Cách trì hoãn chu kỳ kinh nguyệt

Kinh nguyệt là hiện tượng sinh lý bình thường ở nữ giới. Tuy nhiên, thật không thoải mái khi kinh nguyệt lại "ghé thăm" vào đúng những ngày nghỉ lễ Tết sắp đến.

Kỳ nghỉ Tết dài ngày đang đến gần, nhiều chị em bắt đầu lo lắng khi kỳ kinh nguyệt của mình lại trùng với thời gian này. Với những người trải qua kỳ kinh nhẹ nhàng, điều này không ảnh hưởng đáng kể đến niềm vui trong ngày Tết. Tuy nhiên, với những bạn gái thường bị đau bụng dữ dội, chảy máu nhiều, khó chịu mỗi khi kỳ kinh đến, sự trùng hợp này đôi khi khiến niềm vui ngày Tết trở nên kém trọn vẹn.

Trong trường hợp này, bạn gái có thể áp dụng một số mẹo nhỏ dưới đây giúp trì hoãn chu kỳ kinh nguyệt vài ngày để có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ Tết vui vẻ, không mệt mỏi.

Phương pháp tự nhiên trì hoãn kinh nguyệt vài ngày

Mặc dù việc dùng thuốc trong thời gian ngắn là ổn, uống quá nhiều thuốc có thể không tốt. Uống quá nhiều thuốc để trì hoãn kỳ kinh nguyệt trong thời gian quá ngắn dễ dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố trong cơ thể. Điều này cuối cùng gây ra rối loạn nghiêm trọng chu kỳ kinh nguyệt. Trong những trường hợp như vậy, các phương pháp tự nhiên giúp trì hoãn kinh nguyệt sẽ rất hữu ích.

- Lá mùi tây: Theo Boldsky, lá mùi tây có tác dụng trì hoãn kinh nguyệt. Đun lá mùi tây với nước trong 30 phút, sau đó lọc lấy nước, cho thêm một thìa cà phê mật ong và uống 2-3 lần mỗi ngày. Uống đến khi nào bạn muốn trì hoãn kinh nguyệt.

- Giấm trắng: Lấy một thìa cà phê giấm, pha loãng vào một cốc nước, uống ít nhất 2 lần/ngày, vài ngày trước khi chu kỳ kinh nguyệt bắt đầu.

- Giấm táo: Cho một thìa cà phê giấm táo vào một cốc nước và uống 2-3 lần mỗi ngày. Nên uống vài ngày trước kỳ kinh nguyệt.

- Uống nước chanh: Nước chanh chứa hàm lượng axit citric cao, được cho là có thể ảnh hưởng đến nội tiết tố và làm chậm quá trình bong tróc nội mạc tử cung. Bạn nên uống nước chanh tươi pha loãng và không đường khoảng 5-7 ngày trước kỳ kinh dự kiến.

- Súp đậu lăng: Món súp đậu lăng có thể trì hoãn chu kỳ kinh nguyệt trong gần một tuần. Bạn chỉ cần xay nhuyễn đậu lăng và nấu sôi kỹ với nước, nêm gia vị tùy ý. Duy trì món ăn này mỗi ngày trong 1-2 tuần trước chu kỳ để đạt hiệu quả mong muốn.

- Trà phúc bồn tử: Trà phúc bồn tử có thể làm chậm chu kỳ kinh nguyệt và dịu cơn đau do chuột rút. Đun sôi phúc bồn tử với nước, sau đó để nguội và duy trì uống 2 -3 lần/ngày trước ngày rụng trứng khoảng một tuần để thức uống này phát huy tác dụng.

Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng, phù hợp với tùy từng người. Để đảm bảo an toàn, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng bất kỳ cách làm chậm kinh nguyệt nào. Các cách làm chậm kinh thường hiệu quả hơn ở người có chu kỳ ổn định. Nếu kinh nguyệt không đều, can thiệp vào chu kỳ có thể gây phản ứng khó kiểm soát.

Nhiều người bị đau bụng, khó chịu, chảy máu nhiều mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, cản trở nhiều hoạt động trong đời sống. Ảnh: Shutterstock.

Dùng thuốc

Theo The Paper, bác sĩ Cố Trạc Vỹ, Trưởng khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Nhân Ký, trực thuộc Trường Đại học Y Thượng Hải (Trung Quốc), chia sẻ 2 loại thuốc được sử dụng phổ biến để trì hoãn kỳ kinh nguyệt:

- Thuốc tránh thai đường uống tác dụng ngắn: Bác sĩ Cố Trạc Vỹ lưu ý đây không phải là thuốc tránh thai khẩn cấp. Cách uống là liên tục bắt đầu từ ngày thứ năm của chu kỳ kinh nguyệt để tránh việc ngừng thuốc và làm chậm kinh. Kinh nguyệt thường sẽ xảy ra trong vòng một tuần sau khi ngừng thuốc.

- Thuốc chứa progestin thường được bắt đầu sử dụng 5-7 ngày trước ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt dự kiến ​​và tiếp tục cho đến ngày trước khi kinh nguyệt bắt đầu. Kinh nguyệt thường xảy ra trong vòng một tuần sau khi ngừng thuốc.

Bác sĩ Cố Trạc Vỹ khuyến cáo mặc dù an toàn, các loại thuốc này nên hạn chế sử dụng vì có thể ảnh hưởng nồng độ hormone. Tất cả loại thuốc đều có thể gây ra tác dụng phụ như buồn nôn và đau đầu, và không nên sử dụng mà không có lời khuyên của bác sĩ.