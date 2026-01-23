Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cách xem U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

  • Thứ sáu, 23/1/2026 11:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc diễn ra tối 23/1 được chiếu miễn phí trên các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam, nhưng không phải kênh VTV5 như những trận trước.

Sau khi lỡ hẹn chung kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam sẽ có trận tranh hạng 3 tại VCK U23 châu Á 2026 với U23 Hàn Quốc vào 22h ngày 23/1 (giờ Việt Nam).

Đơn vị giữ bản quyền giải đấu trên lãnh thổ Việt Nam là nền tảng TV360 của Viettel. Tuy nhiên, đơn vị này chia sẻ giải đấu với Đài Truyền hình Việt Nam để cung cấp chương trình miễn phí đến người dân cả nước. Với việc được phát sóng trên VTV, khán giả Việt Nam có thể dễ dàng theo dõi cuộc đọ sức kịch tính này.

Người dùng cần lưu ý trận đấu không được chiếu trên VTV5 như những vòng trước. VTV đã thông báo các kênh chiếu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc gồm VTV2 và VTV Cần Thơ. Ngoài ra, người xem cũng có thể theo dõi HTV Thể thao (Đài Truyền hình TP.HCM) và chương trình tự sản xuất của TV360.

Ở các nền tảng OTT, nhóm kênh VTV vốn thuộc chương trình trả phí của một số đơn vị. Tương tự với HTV Thể thao. Khán giả vẫn có thể theo dõi dễ dàng, miễn phí qua ứng dụng VTVgo của Đài Truyền hình Việt Nam.

Mặt khác, cần lưu ý trận đấu này không được phát sóng trên YouTube. Nhiều khán giả vẫn có thói quen sử dụng nền tảng này để xem bóng đá.

Chính điều này bị một số chủ kênh lợi dụng, mở những luồng chiếu giả kèm tiếng bình luận thật để lừa người xem, kiếm tiền quảng cáo và hoa hồng từ gắn giỏ hàng sản phẩm, dẫn dắt đến các luồng xem lậu.

Có kênh sử dụng băng hình các trận đấu cũ với tiêu đề, đồ họa gây nhầm lẫn là trực tiếp. Khán giả sập bẫy khi xem lại những thước phim từ nhiều năm trước mà không hay biết. Người xem cần tỉnh táo để tránh mất thời gian vào các nội dung giả mạo.

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kĩ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Đình Bắc, Trung Kiên bị giả mạo kênh TikTok

Chưa được TikTok cấp "tick xanh", các cầu thủ U23 Việt Nam phải lên tiếng cảnh báo người hâm mộ về các tài khoản giả mạo.

06:11 21/1/2026

Anh Tuấn

