Thời gian dùng mạng xã hội ảnh hưởng tới quan hệ gia đình thế nào?

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến trẻ em

Chúng ta đã đề cập đến mạng xã hội xuyên suốt chương này, nhưng cũng đáng dành một chút thời gian để xem, các nền tảng mạng xã hội đang tác động đến trẻ như thế nào. Khi tôi dùng từ “trẻ em”, cũng bao gồm trẻ vị thành niên.

Trong những bản tin gần đây, cựu quản lý của Facebook, Frances Haugen, đã chỉ trích công ty và nói “sản phẩm của Facebook gây hại cho trẻ em, chia rẽ gia đình, và làm suy yếu xã hội.”

Haugen tiếp tục nói “lãnh đạo công ty biết cách làm Facebook và Instagram an toàn hơn nhưng không có những thay đổi cần thiết vì họ đặt lợi nhuận vô cùng lớn của mình lên trên con người.” Haugen không phải nhân viên đầu tiên của những công ty mạng xã hội lớn này nghỉ việc và phát biểu chống lại công ty vì tính chất gây nghiện và trái đạo lý của những nền tảng này. Bộ phim tài liệu Vấn đề nan gian của xã hội (The Social Dilemma) tập trung vào vấn đề sức khoẻ tâm thần, xã hội, và sự phân biệt của mạng xã hội.

Thiết bị và mạng xã hội có mặt ở khắp mọi nơi. Ảnh: Diib.

Trang TheSocialDilemma.com trích dẫn từ Tạp chí Dịch tễ học Hoa Kỳ (American Journal of Epidemiology) ‘Một nghiên cứu trên 5000 người cho thấy, khi sử dụng mạng xã hội nhiều thì sức khoẻ tinh thần và thể chất, sự hài lòng trong cuộc sống giảm.”

Ở trẻ em và trẻ vị thành niên, chúng ta thấy cái bẫy so sánh và thất vọng tương tự như tôi đã nói trước đó - so sánh cảm xúc bên trong với cảm xúc bên ngoài chúng nhận được qua mạng xã hội.

Chúng ta nghe nhiều về chuyện trẻ vị thành niên muốn phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống những bức ảnh chúng đã chỉnh sửa trên Instagram. Thậm chí những chuyện còn ghê gớm hơn về việc bắt nạt người khác xảy ra sau màn hình điện tử, và cha mẹ hoàn toàn nhận ra hoặc không biết, điều đó đang xảy ra với con mình.

Sự thực, đây là một vấn đề khó vượt qua với người làm cha mẹ, vì khi tất cả bạn của con đều tham gia, thì việc không tham gia sẽ khiến con cảm thấy bị tập thể bỏ rơi và xa lánh. Khi từng gia đình giải quyết vấn đề này với chính họ và các con, thì biện pháp hỗ trợ tốt nhất là giám sát, đặt câu hỏi, điều chỉnh, và áp dụng các quy tắc gia đình.

Thời gian sử dụng thiết bị ảnh hưởng thế nào tới mối quan hệ cha mẹ-con cái?

Từ đầu chương, tôi đã chia sẻ trận chiến cha mẹ phải đối mặt để giao tiếp với con mình khi thiết bị điện tử đang kéo họ vào công việc và giao tiếp xã hội. Các gia đình đều có thể rơi vào vòng lặp tiêu cực liên quan đến thiết bị điện tử, và bạn cần suy nghĩ cẩn thận về thói quen sắp tới của mình.

Khi trẻ không được quan tâm và bị bỏ rơi do sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều, thì nó gửi đi tín hiệu tới trẻ về sự không xứng đáng của chúng và tạo thời cơ phát triển cho suy nghĩ giá trị bản thân thấp. Dĩ nhiên, đấy không phải mục đích của cha mẹ, nhưng là hệ quả của việc nhìn xuống màn hình thay vì nhìn vào mắt các con.

Hãy suy ngẫm câu nói “Ngày thì dài nhưng năm lại ngắn.” Thời gian các con muốn chơi với chúng ta không dài như chúng ta vẫn nghĩ. Bạn càng gắn kết với con, chúng càng ít phản ứng với bạn (và bạn cũng vậy).

Trẻ thường cư xử không đúng vì chúng không cảm thấy được lắng nghe, được nhìn nhận, và công nhận giá trị, hoặc vì chúng không biết thói quen và giới hạn của gia đình. Hãy thực sự thấu hiểu con và đặt thiết bị điện tử xuống. Khi bạn bắt đầu làm vậy, tôi chắc chắn bạn sẽ thấy gia đình mình yên bình hơn bạn từng nghĩ.