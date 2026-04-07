Cách tạo tờ khai quyết toán thuế trên eTax Mobile

Hạn quyết toán thuế TNCN năm 2026 có hai mốc với hạn chót 30/4. Người dân có thể kê khai, tra cứu và nộp hồ sơ trực tiếp trên eTax Mobile nhanh chóng.

Người dân có thể tự quyết toán thuế trên điện thoại bằng eTax Mobile. Ảnh: Xuân Sang.

Theo khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, người nộp thuế uỷ quyền cho tổ chức, công ty chi trả thu nhập có thời hạn chậm nhất để hoàn thành thủ tục vào ngày 31/3. Đối với cá nhân tự quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, thời gian được gia hạn thêm một tháng, tức ngày 30/4.

Người dùng hoàn toàn có thể tự hoàn thành hồ sơ kê khai hoặc xin hoàn thuế ngay trên điện thoại thông qua ứng dụng eTax Mobile, không cần ra cơ quan thuế hay thao tác phức tạp trên máy tính. Ứng dụng hiện có mặt trên App Store và iOS, và cần cập nhật lên phiên bản mới nhất để sử dụng hết tính năng.

Hướng dẫn tra cứu tiền thuế trên eTax Mobile

Bước 1: Đăng nhập

Nếu chưa có tài khoản, hãy nhấn “đăng ký ngay”. Người nước ngoài hay người Việt Nam sống ở nước ngoài có số định danh cá nhân nhưng chưa có mã số thuế cũng có thể đăng ký thuế ngay trên ứng dụng.

Màn hình ứng dụng eTax Mobile.

Quá trình đăng ký cần thêm các thông tin cá nhân như email, số điện thoại. Hệ thống sẽ gửi một mã OTP đến điện thoại sau khi nhập và ấn xác nhận. Người dùng cần nhập dãy mã này vào phần mềm và thiết lập mật khẩu an toàn sau đó.

Nhà nước khuyến khích liên kết eTax Mobile với VNeID giúp đăng nhập nhanh, bảo mật cao, đồng thời đơn giản hóa thủ tục thuế. Điều kiện cần có tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Tra cứu thông tin.

Tại giao diện chính, ấn hỗ trợ quyết toán thuế. Màn hình hiển thị nhiều tính năng phụ, bao gồm Hỗ trợ lập tờ khai quyết toàn. Khi ấn vào đây, người dùng có thể truy vấn các khoản thu nhập, tiền thuế đã khấu trừ theo từng năm và có thể đối chiếu số liệu này với thực tế.

Bước 3: Tạo tờ khai

Sau khi đối chiếu, hãy ấn vào “Tạo tờ khai 02/QTT-TNCN gợi ý”. Hệ thống tự lập ra một bản nháp có điền sẵn nhiều thông tin cá nhân.

Ứng dụng hỗ trợ quyết toán thuế TNCN.

Phần mềm có một số quy định bắt buộc. Loại tờ khai mặc định là tờ khai chính thức không thể sửa đổi. Năm kê khai tự động theo năm tra cứu và cũng bị khóa chức năng chỉnh sửa.

Trường hợp quyết toán điền theo năm dương lịch, người dùng được chỉnh sửa từ tháng hiện tự động theo năm báo cáo. Mục đến tháng mặc định là tháng mười hai.

Tờ khai gợi ý chỉ mang tính tham khảo và người nộp thuế phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Công dân cần đính kèm chứng từ khấu trừ thuế bằng cách gắn các file ảnh này vào tờ khai.

Để thực hiện quyết toán thuế đầy đủ và chính xác, người nộp thuế cần chuẩn bị trước các thông tin và chứng từ cần thiết, bao gồm thông tin cá nhân như mã số thuế (MST), căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ và số điện thoại liên hệ.

Tiếp theo là các tài liệu liên quan đến thu nhập và khấu trừ, bao gồm bảng lương hoặc quyết toán từ đơn vị chi trả, chứng từ khấu trừ thuế, cũng như bảng kê thu nhập từ nhiều nguồn nếu có. Bên cạnh đó, công dân cần chuẩn bị hồ sơ giảm trừ gia cảnh và các giấy tờ liên quan trong trường hợp phát sinh.

Người nộp thuế cũng cần tổng hợp các khoản đóng góp được khấu trừ như bảo hiểm bắt buộc, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và các khoản từ thiện, khuyến học hợp lệ. Nếu có thu nhập ở nước ngoài, cần bổ sung chứng từ đã nộp thuế và các tài liệu liên quan để tránh đánh thuế hai lần.

Sau khi điền thông tin bắt buộc (có gắn dấu sao), người dùng cần kiểm tra lại dữ liệu lần cuối và nhấn nút nộp trên màn hình. Hệ thống sẽ tiếp tục gửi mã OTP về điện thoại và yêu cầu xác thực.

Lúc này, việc nộp hồ sơ đã hoàn tất và cơ quan thuế sẽ tiếp ngay lập tức. Người dùng có thể kiểm tra trạng thái xử lý hiển thị trên phần mềm.