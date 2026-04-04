Đạo diễn Việt làm MV 'phức tạp chưa từng có' bằng iPhone

Là đạo diễn có tên tuổi, từng thực hiện nhiều MV lẫn quảng cáo ở thị trường Việt Nam, Phương Vũ vẫn đối diện với thử thách lớn khi sáng tạo bằng định dạng video 360 độ.

“Tôi cảm giác như vào trận chiến mà mình bỏ hết cả giáp, khiên, kiếm của mình, chỉ còn mỗi cơ thể này thôi, khi tham gia dự án này”, Phương Vũ (Antiantiart) kể lại với Tri Thức – Znews thách thức khi tham gia dự án mới nhất cùng MCK, kết hợp với Apple và quay bằng iPhone.

Đồng sáng lập Antiantiart tự nhận mình có điểm mạnh về pacing (nhịp độ video), thể hiện hình ảnh, ánh sáng và những cú chạy máy. Đó là những thứ tạo nên chất riêng ở mỗi MV mà đơn vị này nhận thực hiện. Tuy nhiên, với HVL của MCK, mọi thứ khác hẳn.

Hậu trường video 360 độ quay bằng iPhone của MCK HVL là MV đầu tiên của một ca sĩ Việt Nam được quay bằng iPhone với định dạng 360 độ. Video hậu trường của Apple cho thấy sự phức tạp của dự án này.

Thách thức chưa từng có

Điểm nhấn trong video vừa được MCK giới thiệu hôm 3/4 là định dạng 360 độ, cho phép người xem tương tác và xoay hình ảnh theo mọi hướng khi xem trên máy tính, điện thoại. Không chỉ tạo ra những góc nhìn mới lạ, ekip còn lồng ghép hàng loạt chi tiết ẩn trên đạo cụ, đem lại những thử thách tìm kiếm cho người hâm mộ của MCK.

Ý tưởng này xuất phát từ suy nghĩ của đạo diễn Phương Vũ để thể hiện sự “đa nhân cách” của MCK, từ hỗn loạn, ngông cuồng đến buồn. Video 360 độ là cách tốt nhất để thể hiện vòng tròn nhân cách đó.

8 chiếc iPhone được kết hợp để tạo video 360 độ. Ảnh: Apple.

Từ ý tưởng, đạo diễn này đã làm việc cùng nhiều ekip, chuyên gia từ Apple để đi đến giải pháp cuối cùng là quay bằng 8 chiếc iPhone đặt trên cùng một khung.

Tuy nhiên, quay video 360 độ đồng nghĩa trong toàn bộ MV chỉ gồm 3 cảnh quay, trong đó bộ khung iPhone chỉ được đặt cố định một chỗ, và các đạo cụ cũng như vị trí của ca sĩ, vũ công phải được tính toán từ đầu và gần như không thay đổi. Nói cách khác, đây là cách làm hoàn toàn trái ngược với những thế mạnh của Phương Vũ.

Chỉ riêng con số 8, trong đó 7 chiếc nằm trong vòng tròn và một chiếc quay lên trên, cũng là một bài toán cân não để tìm ra sự cân bằng giữa số lượng ống kính để ghép hình được đẹp nhất, khoảng cách từ camera tới vị trí quay, vị trí và kích thước cần thiết của đạo cụ, cũng như công cụ hỗ trợ như bộ khung gắn iPhone.

Video hậu trường cho thấy nhiều đạo cụ “khổng lồ”, như thanh kiếm có chiều cao tới 7-8 m trên trường quay. Phương Vũ cho biết những đạo cụ này cũng phải được tính toán, vừa tạo được hiệu ứng hình ảnh, vừa có thể “che” các đoạn ghép nối từ những chiếc iPhone đặt cạnh nhau.

Cảnh hậu trường sản xuất video HVL của MCK. Ảnh: Apple.

Toàn bộ khâu ý tưởng và tính toán kéo dài nhiều tháng trước khi ghi hình. Đạo diễn từ Antiantiart cho biết anh đã phải trải qua rất nhiều cuộc họp với các nhân sự hỗ trợ từ Mỹ và nhiều quốc gia khác, đồng thời bỏ đi, xây lại ý tưởng không ít lần. MV mất khoảng 6 tháng để hoàn thành, nhưng phần lớn thời gian dành cho khâu tiền kỳ. Việc quay hình chỉ mất vài ngày, được thực hiện vào cuối tháng 1 tại một địa điểm ở Ninh Bình.

Video này được quay hoàn toàn trên iPhone 17 Pro. Đạo diễn cho biết tính năng genlock mới có từ thế hệ này giúp đồng bộ hóa thời gian giữa các thiết bị trong một hệ thống, nhờ đó cảnh quay được ghép nối chuẩn xác hơn. Anh cũng thích góc quay 8x ở chiếc iPhone mới vì nó “rất điện ảnh”, nhưng toàn bộ video đều được thực hiện với ống kính chính có tiêu cự 0,5x (13 mm).

Phần cứng và phần mềm có sự hỗ trợ rất lớn từ Apple. Một số phần cứng chuyên biệt, như bộ khung gắn 8 chiếc iPhone, không hề có sẵn và phải được in 3D, tính toán đến từng chi tiết về góc quay, tản nhiệt. Trên set quay, những thiết bị như iPad, MacBook được huy động. Bộ kính Vision Pro cũng được sử dụng để kiểm tra hiệu ứng 3D trên trường quay.

“Tôi nghĩ về mức độ kỹ thuật và quay bằng điện thoại, đây là dự án mà trên thế giới cũng chưa ai từng làm”, đạo diễn Phương Vũ chia sẻ.

Khẳng định trình độ sáng tạo của ekip Việt Nam

Điểm đặc biệt với Phương Vũ là dự án này huy động toàn những người anh em từng đi cùng đạo diễn trong nhiều năm: rapper MCK, Antiantiart và nhóm nhảy Last Fire.

Dù ekip toàn người giỏi, đạo diễn cho rằng sự phức tạp của dự án khiến mọi người giảm cái tôi của bản thân để tin tưởng định hướng của anh, đặc biệt là những lúc phải “đập đi xây lại”.

Phương Vũ cho biết sản phẩm lần này kết hợp với rất nhiều anh em, bạn bè đã cộng tác lâu năm. Ảnh: Apple.

Dù làm việc với một công ty rất chuyên nghiệp như Apple, đạo diễn cho biết việc kết hợp vẫn luôn suôn sẻ.

“Apple làm việc rất chuyên nghiệp, còn chúng tôi cho thấy mình vẫn được là mình, thực sự sống như cách của mình chứ không cần phải tỏ ra chuyên nghiệp để bằng quốc tế”, Phương Vũ bộc bạch.

Anh cho biết nhóm của mình xuất phát từ indie, có nhiều người không được đào tạo chính thức qua trường lớp, thậm chí từng không được công nhận là những người làm việc chuyên nghiệp. Dù vậy họ vẫn cùng nhau đi qua nhiều giai đoạn, từ lúc làm những đoạn clip quảng cáo với giá chỉ vài triệu đồng. Dự án kết hợp cùng Apple như một cách mà đạo diễn cùng bạn bè khẳng định trình độ sáng tạo của ekip Việt Nam ngang tầm thế giới.

“Người như tôi làm được, tức là ai cũng làm được. Chúng tôi rất trung thành khi đi cùng nhau, tạo cơ hội cho nhau và luôn hướng tới việc làm tốt hơn”, đồng sáng lập Antiantiart chia sẻ.