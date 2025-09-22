Cách theo dõi từng diễn biến của siêu bão Ragasa mạnh nhất thế giới

Các nền tảng như Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam, Windy hay Zoom Earth cho phép người dùng theo dõi diễn biến, dự đoán hướng đi bão một cách dễ dàng, trực quan.

Các nền tảng trên Internet giúp người dùng theo dõi diễn biến siêu bão Ragasa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 230 km về phía Đông Đông Bắc và mạnh thêm.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 16-17 (184-221 km/h), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 1h 23/9, siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 km, đi vào Biển Đông, trở thành bão số 9 và có khả năng mạnh thêm. Để theo dõi diễn biến siêu bão, người dùng có thể truy cập một số nền tảng trên máy tính hoặc thiết bị di động.

Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam (VNDMS)

Ra mắt năm 2018, hệ thống được vận hành bởi Trung tâm Chính sách & Kỹ thuật Phòng chống thiên tai. Khi truy cập địa chỉ vndms.dmc.gov.vn, người dùng sẽ thấy đường đi, dự báo các cơn bão, sự kiện thiên tai đang xảy ra.

Nền tảng tích hợp nhiều dữ liệu gồm khí tượng thủy văn (mưa, gió), mực nước, camera đê điều và hồ chứa, giám sát tàu cá, sạt lở đất, sự cố giao thông, dựa trên bản đồ trực tuyến với đa dạng lớp thông tin (gió, mưa, độ mặn, địa chấn).

Trong thanh công cụ bên trái, chọn Sự kiện thiên tai rồi nhấn vào tên sự kiện để theo dõi chi tiết. Các dữ liệu được cung cấp gồm thông tin tổng quan, văn bản chỉ đạo, thông tin dự báo, hướng dẫn ứng phó và thông tin truyền thông.

Tại giao diện bản đồ, chọn mốc thời gian tương ứng để xem vị trí, khu vực ảnh hưởng, cấp độ rủi ro, số người chết/mất tích và ước tính thiệt hại (nếu có). Người dùng cũng có thể xem hướng đi bão và dự báo tương lai theo dữ liệu vệ tinh.

Tính năng theo dõi thông tin sự kiện thiên tai đang diễn ra của VNDMS.

VNDMS cung cấp dữ liệu chính thống, tổng hợp từ trạm quan trắc, radar, camera, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi, đảm bảo tính chính xác và đa dạng.

Điểm đặc biệt của VNDMS là tích hợp dữ liệu từ các hệ thống liên quan như thông tin vận hành hồ thủy điện, hồ thủy lợi, thông tin giám sát tàu cá...

Nền tảng cũng kết nối với Hệ thống giám sát thiên tai Tỉnh (PDMS), cung cấp cơ sở dữ liệu của địa phương, báo cáo sẵn và kết nối nhanh đến các đơn vị chủ quản để chỉ đạo kịp thời.

Hệ thống cũng trang bị tính năng GIS, cho phép tra cứu theo vùng hành chính, bán kính, truy vấn điểm sự cố trên bản đồ vệ tinh/kết hợp street view. VNDMS có hai phiên bản nền web và ứng dụng di động, hỗ trợ Android và iOS.

Ứng dụng Windy

Ra mắt năm 2014, Windy là nền tảng bản đồ thời tiết trực tuyến, phát triển bởi đội ngũ lập trình viên tại Czech. Dữ liệu nền tảng được tổng hợp từ các mô hình khí tượng như ECMWF, GFS, ICON, JMA, đặc biệt hỗ trợ ảnh vệ tinh thời gian thực.

Windy kết hợp nhiều mô hình dự báo mạnh mẽ (ECMWF, GFS…), cập nhật thường xuyên mỗi 6-12 tiếng. Qua đó, người dùng có thể sử dụng app với mục đích tham khảo.

Khi mở Windy, ứng dụng sẽ xác định vị trí với tùy chọn mặc định là hiển thị sức gió. App hỗ trợ chế độ riêng để theo dõi thời gian, tốc độ gió, dự báo hướng đi các cơn bão đang diễn ra trên toàn cầu.

Giao diện theo dõi bão trên ứng dụng Windy.

Windy hỗ trợ di chuyển trên màn hình để hiển thị sức gió tại các khu vực, giữ nhẹ để hiển thị kinh độ, vĩ độ chính xác của địa điểm. Ứng dụng dựa trên bản đồ mã nguồn mở của OpenStreetMap.

Điểm mạnh của Windy nằm ở giao diện trực quan, dễ sử dụng. Giao diện bản đồ nhiều lớp đẹp mắt, mô phỏng luồng gió, mưa, bão chuyển động theo thời gian thực. Mỗi yếu tố đi kèm ký hiệu phân biệt.

Phiên bản miễn phí của Windy cung cấp hầu hết tính năng quan trọng, người dùng có thể trả phí để nhận dự báo nâng cao. Ứng dụng được đánh giá tốt nhờ giao diện đơn giản, có tiếng Việt, nhưng cần làm quen với các tính năng để đọc bản đồ.

Ứng dụng Zoom Earth

Zoom Earth cũng là một trong những nền tảng nổi tiếng, cung cấp hình ảnh vệ tinh trực tiếp và cập nhật tình hình thời tiết theo thời gian thực. Tương tự những nền tảng khác, Zoom Earth hỗ trợ website và ứng dụng di động (Android và iOS).

Một trong những tính năng hữu dụng của Zoom Earth là ảnh vệ tinh chất lượng cao. Ứng dụng hỗ trợ xem ảnh thời gian thực khi bão phát triển, di chuyển trên biển và đất liền.

Trên Zoom Earth, người dùng có thể chỉnh chế độ xem vệ tinh hoặc bản đồ, các chi tiết như hướng gió, lượng mưa theo thời gian thực, dữ liệu cập nhật mỗi 10 phút. Ngoài ảnh vệ tinh, Zoom Earth cung cấp thông tin đường đi bão, tốc độ gió, áp suất, thông tin tổng quan về bão...

Giao diện theo dõi bão trên ứng dụng Zoom Earth.

Ứng dụng cũng hỗ trợ xem các bản đồ tốc độ gió được mã hóa màu, cho thấy rõ cường độ gió ở các vị trí khác nhau trong hệ thống bão (storm system). Nền tảng cho phép phóng to vào các khu vực cụ thể, chẳng hạn như bờ biển Việt Nam, để nhìn thấy quỹ đạo siêu bão tiến gần khu vực đang sinh sống.

Zoom Earth còn hỗ trợ xem dự báo đường di chuyển của các cơn bão trong 3 tiếng đến một ngày gần nhất, đồng thời dự báo hướng đi bão. Ứng dụng tổng hợp hình ảnh từ vệ tinh Himawari-8, dữ liệu GOES, chuỗi vệ tinh Meteosat...

Dù các công cụ rất hữu ích và dễ tiếp cận, chúng nên được sử dụng kết hợp với các cảnh báo và hướng dẫn chính thức từ các cơ quan chức năng Việt Nam.