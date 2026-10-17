Cách nhận biết một người bạn độc hại

Ai trong chúng ta cũng quen biết ít nhất một người như thế: Một ai đó “đáng lẽ ra” là bạn của chúng ta, nhưng bạn lại không thể tin tưởng họ.

Tại sao cô ta lại là "kẻ thù đội lốt bạn bè"

Ai trong chúng ta cũng quen biết ít nhất một người như thế: Một ai đó “đáng lẽ ra” là bạn của chúng ta, nhưng bạn lại không thể tin tưởng họ. Có thể người đó đã từng nhiều lần làm bạn tổn thương; hoặc có thể đơn giản là họ chỉ khiến bạn thấy khó ở trong lòng. Có lẽ bạn cho rằng người này không màng đến tính nết ganh đua nhỏ nhen đó, vậy vấn đề ở đây là gì?

Rốt cuộc tâm lý “ganh đua nhỏ nhen” đó không phải do bạn tưởng tượng nên. Một nghiên cứu định lượng từ hơn 272 cuộc khảo sát, với gần 32.000 người tham gia từ 18 quốc gia, cho thấy rằng nhìn chung phụ nữ hợp tác với nam giới nhiều hơn là với những phụ nữ khác. Mặc dù trái với định kiến cho rằng phái mạnh luôn ganh đua khốc liệt với nhau, nhưng khi liên quan đến lợi ích chung, họ lại hợp tác với nhau nhiều hơn so với phụ nữ. Vì sao lại vậy?

Các nhà tâm lý học tiến hóa tin rằng sự liên minh của nam giới thường nhằm xây dựng nguồn lực để tạo thành các nhóm lớn hơn - khi hợp tác với nhau, họ có thể săn bắn hiệu quả hơn và chiếm được nhiều lãnh thổ hơn. Ngược lại với phái nữ, khi bị đặt chung với nhau, họ có thể trở thành những người vợ chung chồng và vì vậy luôn phải cạnh tranh khốc liệt để giành lấy tình cảm.

Không phải người bạn nào cũng thật lòng mong chúng ta hạnh phúc. Ảnh: The Psychology.

Chúng ta có thể tìm ra căn cứ trên phương diện tiến hóa để lý giải cho sự xuất hiện của những cô gái xấu tính, hay những “kẻ thù đội lốt bạn bè”. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng làm việc cùng nhau sẽ luôn tốt hơn là chống lại nhau!

Bạn hãy quan sát kỹ vòng tròn bạn bè thân thiết của mình, sau đó viết ra tên của những phụ nữ nào mà bạn không chắc có thể tin tưởng, những người khiến bạn cảm thấy không thoải mái, bất kể bạn nghĩ mình “nên” có thiện cảm với họ hay không. (“Chúng tôi có quá nhiều điểm chung!” không phải là lý do để đặt niềm tin vào ai đó.)

Đừng phán xét cảm xúc của mình, mà hãy tin vào trực giác. Rồi sau đó, lập danh sách những người phụ nữ khiến bạn cảm thấy được yêu thương và là người mà bạn có thể nhấc máy gọi khi thực sự cần giúp đỡ. Khi lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ xã giao, hãy dành thời gian và năng lượng quý báu của mình cho nhóm “các cô gái vàng” này - họ mới là những người bạn thực sự.

Đã đến lúc khởi động “Máy đo Trí trá” và suy xét thật kỹ mức độ trung thực của bạn với chính mình. Bạn có luôn ban cho người khác cơ hội thứ hai hoặc thứ ba, và sau đó mong đợi một kết quả khác đi, để rồi vẫn quở trách họ khi họ lại phản bội bạn một lần nữa? Bạn có đang nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi đáng ngờ của người cố vấn hoặc người bạn thân lâu năm, nhưng phải lo lắng chờ đợi thảm họa lại ập đến hay không? Hay gần đây bạn bận rộn đến mức đã trao cho ai đó trong đời mình quá nhiều quyền kiểm soát lên một số khía cạnh quan trọng - vì bạn mặc nhiên cho rằng họ sẽ luôn đứng về phía bạn?