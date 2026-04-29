Cách phát hành cổ phiếu 'ảo', chiếm đoạt hơn 32 tỷ của nhóm Bankland

Theo điều tra, các công ty do bị can Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập dù chưa kê khai thuế, chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép cho phát hành cổ phiếu, Tĩnh vẫn chỉ đạo đồng phạm phát hành cổ phiếu "ảo" để lôi kéo bị hại chuyển tiền đầu tư để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, ở phường Cát Lái, TP.HCM); Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng); Quản Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Bankland) và 8 người khác, ra trước TAND TP để xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một buổi quảng cáo cổ phiếu "ảo" của nhóm Vũ Đức Tĩnh.

Tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2021-11/2022, Vũ Đức Tĩnh chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm: Công ty Bankland, Công ty Cawiho, Công ty GBF. Sau khi thành lập, Tĩnh chỉ đạo chủ tịch HĐQT và giám đốc của 3 công ty trên tổ chức hội nghị, hội thảo, cung cấp thông tin sai sự thật về các hình thức đầu tư nhằm kêu gọi góp vốn, mua cổ phiếu "ảo".

Cơ quan truy tố quy kết, toàn vụ án, bị can Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm chiếm đoạt của 5.368 bị hại hơn 572 tỷ đồng ; đã trả hơn 75 tỷ đồng , còn chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng .

Đối với hành vi phát hành cổ phiếu "ảo", Cơ quan truy tố xác định, tại công ty Bankland dù mới hoạt động, chưa kê khai thuế, chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước cấp phép cho phát hành cổ phiếu nhưng ngày 1/6/2022, bị can Quản Văn Dương (Chủ tịch Bankland) đã ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange tại website banklandexchange.info.

Bankland sau đó tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu mã BLI và định giá khởi điểm là 0,0001 USD một cổ phiếu. Qua đó, tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD .

Theo Viện kiểm sát, Bankland cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu này để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của công ty. Đồng thời, Bankland liên tục đưa ra các chương trình "khuyến mại kích cầu" nhằm thu hút nhà đầu tư nộp tiền để mua các gói cổ phiếu.

Bị can Quản Văn Dương và đồng phạm.

Nhà đầu tư nộp tiền được hứa hẹn cho nhận các phần thưởng, quà tặng (gồm: tiền mặt, vàng, bất động sản, ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch).

Viện Kiểm sát cho rằng, tất cả các chương trình đều là "ảo" do Tĩnh và đồng phạm tạo ra. Về bản chất đây là một "đồng tiền ảo" do Bankland tự tạo, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

Viện Kiểm sát đánh giá hoạt động chào bán cổ phiếu đã vi phạm quy định Luật Chứng khoán 2019, quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Kết quả xác minh tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng cho thấy, Bankland chưa đăng ký công ty đại chúng, không đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán. Tài liệu tra soát tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thể hiện mã cổ phiếu BLI là do Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long phát hành, không phải của Bankland.

Dù vậy, nhiều nhà đầu tư đã không biết "tin tưởng" vào cổ phiếu của nhóm Tĩnh là có thật nên "xuống tiền". Từ tháng 12/2021-9/2022, tổng cộng 535 bị hại đầu tư và bị nhóm Tĩnh chiếm đoạt gần 16 tỷ đồng . Công an đã ghi lời khai của 83/535 bị hại, họ đề nghị bị can phải trả lại tiền.

Tự định giá biên độ cổ phiếu "ảo"

Còn tại Công ty Cawiho, ngày 1/7/2022, Tĩnh chỉ đạo ông Tạ Văn Cương với tư cách là Chủ tịch HĐQT thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử nội bộ Cawiho tại website là cawihoexchange.com. Cả hai sau đó thống nhất phát hành ra cổ phiếu nội bộ của Cawiho có mã là CWE. Tiếp đó, phát hành ra 3.000 tỷ cổ phiếu và tự định giá khởi điểm là 0,0003 USD một cổ phiếu, quy đổi 1 USD = 24.000 đồng.

Ông Tĩnh còn dự kiến biên độ cổ phiếu tăng trưởng từ 0,003 USD /cổ phiếu đến 5,6 USD /cổ. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp và người mua đầu tiên sẽ được hưởng mức giá ưu đãi.

Theo điều tra, để thu hút nhiều bị hại, Tĩnh và Cương liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi "hợp tác cổ đông chiến lược" để kích cầu, dẫn dụ xuống tiền. Kèm theo đó là các quà tặng là phiếu điện tử nội bộ với mức giá ưu đãi, số lượng lớn tại thời điểm hợp tác. Song về bản chất, đây là "cổ phiếu ảo" do Tĩnh và Cương tự tạo ra, không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

Tại cơ quan điều tra, các bị hại khai, thông qua bạn bè và được Công ty Cawiho mời chào qua mạng xã hội để đầu tư. Doanh nghiệp này giới thiệu đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, công nghệ và có cổ phiếu nội bộ điện tử, liên kết các ngân hàng để kinh doanh ngoại hối, bất động sản.

Khi tham gia đầu tư vào công ty, họ sẽ được hưởng mức lãi suất cao và hứa hẹn sẽ được rút 100% số tiền đã đầu tư. Các nhà đầu tư được hướng dẫn truy cập vào website Cawiho.com.vn để tải ứng dụng Cawiho về điện thoại, thiết lập tài khoản cá nhân cùng mật khẩu đăng nhập. Ứng dụng sẽ hiển thị số tiền nhà đầu tư đã nộp. Người nào nộp tiền mặt tại công ty hoặc chuyển khoản thì sẽ nhận được phiếu thu.

Qua xác minh tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), không có mã cổ phiếu CWE. Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và TPHCM cũng không có mã cổ phiếu CWE.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2021-8/2022, nhóm của Tĩnh đã chào bán cổ phiếu CWE, huy động được 32,7 tỷ đồng của 13 nhà đầu tư. Sau đó, nhóm này trả 15,9 tỷ đồng tiền hoa hồng nên còn lại đã chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng của 13 bị hại.