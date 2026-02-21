Cách nhà khoa học Aleksandr Lyubishchev quản lý thời gian

Aleksandr Lyubishchev là người sử dụng thời gian rất hiệu quả. Nhờ quản lý thời gian một cách hợp lý, dù lịch làm việc dày đặc, ông vẫn nghỉ ngơi đủ 8 tiếng để đảm bảo sức khỏe.

Nhà sinh học người Nga Aleksandr Lyubishchev luôn tìm cách để sử dụng thời gian hiệu quả. Ảnh minh họa: C.F.

Để tránh lãng phí thời gian, sử dụng "phương pháp thống kê thời gian" được xem là một giải pháp hữu ích. Trong suốt cuộc đời mình, nhà sinh học người Nga Aleksandr Lyubishchev đã nhờ vào phương pháp này để thu hoạch được thành quả khoa học đáng kinh ngạc, khiến sinh mệnh của mình trở nên có ý nghĩa hơn người khác.

Ông không có thiên phú gì đặc sắc, cuộc sống nghèo khó, cơ thể suy yếu, hồi nhỏ vì nghịch ngợm bị gãy tay, hồi trẻ trượt băng bị ngã dẫn đến tổn thương não, đến tuổi trung niên lại bị bệnh lao phổi giày vò. Thời bấy giờ, những người mắc căn bệnh này đều sa vào tuyệt vọng. Vận mệnh tựa hồ đã định trước con người đáng thương này không thể có một cuộc đời bình thường.

Việc Aleksandr Lyubishchev học được "phương pháp thống kê thời gian", đã mang đến cho ông sự giúp đỡ to lớn. Trong 82 năm cuộc đời của mình, ông đã tận dụng từng phút từng giây, gắng sức miêu tả tư tưởng của mình lên giấy. Hơn 70 tác phẩm học thuật được xuất bản, 12.500 tờ luận văn đánh máy và sáng tác chuyên ngành, ông đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết cho chúng.

Các tác phẩm của ông có nội dung rộng khắp và toàn diện, những nghiên cứu về các lĩnh vực di truyền học, lịch sử khoa học, côn trùng học, bảo vệ thực vật, thuyết tiến hóa, triết học của ông đều gặt hái được thành tựu xuất sắc.

Không ai dám tin mỗi ngày ông có thể đảm bảo ngủ nghỉ 8 tiếng đồng hồ. Đổi lại là người khác, đứng trước núi công việc như vậy đều sẽ thức khuya, thậm chí là thức trắng đêm để làm việc, chứ chưa nói đến có thể kiên trì tham gia hoạt động giải trí, rèn luyện thân thể, nhiệt tình với công tác xã hội trong thời gian dài như ông.

Lẽ nào quỹ thời gian của ông dư dả hơn người khác? Năm 1916, khi 26 tuổi, Aleksandr Lyubishchev đã áp dụng "phương pháp thống kê thời gian". Trong sổ tay của mình, ông đã ghi chép rất chi tiết về thời gian dành cho học tập, viết lách, đọc sách, đọc báo, thậm chí là giao lưu tình cảm với con trai, con gái, sau đó đưa ra lời tổng kết của mình cho các hoạt động này.

Vận dụng nguyên lý kiểm soát phản hồi trong điều khiển học là đặc điểm lớn nhất trong phương pháp. Ông thống kê thời gian tiêu phí, tính toán tỷ lệ sử dụng, từ đó tìm ra nguyên nhân lãng phí, sau đó suy nghĩ lại và tổng kết biện pháp hạn chế hiện tượng này, dốc hết khả năng tránh lãng phí thời gian.

Rất nhiều người đều có cuốn sổ quản lý thời gian của riêng mình giống như ông, điều này không có gì khó khăn, cũng không tốn thời gian. Thông qua ghi chép về những hoạt động trong ngày, mỗi người sẽ xác định được thời gian nào có thể học tập hiệu quả, thời gian nào có thể nghỉ ngơi và giải trí, thời gian nào nên được tận dụng để tích lũy tri thức…

Chỉ cần bạn kiên trì, bền bỉ, bạn sẽ phát hiện ra thời gian học tập hiệu quả của bạn sẽ ngày một nhiều lên, một ngày của bạn tựa hồ cũng dài hơn.