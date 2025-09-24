Cách tạo thói quen dùng thiết bị điện tử lành mạnh cho trẻ

Khi xử lý linh hoạt vấn đề thiết bị điện tử, cùng sự thống nhất của gia đình, chúng ta sẽ biết các con đang xem gì, và giám sát hợp lý, xây dựng thói quen sử dụng thiết bị điện tử.

Làm thế nào để gia đình bạn có thể cân bằng và hình thành thói quen hằng ngày liên quan đến thời gian sử dụng thiết bị điện tử?

Cuối cùng, tôi muốn đề cập đến vấn đề cân bằng và thói quen hằng ngày. Thiết bị điện tử ở khắp mọi nơi, và trừ khi bạn ở trong môi trường trường học và mọi người đều đồng ý không sử dụng thiết bị điện tử (ví dụ như nhiều trường theo phương pháp Waldorf với triết lý giảng dạy là nuôi dưỡng trí tuệ, thể chất và tâm hồn của mỗi đứa trẻ) hoặc bạn dạy trẻ tại nhà, thì có khả năng con bạn sẽ sử dụng thiết bị điện tử như một kênh giao tiếp xã hội (ý tôi ở đây không phải là mạng xã hội).

Theo tôi, đó là việc trẻ nói chuyện về chương trình yêu thích, muốn nói chuyện với từng người về trò chơi điện tử mới nhất, và chúng tìm thấy sự giao tiếp từ những câu chuyện như vậy. Vì hầu hết chúng ta không thể chôn vùi đầu óc của trẻ trong cát và để con ngây ngô trước thế giới của những thiết bị điện tử (tin tôi đi, tôi từng thử rồi…) rồi chúng ta phải tìm sự cân bằng trong gia đình, tốt cho chúng ta và các con.

Trẻ em sử dụng thiết bị điện tử là điều khó ngăn cấm. Ảnh: Vecteezy.

Có vài trò chơi điện tử, bạn của con trai tôi được phép chơi còn thằng bé thì không. Đôi lúc, có thể thằng bé sẽ cảm thấy rất thất vọng, nhưng chúng tôi luôn gắn kết chặt chẽ với các giá trị gia đình, và con hiểu những lựa chọn của chúng tôi trong gia đình.

Nói như vậy, nếu con tôi đến nhà bạn và chúng đang chơi trò chơi điện tử không phù hợp, thì tôi vẫn sẽ cho con chơi với bạn. Với chúng tôi, đây là ví dụ của sự cân bằng. Lúc nào cũng nói “không” có thể gây ra sự nổi loạn và khó chịu. Tương tự, có một số trò chơi chúng tôi dành lúc đi ôtô đường trường hoặc đi máy bay. Một lần nữa, tôi có thể cho phép con chơi nhiều hơn thay vì nghiêm khắc.

Khi xử lý linh hoạt vấn đề thiết bị điện tử, cùng sự thống nhất của gia đình, chúng ta sẽ biết các con đang xem gì, và giám sát hợp lý, xây dựng thói quen sử dụng thiết bị điện tử, chuyện tranh cãi sẽ giảm và trở lại vấn đề thời lượng sử dụng thiết bị điện tử.

Khi thói quen hình thành, hãy nhìn lại biểu đồ giá trị gia đình. Hiểu rõ điều bạn ưu tiên và coi trọng trong gia đình sẽ mang lại sự cân bằng hơn cho gia đình bạn, vì những giá trị này có thể đóng vai trò như chiếc la bàn khi bạn quyết định thời gian biểu trong ngày và thời gian/ cách thức sử dụng thiết bị điện tử một cách hiệu quả nhất.

Vì chúng ta coi trọng những bữa tối cùng gia đình, hay cùng con làm bài tập về nhà, các hoạt động sau giờ học, và thời gian chơi với con ở nhà, thì sử dụng thiết bị điện tử thường không phải là một lựa chọn vì chúng buộc chúng ta phải từ bỏ một số mục tiêu trên. Nên thói quen không sử dụng thiết bị và không chơi điện tử trong tuần là phù hợp nhất với những giá trị của gia đình chúng ta.