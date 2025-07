Cách nhanh nhất để 'tự đào hố chôn mình' nơi công sở

Muốn được cấp trên công nhận, bạn nên tạo cho mình một thái độ làm việc nghiêm túc. Không nên trông chờ vào vận may, hay những trò "tiểu xảo" nơi công sở để ghi điểm ngắn hạn.

Thái độ làm việc nghiêm túc và chuyên nghiệp sẽ giúp bạn có thêm nhiều cơ hội thăng tiến. Ảnh minh họa: S.N.

Tâm lý ăn may là một loại tâm lý cầu may, gửi gắm hi vọng vào nhân tố ngẫu nhiên có thể giúp bản thân đạt được thành công. Thời đại chúng ta đang sống là thời đại kinh tế phát triển với tốc độ chóng mặt, thường xuyên xuất hiện một số câu chuyện về việc đạt được thành công một cách thần tốc.

Có cư dân mạng nói vui: “Bây giờ ngày nào tôi cũng trông chờ ba việc. Buổi sáng thức giấc, mong đợi giàu có sau một sớm. Chiều tối về nhà, mong đợi giàu có sau một chiều. Buổi tối đi ngủ, mong đợi giàu có sau một đêm.” Tuy là câu nói đùa, nhưng từ đó có thể phản ánh tâm lý ăn may, luôn nóng lòng mong muốn thành công và theo đuổi sự thành công thần tốc của nhiều người.

Muốn làm ít hưởng nhiều, gửi gắm hi vọng vào ăn may để giành được thành công, tuy sẽ có một số con cá lọt lưới, nhưng xét từ góc độ xác suất, thành công có được qua cách này chỉ là thiểu số, chắc chắn sẽ không phải là phương pháp chắc thắng trên con đường phát triển của chúng ta. Xác suất là một quy luật toán học khách quan, ổn định, nó sẽ không vì ai sốt sắng mà thiên vị người ấy.

Nếu một người sa vào vũng bùn của tâm lý ăn may, vậy thì cơ hội giành được thành công sẽ trở nên rất mong manh. Giao phó sự phát triển của mình cho vận mệnh an bài, ắt sẽ phải chịu sự trêu đùa của vận mệnh. Sự tồn tại của tâm lý ăn may còn gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến công việc.

Ví dụ, nhân viên bán hàng giữ tâm thái ăn may thường sẽ mong chờ lợi ích thương mại không hề tương xứng với tài nguyên hoặc năng lực thực tế của mình; đôi khi để đạt được mục đích, người này không ngại, dùng thủ đoạn để thu lợi bất chính.

Mánh khóe này cuối cùng sẽ bị phát hiện, bởi đâu phải mọi người đều mù mờ ngờ nghệch, hơn nữa đây không phải là một chuyện đáng để vui mừng đối với sự phát triển ổn định và lâu dài của doanh nghiệp mà nhân viên này làm việc hoặc đối với sự phát triển vượt bậc của cá nhân người đó.

Người ôm tâm lý ăn may, thường sẽ tạo cho người khác ấn tượng về cách làm việc không kiên định, khiến người khác không dám đặt lòng tin. Thực ra, một người vốn có phẩm chất như thế nào, năng lực mạnh mẽ ra sao, có bao nhiêu trải nghiệm thành công và cống hiến nổi bật, đều tồn tại một cách khách quan.

Một người thực sự có tài năng và tầm nhìn xa rộng, sẽ không gửi gắm hi vọng vào việc ăn may. Khôn lắm dại nhiều, đây là sự tất yếu của tâm lý ăn may.

Những người tận chức tận trách với công việc của mình sẽ không phí thời gian cho việc đó, mà sẵn lòng dành sức lực để hoàn thành nhiệm vụ một cách chu toàn, như vậy mới khiến người khác cảm thấy đáng để tin tưởng và gửi gắm trách nhiệm, nhận được sự tôn kính của nhiều người xung quanh hơn.

Trong công việc và cuộc sống, phải học cách làm việc thiết thực, nói ít làm nhiều, như vậy mới có thể đảm nhiệm trọng trách. Giữ tâm lí ăn may, sẽ chỉ để lại cho người khác ấn tượng xấu, không giúp ích gì được cho chính mình, càng không có ích lợi gì cho thành công của bản thân.