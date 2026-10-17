Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đọc vị hành vi con người

Cuốn sách dành cho bất kỳ ai từng băn khoăn: “Điều người đối diện đang nói có phải là sự thật?” Không dựa vào những mẹo suy đoán cảm tính, tác phẩm đưa người đọc bước vào thế giới của ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và những tín hiệu vô thức mà con người vô tình bộc lộ trong giao tiếp hàng ngày.

Sách hay Ebook

Cách nhận biết một người bạn độc hại

  • Thứ bảy, 17/10/2026 22:20 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Ai trong chúng ta cũng quen biết ít nhất một người như thế: Một ai đó “đáng lẽ ra” là bạn của chúng ta, nhưng bạn lại không thể tin tưởng họ.

Tại sao cô ta lại là "kẻ thù đội lốt bạn bè"

Ai trong chúng ta cũng quen biết ít nhất một người như thế: Một ai đó “đáng lẽ ra” là bạn của chúng ta, nhưng bạn lại không thể tin tưởng họ. Có thể người đó đã từng nhiều lần làm bạn tổn thương; hoặc có thể đơn giản là họ chỉ khiến bạn thấy khó ở trong lòng. Có lẽ bạn cho rằng người này không màng đến tính nết ganh đua nhỏ nhen đó, vậy vấn đề ở đây là gì?

Rốt cuộc tâm lý “ganh đua nhỏ nhen” đó không phải do bạn tưởng tượng nên. Một nghiên cứu định lượng từ hơn 272 cuộc khảo sát, với gần 32.000 người tham gia từ 18 quốc gia, cho thấy rằng nhìn chung phụ nữ hợp tác với nam giới nhiều hơn là với những phụ nữ khác. Mặc dù trái với định kiến cho rằng phái mạnh luôn ganh đua khốc liệt với nhau, nhưng khi liên quan đến lợi ích chung, họ lại hợp tác với nhau nhiều hơn so với phụ nữ. Vì sao lại vậy?

Các nhà tâm lý học tiến hóa tin rằng sự liên minh của nam giới thường nhằm xây dựng nguồn lực để tạo thành các nhóm lớn hơn - khi hợp tác với nhau, họ có thể săn bắn hiệu quả hơn và chiếm được nhiều lãnh thổ hơn. Ngược lại với phái nữ, khi bị đặt chung với nhau, họ có thể trở thành những người vợ chung chồng và vì vậy luôn phải cạnh tranh khốc liệt để giành lấy tình cảm.

độc hại ảnh 1

Không phải người bạn nào cũng thật lòng mong chúng ta hạnh phúc. Ảnh: The Psychology.

Chúng ta có thể tìm ra căn cứ trên phương diện tiến hóa để lý giải cho sự xuất hiện của những cô gái xấu tính, hay những “kẻ thù đội lốt bạn bè”. Nhưng tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng làm việc cùng nhau sẽ luôn tốt hơn là chống lại nhau!

Bạn hãy quan sát kỹ vòng tròn bạn bè thân thiết của mình, sau đó viết ra tên của những phụ nữ nào mà bạn không chắc có thể tin tưởng, những người khiến bạn cảm thấy không thoải mái, bất kể bạn nghĩ mình “nên” có thiện cảm với họ hay không. (“Chúng tôi có quá nhiều điểm chung!” không phải là lý do để đặt niềm tin vào ai đó.)

Đừng phán xét cảm xúc của mình, mà hãy tin vào trực giác. Rồi sau đó, lập danh sách những người phụ nữ khiến bạn cảm thấy được yêu thương và là người mà bạn có thể nhấc máy gọi khi thực sự cần giúp đỡ. Khi lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ xã giao, hãy dành thời gian và năng lượng quý báu của mình cho nhóm “các cô gái vàng” này - họ mới là những người bạn thực sự.

Đã đến lúc khởi động “Máy đo Trí trá” và suy xét thật kỹ mức độ trung thực của bạn với chính mình. Bạn có luôn ban cho người khác cơ hội thứ hai hoặc thứ ba, và sau đó mong đợi một kết quả khác đi, để rồi vẫn quở trách họ khi họ lại phản bội bạn một lần nữa? Bạn có đang nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi đáng ngờ của người cố vấn hoặc người bạn thân lâu năm, nhưng phải lo lắng chờ đợi thảm họa lại ập đến hay không? Hay gần đây bạn bận rộn đến mức đã trao cho ai đó trong đời mình quá nhiều quyền kiểm soát lên một số khía cạnh quan trọng - vì bạn mặc nhiên cho rằng họ sẽ luôn đứng về phía bạn?

Janine Driver/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

độc hại Bạn cách nhận biết phụ nữ hợp tác

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Chủ quán cafe tại Hà Nội vốn thích đọc sách, thích sống trong không khí của sách vở. Chị mở quán cafe, chứa tới ba tấn sách cả cũ lẫn mới.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý