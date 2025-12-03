Cách tuyển nữ Việt Nam chống nắng tại Thái Lan

Trong buổi tập ngày 3/12 tại Chonburi, tuyển nữ Việt Nam thu hút sự chú ý bởi những cách chống nắng đa dạng.

Cách tuyển nữ Việt Nam chống nắng gắt ở Thái Lan Tuyển nữ Việt Nam liên tục phải bổ sung nước trong buổi tập, sử dụng các đồ dùng che chắn khi tập luyện dưới nắng gắt tại Thái Lan.

Buổi tập thứ hai của tuyển nữ Việt Nam tại Thái Lan diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng gắt, nhiệt độ cao khiến các cầu thủ phải tìm mọi cách để bảo vệ cơ thể.

Để đối phó, mỗi người chọn một cách chống nắng riêng. Nhiều cầu thủ bôi kem chống nắng kỹ từ trước khi ra sân. Một số người khác dùng găng tay để hạn chế cháy nắng. Đặc biệt, đội trưởng Huỳnh Như gây chú ý với hình ảnh lấy áo bib đội thẳng lên đầu để che nắng, một cách làm vừa ngộ nghĩnh nhưng hiệu quả, khiến bầu không khí trên sân trở nên vui vẻ hơn.

Những vật dụng đơn giản như khăn, mũ, áo bib hay thậm chí áo khoác đều trở thành “lá chắn” tạm thời cho các tuyển thủ trước thời tiết oi bức. Bên ngoài đường biên, các thành viên ban huấn luyện chuẩn bị sẵn bình nước lớn và liên tục nhắc cầu thủ bổ sung nước sau từng phần bài tập. Việc giữ đủ nước và điện giải được xem là ưu tiên hàng đầu trong những ngày cường độ tập luyện cao và nhiệt độ khắc nghiệt.

Dù nắng nóng, tinh thần toàn đội vẫn rất thoải mái. Các cầu thủ cười nói khi thực hiện những bài tập phối hợp, thi thoảng còn trêu nhau bằng chính những “đồ nghề chống nắng”. Sự chủ động thích nghi của tuyển nữ Việt Nam phần nào phản ánh kinh nghiệm dày dạn của họ khi tham dự các giải đấu lớn trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đội vẫn còn 1 buổi tập trước khi bước vào trận ra quân gặp Malaysia tối 5/12. Với tinh thần lạc quan và khả năng thích ứng nhanh, tuyển nữ Việt Nam cho thấy sự sẵn sàng cả về thể trạng lẫn tâm lý để hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm HCV SEA Games.