm trùng da, nhiễm chlamydia, bệnh viêm vùng chậu và giang mai.